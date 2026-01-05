Według najnowszych doniesień izraelskiego wywiadu Iran oraz inne podmioty mogą planować zamach na prezydenta Syrii, Ahmada al-Szarę. Informacje te podał izraelski portal Walla. Według serwisu sytuacja w Damaszku jest wyjątkowo napięta, a syryjskie władze pogrążone są w chaosie i niepewności. Izrael utrzymuje zwiększoną obecność wojskową na terenie Syrii, a Stany Zjednoczone próbują pośredniczyć w rozmowach pokojowych.

Z informacji uzyskanych przez izraelski wywiad wynika, że Ahmad al-Szara, nowy prezydent Syrii, może stać się celem zamachu przygotowywanego przez Iran i inne podmioty. Najbliższe otoczenie syryjskiego przywódcy pozostaje w stanie podwyższonej gotowości, a sam Szara skupia się na zapewnieniu sobie bezpieczeństwa i stabilizacji władzy.

Iran planuje przewrót?

W lutym 2025 roku turecki dziennik "Turkiye Gazetesi" poinformował, że Iran miał opracować szczegółowy plan zamachu i przewrotu wojskowego w Syrii. Szczegóły tej operacji omawiano podczas spotkania wysokich rangą dowódców Korpusu Strażników Rewolucji w irackim Nadżafie, z udziałem przedstawicieli dawnego reżimu syryjskiego.

Po obaleniu reżimu Baszara al-Asada przez islamistycznych rebeliantów, Izrael utrzymuje silną obecność wojskową na południu Syrii, kontrolując tzw. strefy bezpieczeństwa o powierzchni około 400 km². Izraelskie siły zbrojne bombardowały syryjskie cele militarne oraz infrastrukturę Iranu, a decyzja o pozostaniu w regionie ma związek z doświadczeniami z ataku Hamasu w 2023 roku.

Rozmowy o normalizacji stosunków

Stany Zjednoczone aktywnie pośredniczą w rozmowach na temat normalizacji relacji między Syrią a Izraelem. Syryjska delegacja wznowiła negocjacje, domagając się wycofania izraelskich wojsk z zajętych pozycji, co traktuje jako warunek konieczny do dalszych rozmów.