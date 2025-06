"W sposób oczywisty analizujemy sytuację, nasze służby są w większej gotowości. Proste działania: większa ochrona placówek obu państw, w szczególności Izraela, i większa gotowość w zakresie dbania o bezpieczeństwo wewnętrzne w naszym kraju" - powiedział, odnosząc się do reakcji polskich służb na nocny atak Izraela na Iran, wiceszef MSWiA Czesław Mroczek w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24. W nocy z czwartku na piątek Izrael wystrzelił w stronę Iranu setki pocisków. Premier Benjamin Netanjahu w wygłoszonym orędziu po ataku, stwierdził, że celem tej "bezprecedensowej operacji" jest uderzenie w irańską infrastrukturę nuklearną, fabryki pocisków balistycznych oraz inne instalacje militarne.

Czesław Mroczek, poseł KO i wiceszef MSWiA / Michał Dukaczewski / RMF24

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wiceszef MSWiA o ataku Izraela. "Nasze służby są w gotowości"

Zatrzymanie nastolatków z Olsztyna. Wiceszef MSWiA: Zgromadzony materiał jest poważny

Gość Rozmowy o 7:00 został zapytany o zatrzymanie nastolatków z Olsztyna.

Materiał zgromadzony w tej sprawie jest już poważny i w sposób oczywisty dalej będą prowadzone działania dotyczące tego, czy ten krąg osób był szerszy, czy też nie. (…) Zakres przygotowań tych osób był szeroki i jednak bardzo mocno sprecyzowany czy ukierunkowany. Z jednej strony mieliśmy do czynienia z przygotowaniem zdolności własnych, zdolności posługiwania się bronią w terenie otwartym, zamkniętym. Jednocześnie gromadzenie ładunków pirotechnicznych, śledzenie działań tych osób, które dopuściły się zmasowanych ataków i próba wyeliminowania błędów – powiedział wiceminister MSWiA.

Polityk Koalicji Obywatelskiej zwrócił uwagę na to, że "nie można tego nazwać jakimś wybrykiem młodzieńczym".

Wrócą kontrolę na granicy z Niemcami?

Czesław Mroczek odniósł się też do słów premiera o przywróceniu kontroli na granicy z Niemcami.

Kontrole częściowe, o których mówił pan premier, służyłyby temu, by kontrolować, czy te osoby nie są zawracane z Niemiec (...) Kontrole miałyby ujawniać przypadki zawracania do Polski migrantów. Tymczasem my mamy pełną wiedzę w tej chwili o każdym przypadku nie wpuszczenia bądź zawrócenia z Niemiec migranta. I w każdym takim przypadku działa polska Straż Graniczna - stwierdził.

Wiceszef MSWiA skomentował wypowiedź szefa MON o likwidacji CIC. To jest odpowiedź na złą emocję, która w tej sprawie w Polsce została zbudowana przez ludzi, którzy są bardzo mocno przeciwko... ugrupowań, które prowadzą politykę antyukraińską - ocenił.

Karol Nawrocki odmówił ochrony SOP

Piotr Salak zapytał swojego gościa także o doniesienia dotyczące odmowy przez Karola Nawrockiego ochrony SOP. Jak mówił Czesław Mroczek, "z punktu widzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji i SOP współpraca z prezydentem elektem i jego współpracownikami była już od poniedziałku".

Już po wyborach bezpośrednio. I nie mamy tutaj żadnych uwag. Ta współpraca przebiega dobrze – odpowiedział.

Słuchaj Radia RMF24>>>