Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie dotyczące wycofania wybranych partii produktów do żywienia niemowląt firmy Nestlé Polska S.A. Powodem jest potencjalna obecność cereulidyny - substancji mogącej wywołać dolegliwości pokarmowe.

Ostrzeżenie GIS: Wycofanie partii produktów do żywienia niemowląt Nestlé

Nestlé Polska S.A. poinformowała GIS o dobrowolnym i ostrożnościowym wycofaniu niektórych partii produktów do żywienia niemowląt. Decyzja zapadła po wewnętrznym dochodzeniu, które wykazało niezgodność jakościową w jednym ze składników dostarczanych przez zewnętrznego dostawcę. Substancja, o którą chodzi - cereulidyna - jest wytwarzana przez mikroorganizm Bacillus cereus i może powodować dolegliwości żołądkowo-jelitowe.

Wycofaniem objęte są wybrane partie produktów, których dystrybutorem jest Nestlé Polska S.A. Szczegółowa lista znajduje się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego w zakładce "Aktualności/Ostrzeżenia". GIS podkreśla, że żadne inne produkty Nestlé nie są objęte tym wycofaniem.

Szczegóły dotyczące wycofanych produktów

Dystrybutor: Nestlé Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa

Nazwa produktu: NAN Expertpro Total Comfort; 400 g

Numer partii | Data | Kraj pochodzenia

51250742C1 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 11.2026 | Niemcy

52610742C2 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 03.2027 | Niemcy

Nazwa produktu: NAN Optipro Plus 1; 800 g

Numer partii | Data | Kraj pochodzenia

52710346AC | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 09.2027 | Niderlandy

52610346AB | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 09.2027 | Niderlandy

51210346AA | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 05.2027 | Niderlandy

Nazwa produktu: NAN Optipro Plus 1; 400 g

Numer partii | Data | Kraj pochodzenia

51560346AD | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 06.2027 | Niderlandy

52640346AA | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 09.2027 | Niderlandy

51240346AA | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 05.2027 | Niderlandy

Nazwa produktu: NAN Supremepro 1; 400 g

Numer partii | Data | Kraj pochodzenia

51460742C1 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 05.2027 | Niemcy

Nazwa produktu: NAN Optiproplus 1; 200 ml

Numer partii | Data BB | Kraj pochodzenia

52860295M | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 10.2026 | Hiszpania

Nazwa produktu: NAN Optiproplus 1; 90 ml

Numer partii | Data | Kraj pochodzenia

53360742B1 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 02.12.2026 | Niemcy

Nazwa produktu: NAN Optiproplus 1; 70 ml

Numer partii | Data | Kraj pochodzenia

53020742B1 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 29.10.2026 | Niemcy

53160742A1 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 12.11.2026 | Niemcy

Nazwa produktu: NAN Expertpro HA 1; 400 g

Numer partii | Data | Kraj pochodzenia

51280742C3 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 05.2027 | Niemcy

53300742C1 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 11.2027 | Niemcy

Nazwa produktu: NAN Supremepro 2; 800 g

Numer partii | Data | Kraj pochodzenia

51230742F2 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 05.2027 | Niemcy

51530742F3 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 06.2027 | Niemcy

51540742F2 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 06.2027 | Niemcy

52830742F1 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 10.2027 | Niemcy

52840742F1 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 10.2027 | Niemcy

Nazwa produktu: PRE NAN; 70 ml

Numer partii | Data | Kraj pochodzenia

53090742D2 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 05.11.2026 | Niemcy

52840742D1 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 11.10.2026 | Niemcy

51440742D1IDATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 24.05.2026 | Niemcy

Nazwa produktu: NAN Expertpro bezlaktozowy; 400 g

Numer partii | Data | Kraj pochodzenia

51160346AA | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 04.2027 | Niderlandy

53480346AE | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 12.2027 | Niderlandy

Szybka reakcja dystrybutora i zalecenia dla konsumentów

Po otrzymaniu informacji o potencjalnym zagrożeniu, Nestlé Polska natychmiast rozpoczęła proces wycofywania wskazanych partii z obrotu i od konsumentów. Państwowa Inspekcja Sanitarna monitoruje przebieg tej procedury. Konsumentom zaleca się, by w przypadku wystąpienia objawów choroby po spożyciu wycofanych produktów, niezwłocznie skontaktowali się z lekarzem.

Nestlé Polska poinformowała, że do 5 stycznia 2026 roku nie odnotowano żadnych potwierdzonych przypadków zachorowań związanych ze spożyciem wycofywanych partii. Firma podkreśla, że cereulidyna może powodować objawy takie jak biegunka czy wymioty.

W przypadku pytań lub chęci wymiany produktów, Nestlé Polska prosi o kontakt z Serwisem Konsumenta:

tel. 801 333 000, e-mail: cs@pl.nestle.com.



