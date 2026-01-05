Do Jana Bednarka i Jakuba Kiwiora w FC Porto wkrótce może dołączyć kolej Polak. Portugalskie media informują o porozumieniu klubu z Jagiellonią Białystok w sprawie transferu 17-letniego piłkarza Oskara Pietuszewskiego.

Oskar Pietruszewski może dołączyć do FC Porto / Piotr Polak / PAP

Wstępne porozumienie w sprawie polskiego pomocnika przewiduje, że przejdzie on do "Smoków" za łączną kwotę 10 mln euro - podaje lizbońska stacja Sport TV.

Według stołecznej stacji obie strony ustalają aktualnie szczegóły umowy młodego zawodnika, który - jak potwierdzają źródła z dyrekcji FC Porto - "został już zakontraktowany" przez portugalski klub.

Pietuszewski, zgodnie z ustaleniami portugalskiego portalu Maisfutebol, będzie reprezentował "Smoki" do 2030 roku.

Zdaniem portugalskiej gazety online podczas trwających od kilku tygodni negocjacji Jagiellonia obstawała za wartością transferu Pietuszewskiego na poziomie 10 mln euro. Z kolei włodarze FC Porto próbowali obniżyć tę kwotę.

Będzie mógł liczyć na wsparcie starszych kolegów?

Portugalscy trenerzy, z którymi rozmawiała PAP, Jose Pereira, b. szef Portugalskiego Związku Trenerów, a także Manuel Cajuda, były szkoleniowiec m.in. Sportingu Braga i Vitorii Guimaraes, uważają, że 17-letni Pietuszewski powinien znaleźć u boku starszych kolegów z Polski, Bednarka i Kiwiora, "dobre wsparcie".

Obaj polscy obrońcy wywalczyli sobie w bardzo krótkim czasie, w ciągu zaledwie kilku miesięcy pobytu w Porto, mocną pozycję w zespole. Obaj są dziś jego filarami - powiedział Cajuda.

Z kolei Pereira wyraził przekonanie, że "młody polski pomocnik może udowodnić, że na sukcesy w FC Porto stać także zawodników grających ofensywnie".

Po dobrych występach Bednarka i Kiwiora oraz wspaniałej przed laty karierze w bramce FC Porto Józefa Młynarczyka kibice mogą myśleć, że tylko polscy defensorzy są dobrą marką. To mit, który młody nabytek z Polski będzie miał okazję obalić - powiedział Pereira.

FC Porto liderem

FC Porto pewnie przewodzi w portugalskiej lidze w bieżącym sezonie. "Smoki" z dorobkiem 49 punktów wyprzedzają o 7 pkt Sporting Lizbona, a o dziesięć drużynę stołecznej Benfiki.