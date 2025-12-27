W poniedziałek zostaną podpisane dwie istotne umowy dla polskiego przemysłu zbrojeniowego: na dokapitalizowanie Zakładów Mechanicznych w Tarnowie oraz o współpracy między WB Electronics S.A. i HanwhaAerospace Co. Ltd. O wydarzeniu poinformował w sobotę wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Polska wzmacnia przemysł zbrojeniowy. Umowy na dokapitalizowanie Zakładów Mechanicznych w Tarnowie i współpracę z HanwhaAerospace

Jak przekazał szef MON, w poniedziałek rano podpisana zostanie umowa na dokapitalizowanie Zakładów Mechanicznych w Tarnowie. To ważny krok w rozwoju zdolności produkcyjnych firmy, która od lat dostarcza sprzęt dla polskiej armii. Wzmocnienie finansowe ma umożliwić dalszy rozwój i modernizację zakładów, co przełoży się na zwiększenie bezpieczeństwa kraju.

Po południu w Warszawie podpisana zostanie umowa o współpracy pomiędzy WB Electronics S.A. i południowokoreańską HanwhaAerospace Co. Ltd. Porozumienie zakłada rozpoczęcie budowy w Polsce zakładu produkującego pociski rakietowe do wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych HOMAR-K. System ten, będący spolonizowaną wersją koreańskiego K239 Chunmoo, stanowi jeden z filarów modernizacji polskiej artylerii.

Homar-K, podobnie jak amerykańskie HIMARS-y, może wykorzystywać różne typy rakiet, w tym balistyczne o zasięgu do 300 km.

Minister Kosiniak-Kamysz podkreślił, że podpisanie obu umów to "bardzo dobre wiadomości dla bezpieczeństwa Polski, naszej gospodarki i budowania nowych zdolności przemysłu zbrojeniowego". Inwestycje te mają wzmocnić potencjał obronny kraju oraz przyczynić się do rozwoju nowoczesnych technologii w polskim przemyśle.

WB Electronics to jedna z największych prywatnych firm sektora obronnego w Polsce. Dostarcza wojsku m.in. systemy komunikacji i zarządzania walką, systemy łączności oraz bezzałogowe statki powietrzne, takie jak FlyEye i Warmate. HanwhaAerospace to z kolei producent armatohaubic K9 i wyrzutni K239, które już od kilku lat są obecne w polskich siłach zbrojnych.