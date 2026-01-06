Niespodzianek nie było. Zofia była znów najczęściej nadawanym imieniem żeńskim w stolicy - w minionym roku otrzymało je 430 małych Warszawianek. Najpopularniejsze imię męskie to ponownie Jan - będzie je nosić 570 urodzonych w 2025 roku chłopców.

Znamy najczęściej nadawane dzieciom imiona w 2025 roku / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Najpopularniejsze imię żeńskie w Warszawie w 2025 roku to Zofia - otrzymało je 430 dziewczynek.

Najczęściej nadawane imię męskie to Jan - 570 chłopców urodzonych w 2025 roku.

Wśród chłopców popularne były także imiona: Franciszek (454), Leon (453), Aleksander (441), Ignacy (432) i Antoni (417).

Wśród dziewczynek, poza Zofią, często wybierano imiona: Helena (378), Laura (326), Zuzanna (316), Hanna (310) i Julia (268).

W 2025 roku w Warszawie urodziło się 28 401 dzieci.

Stołeczny ratusz przekazał, że w 2025 roku w Warszawie przyszło na świat 28 401 dzieci.

Wśród najpopularniejszych imion nadawanych w stolicy odnotowano 570 Janów, 454 Franciszków, 453 Leonów, 441 Aleksandrów, 432 Ignacych i 417 Antonich.

Od lat wśród imion żeńskich króluje Zofia (430), 378 dziewczynek dostało na imię Helena, urodziło się także 326 Laur i 316 Zuzann, 310 razy nadano imię Hanna, a 268 - Julia.

Rzadkie imiona żeńskie nadawane w stolicy to: Eulalia, Felicyta, Kleopatra, Cichosława, Filipina, Florencja, Andżelika, Grażyna, Bożena i Zyta. W przypadku chłopców to: Jarogniew, Świętopełk, Eligiusz, Miłowit, Hektor, Sergiusz, Erwin, Gromisław, Cezariusz, Magnus, Bastian i Tomir.

W zeszłym roku w Warszawie odbyło się 5039 ślubów, w tym 3800 cywilnych i 1239 ślubów konkordatowych.

W 2024 r. na świat przyszło w stolicy 28 647 dzieci, a 4640 par pobrało się.