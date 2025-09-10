W nocy z wtorku na środę rosyjskie drony wielokrotnie naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Premier zwołał pilne posiedzenie rządu. Drony, które mogły stanowić zagrożenie, zostały zestrzelone. Na kilka godzin zamknięta została przestrzeń powietrzna nad lotniskami w Rzeszowie, Lublinie, Warszawie i Modlinie. Sojusznicy zostali poinformowani o sytuacji. Przed godz. 8.00 Dowództwo Operacyjne poinformowało, że "operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa związane z naruszeniami polskiej przestrzeni powietrznej zakończyło się". Zapraszamy do śledzenia naszej relacji minuta po minucie.

18:50

Włoski wicepremier Matteo Salvini powiedział, że spodziewa się zachowania "mocnych nerwów" ze strony Brukseli i poradził, aby "policzyć do stu", zanim zacznie się mówić o wojnie z Rosją.

18:40

Premier po rozmowach z sojusznikami: przyjąłem nie tylko wyrazy solidarności, ale też propozycje konkretnego wsparcia obrony powietrznej naszego kraju. 

18:37

Odnaleziono szczątki kolejnego drona. Maszynę polskie służby znalazły w woj. świętokrzyskim, w miejscowości Sobótka, gmina Ożarów, powiat opatowski.

18:31

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował w środę, że rozmawiał z ministrami obrony: Wielkiej Brytanii, Szwecji, Niemiec, Włoch, Finlandii, Słowacji, Czech, Litwy, Łotwy i Ukrainy. Wszyscy zapewnili o wsparciu dla naszych zdecydowanych działań - podkreślił minister.

18:29

Naruszenie przestrzeni powietrznej Polski przez Rosję oznacza eskalację; Kanada solidaryzuje się z Polską i koordynuje z nią działania - zapewnił w środę na platformie X premier Kanady Mark Carney.

"Naruszenie przez Rosję polskiej przestrzeni powietrznej (....) było niebezpieczne i niesie ryzyko eskalacji. Kanada solidaryzuje się z Polską i sojusznikami w NATO. Koordynujemy blisko nasze działania i pozostajemy czujni wobec rosyjskich prób rozszerzenia i przedłużenia konfliktu z Ukrainą. Po raz kolejny prezydent Putin demonstruje swoją całkowitą odmowę wejścia na drogę pokoju. Działania Rosji, po tygodniu brutalnych ataków na (ukraińską) ludność cywilną, przypominają o znaczeniu naszego niewzruszonego poparcia dla Ukrainy" - napisał Carney na platformie X, podkreślając, że konieczna jest dalsza presja na Putina.

17:51

Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada pozostałości już 12 dronów rosyjskich udało się znaleźć polskim służbom. Dron nr 11, został odnaleziony na terenie jednostki Wojsk Obrony Terytorialnej w Nowym Mieście nad Pilicą w powiecie grójeckim, czyli bardzo blisko Warszawy. Według relacji naszego reportera to nieuzbrojony dron typu Gerbera.

Kolejną maszynę znaleziono w woj. świętokrzyskim, w miejscowości Czyżów - gmina Stopnica, powiat buski.

17:30

Węgry wyrażają pełną solidarność z Polską w związku z wtargnięciem dronów, które w nocy naruszyły polską przestrzeń powietrzną - przekazał w serwisie X premier Węgier Viktor Orban. Podczas posiedzenia rządu dodał, że Polacy mogą liczyć na jego kraj.

"Węgry wyrażają pełną solidarność z Polską w związku z niedawnym incydentem z dronami. Naruszenie integralności terytorialnej Polski jest nie do przyjęcia" - oświadczył Orban.

Szef węgierskiego rządu dodał, że incydent "dowodzi, iż nasza polityka, nawołująca do pokoju w wojnie rosyjsko-ukraińskiej, jest rozsądna i racjonalna". Poparł jednocześnie wysiłki prezydenta USA Donalda Trumpa w celu zakończenia wojny.

17:15

Donald Trump po raz pierwszy publicznie zabrał głos w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Prezydent USA zamieścił na Truth Social krótki, enigmatyczny wpis:

"Co z tą Rosją, naruszającą polską przestrzeń powietrzną? No to zaczynamy!"

17:01

Rosja naraziła ludzkie życie w Polsce, państwie członkowskim NATO i Unii Europejskiej - oświadczył w środę kanclerz Niemiec Friedrich Merz, stanowczo potępiając naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Zapewnił, że NATO pozostaje gotowe do obrony swoich terytoriów.

"Ta lekkomyślna akcja jest częścią długiej serii prowokacji w regionie Morza Bałtyckiego i na wschodniej flance NATO. Rząd niemiecki stanowczo potępia tę agresywną akcję Rosji" - napisano w oświadczeniu Merza opublikowanym przez rzecznika niemieckiego rządu.

16:54

Dron, który został znaleziony w środę w okolicach Oleśna w gminie Gronowo Elbląskie, znajdował się na polu, ok. 600 m od zabudowań. O miejscowości, w której znaleziono drona w woj. warmińsko-mazurskim, poinformowała podczas konferencji rzecznik MSWiA Karolina Gałecka.

16:30

A media w Rosji "zareagowały" na wydarzenia w Polsce w ten sposób:

Świat według Rosjan. Tak propaganda Kremla zareagowała na wydarzenia w Polsce

16:29

Sikorski: Nie będę ściemniał, że nie może być gorzej

16:20

Rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka po godz. 15.00 przekazała, że do tej pory znaleziono szczątki dziesięcu dronów w dziesięciu miejscowościach. Odnaleziono je w woj. lubelskim w miejscowościach: Czosnówka (pow. bialski), Cześniki (pow. zamojski), Wyryki (pow. włodawski), Krzywowierzba-Kolonia (pow. parczewski), Wohyń (pow. radzyński); Wielki Łan (pow. włodawski), Zabłocie-Kolonia (pow. bialski), Wyhalew (pow. parczewski), w woj. łódzkim w Mniszkowie (pow. opoczyński) oraz w woj. warmińsko-mazurskim - w miejscowości Oleśno (pow. elbląski).

15:58

Biały Dom poinformował, że Donald Trump jest na bieżąco informowany o wydarzeniach w Polsce i przeprowadzi dziś rozmowę z Karolem Nawrockim.

15:50

Radosław Sikorski: Nie ma wątpliwości, że drony wlatujące w polską przestrzeń powietrzną nie były dziełem przypadku. Fakt, że nadleciały ze strony Białorusi pokazuje, że ta akcja była zaplanowana.

15:33

Służby Rosji i Białorusi rozpowszechniają w mediach społecznościowych dezinformacje na temat ataku dronowego na Polskę - przekazał w środę wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Podkreślił, że atak był zaplanowany i przeprowadzony przez Rosję, a Ukraina nie wciąga Polski do wojny.

Ilość dezinformacji w sieci stale rośnie. Za tą zorganizowaną akcją stoi Federacja Rosyjska i służby Białorusi. Ma to promować narrację rosyjską dotyczącą tego, kto, po co i w jaki sposób doprowadził do tego, że drony znalazły się na terytorium Polski - powiedział Gawkowski.

Szef resortu cyfryzacji nie przytoczył szczegółów dotyczących treści dezinformacji. Podkreślił jednak, że nie ma wątpliwości, że atak dronowy został zaplanowany przez stronę rosyjską. - Ukraina nie wciąga Polski do wojny. Ci którzy twierdzą inaczej, kłamią. To Rosja odpowiada za ten atak - powiedział Gawkowski.

15:20

Polska zawsze może liczyć na Hiszpanię - poinformował w środę premier tego kraju Pedro Sanchez w reakcji na wtargnięcie rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną.

"Naruszenie europejskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję jest nie do przyjęcia. Wyrażamy pełną solidarność z Polską, która zawsze może liczyć na Hiszpanię w obronie naszego wspólnego pokoju i bezpieczeństwa" - napisał Sanchez w serwisie X.

14:48

Parlament Europejski przeprowadzi w czwartek rano w Strasburgu debatę na temat wtargnięcia rosyjskich dronów do Polski. O przeprowadzenie debaty w trybie pilnym zabiegali w środę europosłowie: PO - Andrzej Halicki oraz PiS - Patryk Jaki.

14:40

Wojsko rosyjskie nie planowało ataków na Polskę - oznajmiło w środę ministerstwo obrony Rosji, odwołując się do doniesień o wtargnięciu rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną.

Nie było planów atakowania celów na terytorium Polski – podał w środę rosyjski resort. Dodał, że maksymalny zasięg użytych bezzałogowych statków powietrznych, które miały przekroczyć granicę z Polską, nie przekracza 700 km.

Rosyjski MON poinformował też, że jest gotowy przeprowadzić konsultacje z polskim MON-em.

14:32

Kiedy można się spodziewać reakcji na to, co stało się w Polsce prezydenta USA Donalda Trumpa? 

14:16

Na wydarzenia w Polsce zareagował rzecznik prasowy Kremla, Dmitrij Pieskow. W wypowiedzi cytowanej przez rosyjską agencję RIA Nowosti podkreślił, że zachodni przywódcy regularnie oskarżają Moskwę o prowokacje, nie przedstawiając przy tym żadnych dowodów. 

Przemawiając na konferencji prasowej w Moskwie, Pieskow stwierdził, że sprawa leży w gestii Ministerstwa Obrony i że ewentualny oficjalny komentarz na temat incydentu powinien pochodzić od przedstawicieli sił zbrojnych.

​Rosyjskie drony nad Polską. Jest reakcja Kremla

13:35

Jeden z rosyjskich dronów spadł tej nocy na dom mieszkalny we wsi Wyryki Wola niedaleko Włodawy na Lubelszczyźnie. Jego mieszkańcom nic się nie stało. Jak podkreślają ich sąsiedzi, cudem uniknęli tragedii. Tuż przed upadkiem drona zeszli bowiem na niższe piętro.

"Nie zdążyłam wstać z łóżka i usłyszałam wybuch". To tu dron spadł na dom


13:03

Polska oficjalnie wystąpiła o uruchmienie artykułu 4. Traktatu Waszyngtońskiego - przekazał korespondentce RMF FM w Brukseli szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski.

Zrobił to polski ambasador przy NATO Jacek Najder.  Artykuł 4. Traktatu jest bardzo krótki i mówi o wzajemnych konsultacjach państw członkowskich w przypadku poważnego zagrożenia. 

Jak czytamy -  "strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć, zdaniem którejkolwiek z nich, zagrożone będą integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze stron"

12:36

Politycy i wojskowi są zgodni - to, co wydarzyło się ostatniej nocy, to sytuacja bez precedensu. Wielokrotne naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony budzi emocje i pytania. Ta sytuacja jest też idealną pożywką dla dezinformacji i paniki. Warto więc za premierem Donaldem Tuskiem podkreślić: "Nie ma powodu twierdzić, że znaleźliśmy się w stanie wojny".

Bez paniki, to nie wojna. Władze uspokajają po rosyjskiej prowokacji

12:29

"Nie mamy żadnych niepokojących doniesień o jakichkolwiek szczątkach zestrzelonych dronów na terenie naszego regionu" - poinformowała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Informację tę przekazała po posiedzeniu zespołu zarządzania kryzysowego w Rzeszowie.

Sztab kryzysowy w Rzeszowie. "Nie mamy żadnych niepokojących doniesień"

12::23

Premier Włoch Giorgia Meloni wyraziła w środę solidarność z Polską w związku z nocnym wtargnięciem rosyjskich dronów. 

Szefowa włoskiego rządu podkreśliła, że doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej Polski i NATO. Wcześniej szef włoskiego MSZ Antonio Tajani uznał atak rosyjskich dronów za zniewagę dla bezpieczeństwa obszaru euroatlantyckiego.

12:12

Bezprecedensowe naruszenie przestrzeni powietrznej Polski i NATO przez rosyjskie drony budzi głębokie zaniepokojenie – oświadczył w środę premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer. Rosyjskie ataki na Ukrainę, do których doszło w nocy z wtorku na środę, określił jako „barbarzyńskie”.

„Był to wyjątkowo lekkomyślny krok ze strony Rosji, który jedynie przypomina nam o rażącym lekceważeniu pokoju przez przywódcę Rosji Władimira Putina i nieustannych bombardowaniach, którym każdego dnia poddawani są niewinni Ukraińcy” – czytamy w oświadczeniu szefa brytyjskiego rządu.

Starmer poinformował, że rano skontaktował się z premierem Polski Donaldem Tuskiem. Podczas rozmowy polityk wyraził poparcie Wielkiej Brytanii dla Polski oraz zapewnił o nieustającym wsparciu Ukrainy.

12:10

Po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej MSZ wezwie w środę przedstawiciela Rosji, któremu zostanie wręczona nota protestacyjna - poinformował rzecznik MSZ Paweł Wroński. Zaznaczył, że resort nie ujawni treści noty przed jej wręczeniem.

MSZ wezwało przedstawiciela Rosji. Mówił, że "drony pochodzą z Ukrainy"

11:34

Nagranie strącenia rosyjskiego drona w miejscowości Cześniki w województwie lubelskim, który w nocy z wtorku na środę naruszył polską przestrzeń powietrzną, pokazał politolog, ekspert specjalizujący się w tematach związanych z bezpieczeństwem i militariami, Jarosław Wolski.

Zobacz nagranie.

Tak wyglądało strącenie rosyjskiego drona na Lubelszczyźnie [WIDEO]
Tak wyglądało strącenie rosyjskiego drona na Lubelszczyźnie [WIDEO]

11:02

Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony wywołało dyskusję o konieczności uruchomienia artykułu 4. NATO. Polska składa wniosek formalny w tej sprawie. 

O czym mówi wspomniany artykuł i co oznacza dla Polski? Przeczytasz poniżej. 

Artykuł 4. NATO. O czym mówi? Co oznacza dla Polski?

10:54

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zabrał głos w trakcie kolejnej miesięczny smoleńskiej w Warszawie. "Mamy dzisiaj szczególny dzień, mamy do czynienia z atakiem na Polskę. To już nie jest przypadek w żadnym wypadku, to jest po prostu atak" - powiedział.

"Atak na Polskę". Kaczyński grzmi na miesięcznicy smoleńskiej

10:35

Premier Donald Tusk przedstawił w Sejmie informacje na temat naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. "Ok. 23:30 odnotowano pierwsze naruszenie przestrzeni powietrznej. Ostatnie odnotowano ok. godz. 6:30" - podał szef rządu. Jak dodał, ostatni z dronów został zniszczony o godz. 6:45.

Tusk: 19 naruszeń przestrzeni powietrznej, ostatni dron zestrzelono o 6:45
Tusk: 19 naruszeń przestrzeni powietrznej, ostatni dron zestrzelono o 6:45

10:09

"Byliśmy świadkami bezmyślnego i bezprecedensowego naruszenia przestrzeni powietrznej Polski i Europy przez ponad 10 rosyjskich dronów Shahed" - powiedziała w dorocznym wystąpieniu przed Parlamentem Europejskim szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Europa w pełni solidaryzuje się z Polską - podkreśliła. Izba zareagowała owacjami na stojąco.

Owacje na stojąco po słowach von der Leyen o Polsce
Owacje na stojąco po słowach von der Leyen o Polsce

10:07

"To jest bezprecedensowy moment w historii NATO i historii najnowszej Polski. Ten atak dronów jest wyjątkowy. Musimy wyciągnąć pełne konsekwencje z tego, co się stało" - tak prezydent Karol Nawrocki skomentował wielokrotne naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. 

Zapowiedział też zwołanie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Nawrocki: To bezprecedensowy moment w historii NATO i Polski

10:02

Rosyjski dron spadł na budynek w miejscowości Wyryki niedaleko Włodawy koło granicy z Białorusią. Nikomu nic się nie stało. ZOBACZ ZDJĘCIA.

09:35

Drona obcego pochodzenia znaleziono niedaleko Mniszkowa koło Opoczna w Łódzkiem - na terenie niezabudowanym. To prawie 300 kilometrów od granicy z Ukrainą.

Dron znaleziony w Łódzkiem. To prawie 300 km od granicy

09:11

Wołodymyr Zełenski zareagował na naruszenie przez rosyjskie drony polskiej przestrzeni powietrznej. "W Polskę wymierzonych było co najmniej osiem bezzałogowców" - poinformował w środę prezydent Ukrainy.

Zełenski: Osiem dronów uderzeniowych wymierzonych w Polskę
Zełenski: Osiem dronów uderzeniowych wymierzonych w Polskę

08:54

"Mamy najprawdopodobniej do czynienia z prowokacją na dużą skalę" - mówił o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony premier Donald Tusk. "Procedury zadziałały. Proces decyzyjny był bez zarzutu. Zagrożenie zostało wyeliminowane dzięki zdecydowanej postawie dowódców, naszych żołnierzy i także sojuszników" - podkreślał. Jednocześnie zapewnił, że nie ma powodu do paniki.

Tusk o rosyjskich dronach: Prowokacja na dużą skalę

08:32

Drona obcego pochodzenia znaleziono niedaleko Mniszkowa koło Opoczna w woj. łódzkim - na terenie niezabudowanym. Informację z Gorącej Linii RMF FM potwierdzili dziennikarze RMF FM. Nikomu nic się nie stało. Na miejscu są służby.

08:25

Fragment zestrzelonego przez polskie wojsko drona znaleziono we wsi Cześniki na Zamojszczyźnie. W rejonie tamtejszego cmentarza odkryto statecznik, służby szukają pozostałych części drona. Nie ma osób poszkodowanych. To już trzecie takie znalezisko w województwie lubelskim. 

Wcześniej w Wyrykach niedaleko Włodawy dron spadł na budynek mieszkalny, uszkadzając jego dach. W Czosnówce koło Białej Podlaskiej dron spadł na pola.

08:09

Donald Trump nie skomentował wtargnięcia rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną - informuje korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Prezydent usłyszał pytanie, gdy wychodził z restauracji w pobliżu Białego Domu. Na razie brak komentarza Białego Domu w tej sprawie.

08:03

Dron spadł na budynek niedaleko Włodawy w pobliżu granicy z Białorusią. To kolejny już dron, którego szczątki odnaleziono po nocnym naruszeniu przestrzeni powietrznej Polski przez kilkanaście rosyjskich bezzałogowców. 

Dron spadł na dom na Lubelszczyźnie. Kolejne maszyny odnajdywane w innych miejscach Polski

07:55

"Operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa związane z naruszeniami polskiej przestrzeni powietrznej zakończyło się. Trwają poszukiwania i lokalizacja miejsc możliwych upadków obiektów, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną"- przekazało przed godz. 8.00 Dowództwo Operacyjne. 

07:50

Trzy polskie lotniska znowu działają. Na lotnisku w Lublinie wciąż są ograniczenia.

Polskie lotniska znów otwarte. Operacje wznowione

07:40

Rosyjskie drony, które w nocy z wtorku na środę wleciały nad Polskę, stanowią eskalację w trwającej wojnie Rosji przeciwko Ukrainie - oceniła w środę BBC. Zdarzenie to jest testem dla Zachodu - dodała, zauważając, że drony wleciały na tyle daleko w głąb polskiego terytorium, że trzeba je było zestrzelić.

07:35

Lotnisko Chopina w Warszawie zostało otwarte. 

07:16

W związku z operacją neutralizacji obiektów, które naruszyły granicę RP do odbiorców na terenie województw: lubelskiego, podkarpackiego oraz podlaskiego wysłano Alert RCB o treści: ,,Uwaga! W związku z operacją neutralizacji obiektów, które naruszyły granicę RP, informuj służby o dronach lub miejscach ich upadku. Zachowaj spokój."

06:55

Rosja przeprowadziła w nocy z wtorku na środę kolejny zmasowany atak na Ukrainę przy użyciu rakiet i dronów - poinformowały ukraińskie Siły Powietrzne. Alarm przeciwlotniczy ogłoszono w całym kraju, w tym w zachodniej części przy granicy z Polską.

06:52

Uszkodzony dron został znaleziony na polu w miejscowości Czosnówka koło Białej Podlaskiej - podała lubelska policja. Nie ma osób poszkodowanych. Funkcjonariusze reagują na wszystkie zgłoszenia od mieszkańców.

Rzecznik lubelskiej policji podinsp. Andrzej Fijołek poinformował PAP, że o godz. 5.40 w miejscowości Czosnówka (pow. bialski) policjanci potwierdzili odnalezienie uszkodzonego drona. Zgłoszenie wpłynęło od mieszkańców. Nie ma osób poszkodowanych. Powiadomiliśmy odpowiednie służby. Trwają czynności - dodał. 

Według nieoficjalnych ustaleń PAP maszyna spadła na pole, w terenie niezabudowanym.

06:34

"Od momentu wystąpienia naruszeń przestrzeni powietrznej RP pozostaję w stałym kontakcie z wicepremierem, Ministrem Obrony Narodowej i najważniejszymi dowódcami w Siłach Zbrojnych RP. Brałem udział w odprawie w Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych. W BBN niebawem poprowadzę odprawę, na którą przybędzie szef rządu. Bezpieczeństwo naszej Ojczyzny jest najwyższym priorytetem i wymaga ścisłego współdziałania" - napisał prezydent Karol Nawrocki.

06:32

O godzinie 8 odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów.

06:26

Służby MSWiA - Policja, Straż Graniczna i Państwowa Straż Pożarna - działają w związku z akcją neutralizacji obiektów, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną - poinformował wiceszef resortu spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek.

06:25

W związku z nocnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz wraca do kraju z wizyty w Londynie, gdzie miał wziąć udział w spotkaniu ministrów obrony z Grupy E5.

06:24

KGP: W związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej ogłoszony został alarm dla jednostek policji z garnizonów: podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i mazowieckiego.

06:17

Minister obrony we wpisie na platformie X przekazał, że "na rozkaz Dowódcy Operacyjnego RSZ natychmiast uruchomiono procedury obronne a polskie i sojusznicze systemy radiolokacyjne śledziły kilkanaście obiektów, które naruszyły przestrzeń powietrzną". Wicepremier poinformował, że w przypadku obiektów mogących stanowić zagrożenie Dowódca Operacyjny RSZ zdecydował o ich neutralizacji.

"Drony, które mogły stanowić zagrożenie zostały zestrzelone. Trwają działania związane z poszukiwaniem i wskazaniem miejsc możliwego upadku elementów obiektów" - podsumował Kosiniak-Kamysz.

06:14

W związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej i uruchomieniem naziemnych zespołów poszukiwawczo-ratowniczych wprowadzono skrócony czas stawiennictwa dla żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.

Żołnierze WOT mogą otrzymać wezwanie do natychmiastowego stawiennictwa w jednostkach: do sześciu godzin w województwach: podlaskim, mazowieckim, lubelskim i podkarpackim, do 12 godzin w województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, świętokrzyskim i małopolskim.  

WOT apeluje, by w przypadku natrafienia na fragmenty obiektów nie podchodzić do nich i poinformować policję. 

06:11

Premier Donald Tusk: Poinformowałem Sekretarza Generalnego NATO o aktualnej sytuacji i działaniach, jakie podjęliśmy; jesteśmy w stałym kontakcie.

06:10

Prezydent Karol Nawrocki jest na bieżąco informowany o sytuacji w związku naruszeniami polskiej przestrzeni powietrznej - przekazało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Został niezwłocznie poinformowany i jest w stałym kontakcie z premierem oraz MON - podał rzecznik prezydenta.

05:57

"Polskie i sojusznicze środki obserwowały radiolokacyjnie kilkanaście obiektów, a wobec tych mogących stanowić zagrożenie Dowódca Operacyjny RSZ podjął decyzje o ich neutralizacji. Część dronów, które wtargnęły w naszą przestrzeń powietrzną została zestrzelona. Trwają poszukiwania i lokalizacja miejsc możliwych upadków tych obiektów" - poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Dowództwo podkreśliło, że monitoruje sytuację, a polskie i sojusznicze siły pozostają w pełnej gotowości.

05:54

"Otrzymałem meldunek od Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych o zestrzeleniu dronów, które wtargnęły w naszą przestrzeń powietrzną i mogły stanowić zagrożenie. Operacja trwa" - napisał na platformie X premier Donald Tusk.

05:52

Nad Polską trwa operacja neutralizacji obiektów, które naruszyły granicę RP. Prezydent i Premier zostali powiadomieni. Wszystkie służby działają. Prosimy o stosowanie się do komunikatów Wojska Polskiego i Policji - poinformował w komunikacie szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. 

05:47

Z powodu działania służb państwowych i wojska przestrzeń powietrzna nad częścią kraju, w tym nad Lotniskiem Chopina, została czasowo zamknięta - poinformował w środę port. Jak dodano, lotnisko pozostaje otwarte, ale aktualnie nie odbywają się operacje lotnicze.

05:46

Dowódctwo Operacyjnie o naruszeniu granicy Polski: to akt agresji, który stworzył zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli; część dronów została zestrzelona.

05:44

Wiceminister Obrony Narodowej Cezary Tomczyk poinformował, że w związku z naruszeniem granicy Polski, premier Donald Tusk znajduje się na miejscu działań. Zapewnił, że resort jest informowany o sytuacji przez Dowódcę Operacyjnego Sił Zbrojnych.

05:44

Sekretarz stanu i doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Marco Rubio powiedział, że został poinformowany na temat naruszenia polskiej przestrzeni powietrzne przez rosyjskie drony - podał CNN.

05:43

W trakcie dzisiejszego ataku Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, nasza przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez obiekty typu dron - poinformowało w środę nad ranem Dowództwo Operacyjne RSZ.

05:43

"Nad Polską trwa operacja neutralizacji obiektów, które naruszyły oraz przekroczyły granicę RP. Władze państwa, czyli Prezydent RP oraz Premier RP, powiadomione. Wszystkie służby w działaniu. Prosimy stosować się do komunikatów Wojska Polskiego oraz Policji" - napisał wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk na platformie X.

05:37

Zamknięta przestrzeń powietrzna nad lotniskami w Rzeszowie, Lublinie, Warszawie i Modlinie. 

05:36

Jak przekazała  agencja Reutera ukraińskie siły powietrzne ostrzegły w nocy z wtorku na środę, że rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną. O poderwaniu polskiego i sojuszniczego lotnictwa poinformowało  Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

05:35

Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało, że w nocy z 9 na 10 września 2025 r. Federacja Rosyjska wykonuje kolejne zmasowane uderzenia na obiekty znajdujące sie na terytorium Ukrainy. Rosyjskie drony miały naruszyć polską przestrzeń powietrzną.