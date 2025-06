Do czasu kiedy Michał Probierz będzie selekcjonerem, postanowiłem zrezygnować z gry w reprezentacji Polski - ogłosił w niedzielny wieczór Robert Lewandowski. Cztery dni później Probierza nie ma już w kadrze, a sytuacja zmienia się jak w kalejdoskopie. "Lewy" bardzo krótko odniósł się do dymisji selekcjonera.

Robert Lewandowski ogłosił rezygnację z gry w reprezentacji Polski podczas kadencji Michała Probierza.

Michał Probierz nie jest już selekcjonerem reprezentacji Polski.

Lewandowski krótko skomentował dymisję Probierza, mówiąc, że ma teraz inne rzeczy na głowie.

Reprezentacja Polski obecnie nie ma selekcjonera.

Kibice reprezentacji Polski w końcu nie mogą narzekać na nudę. Biało-Czerwoni nie mają selekcjonera, Robert Lewandowski stracił opaskę kapitańską, a droga Biało-Czerwonych na mundial się wydłużyła.

Zaczęło się od wygranej Polski z Mołdawią w pożegnalnym meczu Kamila Grosickiego. Na spotkaniu w Chorzowie niespodziewanie pojawił się Lewandowski, mimo że wcześniej zrezygnował z udziału w czerwcowym zgrupowaniu.

W niedzielę wieczorem Probierz wystrzelił jak z armaty, nagle ogłaszając pozbawienie "Lewego" opaski kapitańskiej i mianując nowym kapitanem Piotra Zielińskiego.

Na odpowiedź gwiazdy Barcelony nie trzeba było długo czekać. Lewandowski ogłosił, że dopóki selekcjonerem jest Probierz, nie będzie grał w meczach kadry.

Po drodze Biało-Czerwoni przegrali jeszcze z Finlandią w eliminacjach mistrzostw świata, a w czwartek rano gruchnęła wieść o dymisji Probierza, który zrezygnował z dalszej pracy.

Co na to Lewandowski? "Mam teraz inne rzeczy na głowie" - powiedział w drodze do sądu w Warszawie, cytowany na platformie X przez Kacpra Sosnowskiego ze Sport.pl.