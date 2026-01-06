Niestabilna sytuacja w kraju

Przypomnijmy, że od soboty, kiedy w wyniku operacji specjalnej amerykańskich sił specjalnych pojmany został prezydent Wenezueli Nicolas Maduro i jego żona Cilia Flores, sytuacja w kraju jest niestabilna.

W poniedziałek na pełniącą obowiązki głowy państwa zaprzysiężona przez parlament została dotychczasowa wiceprezydent kraju Delcy Rodriguez.