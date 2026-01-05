W okolicach Ślubowa (woj. mazowieckie) na trasie S8 doszło do niebezpiecznego zdarzenia. W przednią szybę ciężarówki uderzyła bryła lodu, która oderwała się od innej ciężarówki, stwarzając bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia kierowcy. Policja apeluje o poważne traktowanie obowiązku odśnieżania.

Na trasie S8 doszło do groźnego incydentu - tafla lodu rozbiła szybę ciężarówki.

Dokładne oczyszczenie pojazdu to obowiązek każdego kierowcy i kwestia bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu.

Za zaniedbania grozi mandat do 3000 zł, a w przypadku wypadku - nawet do 8 lat więzienia.

Zima to czas szczególnie niebezpieczny dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Spadający z pojazdów śnieg i lód to poważne zagrożenie dla zdrowia i życia, a także konsekwencje prawne i finansowe dla nieodpowiedzialnych kierowców.

Groźny incydent na S8

W sobotę 3 stycznia 2026 roku na drodze ekspresowej S8 w rejonie Ślubowa doszło do niebezpiecznego zdarzenia. W ciężarowego MAN-a, prowadzonego przez 51-letniego kierowcę, uderzyła tafla lodu spadająca z innego pojazdu ciężarowego. Lód rozbił szybę czołową kabiny, stwarzając bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia kierowcy. Policja wyjaśnia okoliczności tego incydentu.

Zalegający na dachach pojazdów, naczepach czy plandekach śnieg i lód mogą podczas jazdy oderwać się i spaść na inne samochody lub pieszych. Szczególnie niebezpieczne są bryły lodu spadające z ciężarówek - ich masa i twardość mogą doprowadzić do poważnych obrażeń, a nawet śmierci. Takie sytuacje nie należą do rzadkości w okresie zimowym.

Obowiązki kierowców i konsekwencje prawne

Polskie prawo jasno określa obowiązki kierowców w zakresie przygotowania pojazdu do jazdy zimą. Zgodnie z art. 66 ustawy Prawo o ruchu drogowym, każdy pojazd musi być utrzymany w taki sposób, by nie zagrażał bezpieczeństwu innych uczestników ruchu. Nieodśnieżony dach, naczepa czy oblodzone elementy nadwozia to poważne naruszenie tych zasad.

Za jazdę z zalegającym śniegiem lub lodem grozi mandat nawet do 3 tysięcy złotych. Jeśli spadający z pojazdu śnieg lub lód stworzy zagrożenie na drodze, kierowca może odpowiadać na podstawie Kodeksu wykroczeń, a w przypadku wypadku - nawet z Kodeksu karnego. W skrajnych przypadkach grozi kara do 8 lat więzienia.

Jak się zabezpieczyć?

Przed każdą podróżą zimą należy dokładnie oczyścić pojazd - nie tylko szyby, ale też dach, maskę, światła, a w przypadku ciężarówek również naczepy i plandeki. Zaniedbanie tych obowiązków to nie tylko ryzyko mandatu, ale przede wszystkim realne zagrożenie dla życia i zdrowia innych uczestników ruchu.