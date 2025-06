Polscy naukowcy w ostatnim tygodniu czerwca wracają do Puźnik. To dawna wieś na zachodzie Ukrainy, gdzie pod koniec maja zakończyły się ekshumacje polskich ofiar zamordowanych przez żołnierzy UPA w 1945 roku. Badacze odnaleźli szczątki 42 osób, które już niedługo mają zostać pochowane indywidualnie. Został też złożony wniosek o kolejne ekshumacje.

Ekshumacje w Puźnikach / Wojciech Olkusnik/East News / East News

Polscy naukowcy niedługo wrócą do Puźnik, gdzie pod koniec maja zakończyły się ekshumacje polskich ofiar rzezi wołyńskiej.

Odnaleziono wtedy szczątki 42 osób, głównie kobiet i dzieci, które wcześniej były pochowane w zbiorowej mogile.

Fundacja Wolność i Demokracja planuje indywidualny pochówek tych ofiar.

Pogrzeb najprawdopodobniej odbędzie się we wrześniu.

Polska strona złożyła już wniosek o kolejne ekshumacje, teraz decyzję musi zatwierdzić strona ukraińska.

Więcej szczegółów oraz zdjęcia można znaleźć poniżej.

Ofiary rzezi w Puźniakach ocalone od zapomnienia

Polscy naukowcy w ostatnim tygodniu czerwca wrócą do Puźnik. To właśnie w tej nieistniejącej już ukraińskiej wsi na terenie dawnego województwa wołyńskiego pod koniec maja zakończyły się ekshumacje polskich ofiar zamordowanych w 1945 roku przez Ukraińską Powstańczą Armię. Odnaleziono szczątki 42 osób - głównie kobiet i dzieci.

Wcześniej szczątki ofiar zbrodni wołyńskiej z konieczności były chowane w zbiorowej mogile. Chcemy teraz te 42 osoby, 42 trumny, pochować indywidualnie - powiedział RMF FM Maciej Dancewicz, wiceprezes fundacji Wolność i Demokracja, która współorganizowała ekshumacje w Puźnikach.

Pogrzeb ofiar UPA odbędzie się najprawdopodobniej w pierwszą sobotę września.

Jest już wniosek o kolejne ekshumacje

Dziś nieistniejąca już wieś w Ukrainie to miejsce porośnięte lasem i całkowicie wyludnione. Było niemym świadkiem jednego z najkrwawszych momentów w polskiej historii - rzezi, do której doszło w nocy z 12 na 13 lutego 1945 roku. UPA zamordowała tam około 100 Polaków (różne źródła podają od 70 do 120).

Jak informuje reporter RMF FM Jakub Rybski, w Puźnikach znajduje się jeszcze jedna masowa mogiła.

Formalny wniosek o przeprowadzenie kolejnych informacji został już złożony - właśnie przez fundację Wolność i Demokracja. Teraz strona ukraińska musi wydać zgodę na poszukiwania i ekshumację. Najwcześniej prace mogą rozpocząć się w drugiej połowie przyszłego roku.

/ Wojciech Olkusnik/East News / East News