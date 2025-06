11:03

Irańska misja dyplomatyczna przy ONZ przekazała amerykańskiej stacji telewizyjnej CNN, że Iran zażądał zorganizowania nadzwyczajnej sesji Rady Bezpieczeństwa ONZ w celu omówienia bezprecedensowych ataków Izraela na ten kraj.

11:01

Saudyjski portal Al Arabiva poinformował, że siły izraelskie przechwyciły wszystkie irańskie drony. Z kolei portal Iran International podał, że izraelskie dowództwo przekazało że mieszkańcy Izraela "nie muszą już przebywać w pobliżu schronów".

10:53

Teheran przygotowuje się do odwetu.

Armia Iranu ostrzegła w piątek, że "nie będzie ograniczać się" w swojej odpowiedzi na przeprowadzone w nocy przez Izrael ataki na dziesiątki irańskich celów wojskowych i nuklearnych - przekazała agencja AFP, powołując się na oświadczenie sił zbrojnych Iranu. "Terrorystyczny reżim okupujący Jerozolimę przekroczył wszystkie czerwone linie. Nie nakładamy na siebie ograniczeń w odpowiedzi na tę zbrodnię" - ostrzegł sztab generalny irańskiej armii.

10:51

W Radiu RMF24 wydarzenia na Bliskim Wschodzie skomentował analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Michał Wojnarowicz.

Uderzenie w ten priorytetowy z punktu widzenia irańskich władz program nuklearny to są rzeczy, które nie mogą pozostać bez odpowiedzi. To co obserwowaliśmy poprzednio w zeszłym roku, czyli taki faktycznie wet za wet, izraelski atak - irańska odpowiedź, bardzo często skalibrowana i często obliczona na to, żeby nie była ona zbyt dotkliwa, teraz tym bardziej chyba taki scenariusz nie będzie mieć miejsca. Tu jednak mówimy o potężnym ataku - powiedział w rozmowie z Piotrem Salakiem.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Izrael zaatakował Iran. Wojnarowicz: Mamy do czynienia z potężnym uderzeniem

10:46

Mamy do czynienia z sytuacją jednak bezprecedensową. W tych atakach, które miały miejsce w nocy w Teheranie oprócz bardzo istotnych osób, jeśli chodzi o dowództwo Irańskich Sił Zbrojnych, Irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji, zginęli również cywile. Myślę, że to jest taki wymiar, na którym będą chciały irańskie władze na pewno zagrać w sensie budowania takiej jedności narodowej związanej z tym, że Izrael dopuścił się bezprecedensowego aktu, który wymierzony był nie tylko w ludzi związanych z władzami, nie tylko związanych z irańskim programem nuklearnym czy z dowództwem sił zbrojnych, ale również w cywilów - mówił w rozmowie z Piotrem Salakiem na antenie Radia RMF24 dr Jakub Gajda politolog i iranista z Fundacji Kazimierza Pułaskiego.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jak Iran odpowie na atak? "Symboliczny odwet już się zaczął"

10:39

Element zaskoczenia na taką skalę jest bardzo trudny do osiągnięcia, szczególnie we współczesnych czasach. To pokazuje z jednej strony siłę Izraela, a z drugiej strony słabość Iranu. Nawet ten odwet, który teraz już ma miejsce za pomocą dronów, rakiet, gdzie pewnie te rakiety będą zestrzeliwane na terytorium Iraku, Jordanii i Syrii, pokazuje, że tak naprawdę w tej chwili Iran jest na kolanach. Iran rzeczywiście ma bardzo poważny problem z tym uderzeniem - mówił w rozmowie z Piotrem Salakiem na antenie Radia RMF24 gen. Roman Polko, były dowódca GROM-u.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Gen. Polko: Iran jest w tej chwili na kolanach

10:33

Izrael w pełni skoordynował z Waszyngtonem swoje działania w sprawie Iranu i powiadomił Stany Zjednoczone przed uderzeniem na irańskie cele - poinformował w piątek izraelski urzędnik, cytowany przez państwowego nadawcę radiowo-telewizyjnego Kan. Przedstawiciel władz, który nie został wymieniony z nazwiska, powiedział stacji Kan, że ostatnie doniesienia o nieporozumieniach między Izraelem a Waszyngtonem były fałszywe, lecz celowo nie zostały zdementowane i stanowiły element dezinformacji, służącej zmyleniu Iranu.

Podobne informacje przedstawiła w piątek izraelska gazeta "Jerusalem Post". "Przedstawiliśmy amerykańskiej administracji dowody na przełomowe (działania) Iranu w rozwoju programu jądrowego. Była pełna i całkowita koordynacja z Amerykanami" - miał powiedzieć w rozmowie z dziennikiem anonimowy urzędnik z Izraela.

10:31

Teheran grozi Izraelowi.

Minister obrony Iranu generał Aziz Nasirzadeh powiedział w wywiadzie dla telewizji państwowej, że Izrael "na zawsze będzie żałował nocnych ataków rakietowych na irańskie cele, a także wysokich rangą urzędników".

10:18

Minister spraw wewnętrznych Tomasz Siemoniak powiedział, że świat się spodziewał ataku Izraela na Iran, a także zaznaczył, że faza kinetyczna zawsze wywołuje ogromne konsekwencje.

Kluczowe jest bezpieczeństwo Polaków, także tych, którzy są na Bliskim Wschodzie - przekazał.

10:16

Agencja Reutera podała, że przed piątkowym atakiem na Iran w centralnej części tego kraju operowała izraelska służba specjalna Mosad.

Z kolei portalowi Times of Israel urzędnik z jednej z izraelskich instytucji zajmujących się bezpieczeństwem przekazał, że "Izrael przez lata przygotowywał się do operacji przeciwko irańskiemu programowi nuklearnemu i rakietowemu". Jak dodano, strona izraelska nie tylko zdołała "przemycić" na terytorium Iranu komandosów, ale także zbudować w nieprzyjaznym kraju bazę dronów i przerzucić tam precyzyjne systemy uzbrojenia.

10:09

MSZ odradza Polakom podróży na Bliski Wschód.

Rzecznik ministerstwa spraw zagranicznych Paweł Wroński zaapelował o powstrzymanie się od podróży w tamten rejon. Podkreślił, że polskie placówki w Teheranie i w Tel Awiwie monitorują sytuację i pracują normalnie oraz, że obecnie nie ma przesłanek do ewakuacji Polaków.

10:07

Także Ankara potępiła nocne uderzenie izraelskiej armii na Teheran.

Ministerstwo spraw zagranicznych Turcji "w najostrzejszym tonie" potępiło nocny atak Izraela na Iran, nazywając go prowokacją, która narusza prawo międzynarodowe i grozi dalszą eskalacją w regionie - przekazała agencja Anadolu. W ocenie tureckiego MSZ atak pokazał, że Izrael "nie chce, aby problemy były rozwiązywane za pomocą środków dyplomatycznych". Resort dyplomacji wezwał do zaprzestania "agresywnych działań, które mogą prowadzić do większych konfliktów".

Atak skomentował też na platformie X Omer Celik, rzecznik rządzącej w Turcji Partii Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP). "To barbarzyńska agresja" - ocenił.

10:02

Pekin reaguje na atak Izraela na Iran.

Rzecznik ministerstwa spraw zagranicznych Chin, Lin Jian, wyraził w piątek głębokie zaniepokojenie atakiem Izraela na Iran. Zaznaczył, że Pekin sprzeciwia się naruszaniu suwerenności Iranu i jest gotów odegrać „konstruktywną rolę” w łagodzeniu napięć na Bliskim Wschodzie. Strona chińska z uwagą śledzi izraelski atak na Iran i jest głęboko zaniepokojona poważnymi konsekwencjami, jakie mogą przynieść te działania – powiedział Lin podczas regularnego briefingu.

Dodał, że Pekin sprzeciwia się naruszaniu suwerenności, bezpieczeństwa i integralności terytorialnej Iranu.

09:57

Dziennikarka brytyjskiego dziennika "The Times" Larisa Brown, zajmująca się tematyką wojskową, opublikowała wpis w serwisie X, z którego wynika, że Wielka Brytania nie będzie chronić Izraela przed odwetem Iranu.