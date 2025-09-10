W nocy z wtorku na środę rosyjskie drony wielokrotnie naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Premier zwołał pilne posiedzenie rządu. Drony, które mogły stanowić zagrożenie, zostały zestrzelone. Na kilka godzin zamknięta została przestrzeń powietrzna nad lotniskami w Rzeszowie, Lublinie, Warszawie i Modlinie. Sojusznicy zostali poinformowani o sytuacji. Przed godz. 8.00 Dowództwo Operacyjne poinformowało, że "operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa związane z naruszeniami polskiej przestrzeni powietrznej zakończyło się". Zapraszamy do śledzenia naszej relacji minuta po minucie.

Trump będzie rozmawiał z Nawrockim o rosyjskich dronach nad Polską / Cover Images/East News / East News

18:50

Włoski wicepremier Matteo Salvini powiedział, że spodziewa się zachowania "mocnych nerwów" ze strony Brukseli i poradził, aby "policzyć do stu", zanim zacznie się mówić o wojnie z Rosją.

18:40

Premier po rozmowach z sojusznikami: przyjąłem nie tylko wyrazy solidarności, ale też propozycje konkretnego wsparcia obrony powietrznej naszego kraju.

18:37

Odnaleziono szczątki kolejnego drona. Maszynę polskie służby znalazły w woj. świętokrzyskim, w miejscowości Sobótka, gmina Ożarów, powiat opatowski.

18:31

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował w środę, że rozmawiał z ministrami obrony: Wielkiej Brytanii, Szwecji, Niemiec, Włoch, Finlandii, Słowacji, Czech, Litwy, Łotwy i Ukrainy. Wszyscy zapewnili o wsparciu dla naszych zdecydowanych działań - podkreślił minister.

18:29

Naruszenie przestrzeni powietrznej Polski przez Rosję oznacza eskalację; Kanada solidaryzuje się z Polską i koordynuje z nią działania - zapewnił w środę na platformie X premier Kanady Mark Carney.



"Naruszenie przez Rosję polskiej przestrzeni powietrznej (....) było niebezpieczne i niesie ryzyko eskalacji. Kanada solidaryzuje się z Polską i sojusznikami w NATO. Koordynujemy blisko nasze działania i pozostajemy czujni wobec rosyjskich prób rozszerzenia i przedłużenia konfliktu z Ukrainą. Po raz kolejny prezydent Putin demonstruje swoją całkowitą odmowę wejścia na drogę pokoju. Działania Rosji, po tygodniu brutalnych ataków na (ukraińską) ludność cywilną, przypominają o znaczeniu naszego niewzruszonego poparcia dla Ukrainy" - napisał Carney na platformie X, podkreślając, że konieczna jest dalsza presja na Putina.



17:51

Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada pozostałości już 12 dronów rosyjskich udało się znaleźć polskim służbom. Dron nr 11, został odnaleziony na terenie jednostki Wojsk Obrony Terytorialnej w Nowym Mieście nad Pilicą w powiecie grójeckim, czyli bardzo blisko Warszawy. Według relacji naszego reportera to nieuzbrojony dron typu Gerbera.

Kolejną maszynę znaleziono w woj. świętokrzyskim, w miejscowości Czyżów - gmina Stopnica, powiat buski.

17:30

Węgry wyrażają pełną solidarność z Polską w związku z wtargnięciem dronów, które w nocy naruszyły polską przestrzeń powietrzną - przekazał w serwisie X premier Węgier Viktor Orban. Podczas posiedzenia rządu dodał, że Polacy mogą liczyć na jego kraj.

"Węgry wyrażają pełną solidarność z Polską w związku z niedawnym incydentem z dronami. Naruszenie integralności terytorialnej Polski jest nie do przyjęcia" - oświadczył Orban.

Szef węgierskiego rządu dodał, że incydent "dowodzi, iż nasza polityka, nawołująca do pokoju w wojnie rosyjsko-ukraińskiej, jest rozsądna i racjonalna". Poparł jednocześnie wysiłki prezydenta USA Donalda Trumpa w celu zakończenia wojny.

17:15

Donald Trump po raz pierwszy publicznie zabrał głos w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Prezydent USA zamieścił na Truth Social krótki, enigmatyczny wpis:

"Co z tą Rosją, naruszającą polską przestrzeń powietrzną? No to zaczynamy!"

17:01

Rosja naraziła ludzkie życie w Polsce, państwie członkowskim NATO i Unii Europejskiej - oświadczył w środę kanclerz Niemiec Friedrich Merz, stanowczo potępiając naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Zapewnił, że NATO pozostaje gotowe do obrony swoich terytoriów.

"Ta lekkomyślna akcja jest częścią długiej serii prowokacji w regionie Morza Bałtyckiego i na wschodniej flance NATO. Rząd niemiecki stanowczo potępia tę agresywną akcję Rosji" - napisano w oświadczeniu Merza opublikowanym przez rzecznika niemieckiego rządu.

16:54

Dron, który został znaleziony w środę w okolicach Oleśna w gminie Gronowo Elbląskie, znajdował się na polu, ok. 600 m od zabudowań. O miejscowości, w której znaleziono drona w woj. warmińsko-mazurskim, poinformowała podczas konferencji rzecznik MSWiA Karolina Gałecka.

16:30

A media w Rosji "zareagowały" na wydarzenia w Polsce w ten sposób:

16:29

16:20

Rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka po godz. 15.00 przekazała, że do tej pory znaleziono szczątki dziesięcu dronów w dziesięciu miejscowościach. Odnaleziono je w woj. lubelskim w miejscowościach: Czosnówka (pow. bialski), Cześniki (pow. zamojski), Wyryki (pow. włodawski), Krzywowierzba-Kolonia (pow. parczewski), Wohyń (pow. radzyński); Wielki Łan (pow. włodawski), Zabłocie-Kolonia (pow. bialski), Wyhalew (pow. parczewski), w woj. łódzkim w Mniszkowie (pow. opoczyński) oraz w woj. warmińsko-mazurskim - w miejscowości Oleśno (pow. elbląski).

15:58

Biały Dom poinformował, że Donald Trump jest na bieżąco informowany o wydarzeniach w Polsce i przeprowadzi dziś rozmowę z Karolem Nawrockim.