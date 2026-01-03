"Zabija zbyt wielu ludzi" - powiedział o Władimirze Putinie prezydent USA Donald Trump i dodał, że "nie jest nim zachwycony". Podczas sobotniej konferencji prasowej w Mar-a-Lago po ataku na Wenezuelę Trump powiedział, że wojna w Ukrainie by nie wybuchła, gdyby był prezydentem USA w lutym 2022 r. Amerykański przywódca przyznał również, że myślał, iż zakończenie tego konfliktu będzie najłatwiejsze. "Tak nie jest" - stwierdził.
- Donald Trump skomentował wojnę w Ukrainie, mówiąc, że "czyni postęp" w sprawie pokoju, choć "nie jest zachwycony Putinem".
- Prezydent USA podkreślił, że "Putin zabija zbyt wielu ludzi". Trump przytoczył liczby ofiar wojny w ostatnich miesiącach.
- Amerykański przywódca wyraził chęć zakończenia wojny w Ukrainie, by "zatrzymać dalsze zabijanie".
- Podkreślił swoje osiągnięcia w zakończeniu "ośmiu i jednej czwartej wojny" oraz wyraził przekonanie, że gdyby był prezydentem w lutym 2022 r., wojna w Ukrainie by się nie rozpoczęła.
Podczas sobotniej konferencji prasowej Donalda Trumpa po ataku na Wenezuelę padło również pytanie o rosyjskiego dyktatora Władimira Putina. Prezydent USA zapytany, czy rozmawiał z przywódcą Rosji o Nicolasie Maduro, odparł, że nie.
Następnie amerykański przywódca przeszedł do tematu wojny w Ukrainie. Czynimy postęp - ocenił.
Nie jestem zachwycony Putinem. Zabija zbyt wielu ludzi - powiedział Trump i przytoczył liczby mówiące, że w zeszłym miesiącu w wojnie w Ukrainie zginęło ok. 30 tys. osób (głównie żołnierzy), a miesiąc wcześniej - 27 tys.
Chcę ją (wojnę w Ukrainie - przyp. red.) zatrzymać. Zatrzymać zabijanie - przyznał prezydent USA.
Donald Trump stwierdził, że "zakończył osiem i jedną czwartą wojny". Jako "jedną czwartą" wskazał konflikt Tajlandii i Kambodży, który pomimo porozumienia rozgorzał na nowo.
Prezydent USA powiedział, że myślał, iż zakończenie wojny w Ukrainie będzie "najłatwiejsze" w kontekście tych, które dotychczas - jego zdaniem - zakończył. Tak nie jest. Obie strony zrobiły bardzo złe rzeczy - przyznał Trump.
Dodał również, że gdyby był prezydentem, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie, to konflikt ten w ogóle by się nie rozpoczął. Putin tak mówi, wszyscy tak mówią - stwierdził prezydent USA.
Donald Trump powiedział również, że jego sukcesem jest zwiększenie wydatków krajów NATO na obronność do 5 proc. PKB.
Uzyskałem pięć procent od NATO zamiast dwóch procent, którego nie płacili. Nie płacili dwóch procent, a teraz płacą pięć - mówił amerykański przywódca.