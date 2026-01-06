​Novak Djoković wycofał się z turnieju ATP 250 na kortach twardych w Adelajdzie. Serbski tenisista uzasadnił to chęcią lepszego przygotowania się do wielkoszlemowego Australian Open.

Novak Djoković / FAYEZ NURELDINE / AFP/EAST NEWS

"Do wszystkich moich fanów w Adelajdzie, niestety, nie jestem jeszcze w pełni przygotowany fizycznie do gry w przyszłym tygodniu. To dla mnie bardzo rozczarowujące, ponieważ mam wspaniałe wspomnienia z Adelajdy, gdy zdobyłem tam tytuł. Byłem bardzo podekscytowany powrotem, ponieważ naprawdę czułem się tam, jakbym grał w domu" - napisał Djoković w mediach społecznościowych.

Serb triumfował w tym turnieju w 2023 roku.

Wycofanie się z imprezy w Adelajdzie nastąpiło dzień po tym, jak Djoković ogłosił zerwanie powiązań ze Stowarzyszeniem Zawodowych Tenisistów (PTPA) - organizacją, którą współtworzył i która w zeszłym roku pozwała organy zarządzające tenisem, próbując uzyskać więcej pieniędzy i wpływów dla sportowców.

Serb nie rozegrał oficjalnego meczu od niemal dwóch miesięcy. 8 listopada pokonał Włocha Lorenzo Musettiego w finale w Atenach. Następnie ogłosił, że po raz drugi z rzędu wycofuje się z wieńczącego sezon ATP Finals, powołując się na kontuzję barku.

"Teraz skupiam się na przygotowaniach do Australian Open. Nie mogę się doczekać, aż wkrótce przyjadę do Melbourne i spotkam się ze wszystkimi kibicami tenisa w Australii" - przekazał Djoković.

38-latek zdobył 24 tytuły wielkoszlemowe w grze pojedynczej i pod tym względem jest rekordzistą. W Australian Open triumfował 10 razy. Ostatnio w 2023 roku. W dwóch poprzednich edycjach AO odpadał w półfinale.

Djokovic dotarł do półfinałów wszystkich czterech turniejów wielkoszlemowych w zeszłym sezonie. Obecnie zajmuje czwarte miejsce w rankingu ATP.

Wielkoszlemowy turniej w Melbourne Park rozpocznie się 18 stycznia.