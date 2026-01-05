Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan zadeklarował gotowość swojego kraju do udziału w misji pokojowej w Strefie Gazy. Podkreślił, że bez udziału Turcji misja może mieć problem z uzyskaniem legitymizacji i zaufania ze strony Palestyńczyków. Izrael sprzeciwia się obecności Turcji w planowanych siłach stabilizacyjnych.

/ Shutterstock

Turcja zadeklarowała gotowość do udziału w misji pokojowej w Strefie Gazy.

Prezydent Erdogan podkreśla kluczową rolę Turcji ze względu na historyczne więzi i doświadczenie dyplomatyczne.

Izrael sprzeciwia się obecności Turcji w międzynarodowych siłach stabilizacyjnych.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Prezydent Recep Tayyip Erdogan w rozmowie z agencją Bloomberg potwierdził, że Turcja jest gotowa wziąć udział w międzynarodowej misji pokojowej w Strefie Gazy. Podkreślił, że jego kraj znajduje się w kluczowej pozycji ze względu na historyczne więzi z Palestyńczykami, doświadczenie w dyplomacji z Izraelem oraz wpływy regionalne jako członek NATO.

Jesteśmy gotowi wziąć na siebie wszelką odpowiedzialność za trwały pokój w Strefie Gazy - zapewnił Erdogan.

Ankara podkreśla swoje doświadczenie mediacyjne

Prezydent Turcji zwrócił uwagę na rolę Ankary w mediacji międzynarodowej, szczególnie w konflikcie rosyjsko-ukraińskim. Erdogan zaznaczył, że Turcja jest jedynym państwem, które utrzymuje bezpośrednie kontakty zarówno z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, jak i prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Dodał, że Ankara prowadzi zrównoważoną dyplomację zarówno w ramach NATO, jak i ONZ.

W poniedziałek Erdogan rozmawiał telefonicznie z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Według informacji z biura tureckiego prezydenta rozmowa dotyczyła m.in. relacji dwustronnych, współpracy w przemyśle zbrojeniowym, handlu oraz sytuacji w Gazie i Wenezueli.

Izrael przeciwny udziałowi Turcji

Izrael sprzeciwia się udziałowi Turcji w planowanych międzynarodowych siłach stabilizacyjnych dla Gazy (ISF). Mimo to Ankara zadeklarowała gotowość dołączenia do ISF i zaangażowania się w odbudowę Strefy Gazy.

29 września 2025 roku prezydent USA Donald Trump ogłosił 20-punktowy plan zakończenia wojny w Gazie. Zakłada on m.in. zawieszenie broni, uwolnienie izraelskich jeńców, rozbrojenie Hamasu, wycofanie się Izraela z enklawy, utworzenie administracji technokratycznej oraz rozmieszczenie międzynarodowych sił stabilizacyjnych. Pierwsza faza porozumienia weszła w życie 10 października 2025 roku.