Pod hasłem "Nadzieją się cieszą!" przejdą dziś ulicami blisko tysiąca miejscowości w Polsce orszaki Trzech Króli. W stolicy wydarzenie rozpocznie się o godz. 12. modlitwą "Anioł Pański". Weźmie w nim udział prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą Nawrocką.

Kard. Grzegorz Ryś weźmie udział w krakowskich obchodach. Tu przed rokiem w Łodzi / Marian Zubrzycki / PAP

6 stycznia ulicami 941 miejscowości w Polsce przejdą Orszaki Trzech Króli pod hasłem "Nadzieją się cieszą!".

W warszawskim orszaku udział wezmą prezydent Karol Nawrocki z małżonką Martą Nawrocką.

W Krakowie trzy orszaki (afrykański, azjatycki, europejski) wyruszą z różnych kościołów na Rynek Główny.

W ubiegłym roku w orszakach w Polsce uczestniczyło 2 mln osób.

Orszaki Trzech Króli organizowane są także w wielu krajach Europy, Afryki, obu Ameryk i w Azji.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

W tym roku orszaki przejdą ulicami 941 miejscowości w Polsce. Fundacja Orszak Trzech Króli przygotowała 600 tys. papierowych koron i 150 tys. śpiewników z kolędami oraz 200 tys. naklejek, które zostaną rozdane uczestnikom wydarzenia.

Hasło orszaków w 2026 r. - "Nadzieją się cieszą!" - wywodzi się z pochodzącej z XVII w. kolędy "Mędrcy świata, monarchowie" autorstwa Stefana Bortkiewicza. W formie kolędy utwór wraz z zapisem nutowym kompozycji ks. Zygmunta Odelgiewicza pierwszy raz ukazał się w 1878 r. w "Śpiewniczku Jana Siedleckiego". Organizatorzy wskazali, że nadzieja, którą cieszyli się mędrcy ze Wschodu, jest przykładem postawy "wobec przeciwności, prześladowań, a nawet knutych spisków".

W orszaku w Warszawie weźmie udział prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą Nawrocką. "Niech obraz trzech władców, którzy nie bacząc na przeciwności, szli do celu - po pokój i pojednanie - będzie dla nas wszystkich inspiracją do budowania relacji opartych na wzajemnej solidarności, wyrozumiałości i szacunku" - napisała para prezydencka w przesłaniu do organizatorów i uczestników orszaków.

Polonez do melodii znanej kolędy

W stolicy wydarzenie rozpocznie się od wędrówki Maryi brzemiennej i Józefa, którzy według ewangelii udali się do Betlejem, aby dać się zapisać podczas spisu ludności zarządzonego przez Cezara Augusta. Trasa będzie wiodła od Pomnika Kopernika na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie (godz. 11.45) do stajenki na Placu Zamkowym.

O godz. 12. modlitwę "Anioł Pański" poprowadzi metropolita warszawski abp Adrian Galbas.

Przed Pomnikiem Kopernika odbędzie się musztra rycerzy i wojowników oraz próba orszakowych okrzyków. Do drogi - oprócz dwórek i rycerzy - będą się szykowali także: azjatyckie smoki, wielbłądy, kolędnicy i pastuszkowie. Zgodnie ze scenariuszem zostaną oni zaatakowani przez diabelskie ordy. Na czele orszaku będzie szedł gwiazdor z gwiazdą, za nim kolędnicy z wesołym turoniem, następnie mali pastuszkowie i aniołki. W trakcie drogi będzie można usłyszeć polskie kolędy.

W wydarzeniu weźmie udział ok. 400 dzieci, 95 proc. ze szkół prywatnych - powiedziała koordynatorka wydarzenia w stolicy Agnieszka Wichulska.

Przed godz. 13 pochód dotrze na Plac Zamkowy. Punktem kulminacyjnym wydarzenia będzie pokłon trzech królów i złożenie ewangelicznych darów. Po oddaniu hołdu Nowonarodzonemu Jezusowi, obecni na placu zatańczą poloneza do melodii kolędy "Bóg się rodzi".

Następnie zaplanowano wspólne kolędowanie przygotowane przez Centrum Myśli Jana Pawła II. Wystąpi m.in. zespół Trebunie Tutki, dwa chóry: Cantores Minores (Archikatedralny Chór Męski Archikatedry Warszawskiej) i Vistula Ensemble (złożony ze studentów Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie) oraz Justyna Jędrusik & Sąsiedzi, czyli zespół złożony z solistki, wiolonczelisty i kontrabasisty - poinformował dyrygent Chóru Centrum Myśli Jana Pawła II Jakub Siekierzyński.

Orszaki sprzed trzech kościołów w Krakowie

W Krakowie centralne orszaki wyruszą sprzed trzech kościołów w kierunku Rynku Głównego. Na ich czele staną mędrcy ze Wschodu: Kacper, Melchior i Baltazar.

Orszak niebieski - afrykański wyruszy ok. godz. 11, po mszy w Bazylice św. Floriana. Orszak zielony - azjatycki rozpocznie liturgia o godz. 10 w Kościele św. Stanisława Kostki. Z kolei orszak czerwony - europejski wyjdzie ze Wzgórza Wawelskiego po mszy o godz. 10 w katedrze, której będzie przewodniczył metropolita krakowski kard. Grzegorz Ryś.

Po eucharystii wraz z królem Kacprem i kardynałem wyruszy dwóch historycznych władców Polski - Bolesław Chrobry i Zygmunt Stary. Ich obecność jest nawiązaniem do przypadającego w 2025 r. 1000-lecia koronacji pierwszego polskiego króla i 500-lecia hołdu pruskiego. Do czerwonego orszaku na Placu Wszystkich Świętych dołączy także prezydent Krakowa Aleksander Miszalski, który złoży dar w imieniu mieszkańców miasta.

Wolontariusze "Dzieła Pomocy św. Ojca Pio" będą zbierać ofiary na utrzymanie 12 mieszkań dla osób w kryzysie bezdomności.

Tłumy na orszakach Trzech Króli

W Gdańsku orszak wyjdzie o godz. 12 spod Bazyliki Mariackiej. Wymarsz poprzedzi msza o godz. 10, której będzie przewodniczył metropolita gdański abp Tadeusz Wojda - przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Uczestnicy przejdą ulicami Tkacką i Długą, gdzie będą świadkami symbolicznej walki dobra ze złem. W tym roku stajenka będzie zlokalizowana obok Dworu Artusa. Wydarzenie zwieńczy wspólne śpiewanie kolęd.

Z kolei w Gdyni orszak wyjdzie po mszy o godzinie 13 w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przejdzie ulicą Świętojańską na Wzgórze św. Maksymiliana. Ostatnim punktem będzie wspólne kolędowanie przy szopce u ojców franciszkanów. Wydarzeniu będzie towarzyszyła zbiórka na rzecz gdyńskich hospicjów.

W Białymstoku centralny orszak wyruszy sprzed archikatedry po mszy w Bazylice Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, która rozpocznie się o godz. 11 pod przewodnictwem abp. Józefa Guzdka. Wydarzeniu towarzyszy wystawa białostockich szopek w witrynie Centrum Informacji Turystycznej.

W Poznaniu w organizację wydarzenia włączyło się w tym roku 11 placówek edukacyjnych z miasta pod przewodnictwem Fundacji Sternik Poznań. O godz. 12 uczestnicy wyruszą ze Starego Rynku, a następnie przejdą ulicami: Wielką, Chwaliszewo, Mostem Chrobrego i ul. Maryi Panny do katedry poznańskiej. Tam mędrcy ze Wschodu złożą pokłon Jezusowi. Przed orszakiem, o godz. 11 w Farze Poznańskiej odbędzie się msza święta.

W Katowicach orszak zainauguruje msza o godz. 11 w prowadzonej przez ojców oblatów Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Liturgii będzie przewodniczył metropolita katowicki abp Andrzej Przybylski. Uczestnicy wydarzenia przejdą do Katedry Chrystusa Króla. Oprawę muzyczną orszaku zapewni duet Magda Anioł i Adam Szewczyk. Zwieńczeniem wydarzenia będzie koncert zespołu Arka Noego.

W ubiegłym roku w orszakach w Polsce wzięły udział 2 mln osób.

W Europie orszaki Trzech Króli organizowane były dotąd m.in. w Austrii, Niemczech, Rumunii, Słowenii, Ukrainie, we Włoszech i na Węgrzech. Orszaki gościły także w wielu państwach afrykańskich m.in. w Czadzie, Kamerunie, Nigerii, Republice Środkowej Afryki, Rwandzie i Zambii. Barwne korowody wędrowały również w krajach Ameryki Północnej i Południowej, w tym w USA, Ekwadorze, Kolumbii, Wenezueli oraz na Kubie. W Azji odbył się orszak w Kazachstanie.