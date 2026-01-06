Z udziałem 27 szefów państw i rządów, w tym premiera Donalda Tuska, odbędzie się dziś w Paryżu spotkanie "koalicji chętnych" - państw wspierających Ukrainę. Celem szczytu jest zademonstrowanie zbliżenia stanowisk USA, Europy i Ukrainy w sprawie gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa.

Donald Tusk i Emmanuel Macron / Paweł Supernak / PAP

We wtorek w Paryżu odbędzie się spotkanie "koalicji chętnych" - państw wspierających Ukrainę.

Spotkaniu przewodniczyć będą prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer. Obecni będą także przedstawiciele prezydenta USA Donalda Trumpa: Steve Witkoff i Jared Kushner.

Uczestnicy mają podjąć zobowiązania dotyczące wspólnej wizji rozejmu i reakcji na jego ewentualne naruszenie.

Omawiane będą zasady rozmieszczenia przyszłych sił międzynarodowych, ale szczegóły nie zostaną jeszcze ujawnione.

Naszą ambicją jest zademonstrowanie, że praca nad zbliżeniem stanowisk została ukończona - powiedział przedstawiciel Pałacu Elizejskiego, prezydenta Emmanuela Macrona. Możemy z przekonaniem powiedzieć, że kraje europejskie z "koalicji chętnych" i Amerykanie wiedzą, jak dać Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa, gdy rozpocznie się rozejm, negocjacje pokojowe - dodał doradca.

Spotkaniu będą przewodniczyć: prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer. Oczekiwani są reprezentanci łącznie 35 krajów, a szefowie 27 państw i rządów przybędą głównie z krajów europejskich. Biały Dom poinformował, że obecni będą przedstawiciele prezydenta USA Donalda Trumpa: Steve Witkoff i Jared Kushner. Jeszcze przed szczytem Macron spotka się z premierem Kanady Markiem Carney'em i następnie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Pałac Elizejski zapowiedział w poniedziałek, że uczestnicy szczytu powinni podjąć zobowiązania w sprawie wspólnej wizji zasad przyszłego rozejmu w wojnie prowadzonej przez Rosję przeciwko Ukrainie, a także reakcji w razie jego naruszenia. Będą też omawiać zasady rozmieszczenia przyszłych sił międzynarodowych. Nie należy oczekiwać jednak, że znane będą szczegóły na temat tych sił (ich liczebność bądź wkład poszczególnych państw).

Prezydent Macron spotka się w czwartek z przewodniczącymi obu izb parlamentu Francji i szefami frakcji parlamentarnych, by rozmawiać z nimi na temat Ukrainy i przyszłych gwarancji bezpieczeństwa.

Wtorkowy szczyt jest kolejnym z szeregu spotkań poświęconych Ukrainie. W sobotę w Kijowie obradowali doradcy ds. bezpieczeństwa krajów wspierających Ukrainę. Zełenski zapowiedział po nim, że rozmowy będą kontynuowane w Paryżu, a finałem tego procesu ma być spotkanie w USA, również na poziomie głów państw. Ukraiński prezydent zaznaczył, że chce, by serię konsultacji udało się zakończyć do końca stycznia.