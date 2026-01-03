"Zabija zbyt wielu ludzi" - powiedział o Władimirze Putinie prezydent USA Donald Trump i dodał, że "nie jest nim zachwycony". Podczas sobotniej konferencji prasowej w Mar-a-Lago po ataku na Wenezuelę Trump powiedział, że wojna w Ukrainie by nie wybuchła, gdyby był prezydentem USA w lutym 2022 r. Amerykański przywódca przyznał również, że myślał, iż zakończenie tego konfliktu będzie najłatwiejsze. "Tak nie jest" - stwierdził.

Prezydent USA Donald Trump (L), prezydent Rosji Władimir Putin (P) / JIM WATSON, Mikhail METZEL/POOL / AFP/EAST NEWS

Donald Trump skomentował wojnę w Ukrainie, mówiąc, że "czyni postęp" w sprawie pokoju, choć "nie jest zachwycony Putinem".

Prezydent USA podkreślił, że "Putin zabija zbyt wielu ludzi". Trump przytoczył liczby ofiar wojny w ostatnich miesiącach.

Amerykański przywódca wyraził chęć zakończenia wojny w Ukrainie, by "zatrzymać dalsze zabijanie".

Podkreślił swoje osiągnięcia w zakończeniu "ośmiu i jednej czwartej wojny" oraz wyraził przekonanie, że gdyby był prezydentem w lutym 2022 r., wojna w Ukrainie by się nie rozpoczęła.

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

"Czynimy postęp"

Podczas sobotniej konferencji prasowej Donalda Trumpa po ataku na Wenezuelę padło również pytanie o rosyjskiego dyktatora Władimira Putina. Prezydent USA zapytany, czy rozmawiał z przywódcą Rosji o Nicolasie Maduro, odparł, że nie.

Następnie amerykański przywódca przeszedł do tematu wojny w Ukrainie. Czynimy postęp - ocenił.

Nie jestem zachwycony Putinem. Zabija zbyt wielu ludzi - powiedział Trump i przytoczył liczby mówiące, że w zeszłym miesiącu w wojnie w Ukrainie zginęło ok. 30 tys. osób (głównie żołnierzy), a miesiąc wcześniej - 27 tys.

Chcę ją (wojnę w Ukrainie - przyp. red.) zatrzymać. Zatrzymać zabijanie - przyznał prezydent USA.

Rewelacje Trumpa

Donald Trump stwierdził, że "zakończył osiem i jedną czwartą wojny". Jako "jedną czwartą" wskazał konflikt Tajlandii i Kambodży , który pomimo porozumienia rozgorzał na nowo.

Prezydent USA powiedział, że myślał, iż zakończenie wojny w Ukrainie będzie "najłatwiejsze" w kontekście tych, które dotychczas - jego zdaniem - zakończył. Tak nie jest. Obie strony zrobiły bardzo złe rzeczy - przyznał Trump.

Dodał również, że gdyby był prezydentem, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie, to konflikt ten w ogóle by się nie rozpoczął. Putin tak mówi, wszyscy tak mówią - stwierdził prezydent USA.

Donald Trump powiedział również, że jego sukcesem jest zwiększenie wydatków krajów NATO na obronność do 5 proc. PKB.

Uzyskałem pięć procent od NATO zamiast dwóch procent, którego nie płacili. Nie płacili dwóch procent, a teraz płacą pięć - mówił amerykański przywódca.