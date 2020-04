Ponad 800 tysięcy zakażeń na całym świecie. Nowe obostrzenia w Polsce [RELACJA]

Na całym świecie stwierdzono już ponad 800 tysięcy zakażeń koronawirusem SARS-Cov-2, wywołującym chorobę COVID-19. W Polsce do tej pory Ministerstwo Zdrowia poinformowało o stwierdzeniu 2347 przypadków. W sumie we wszystkich krajach zmarło już ponad 42 tysiące osób. Od dzisiaj w Polsce obowiązują nowe obostrzenia - dotyczą m.in, sklepów i przebywania na zewnątrz.

08:53

08:50

08:46

W sumie, w Polsce stwierdzono już 2347 przypadków zakażenia. Według danych resortu zdrowia zmarło 35 osób.



08:44

Zmarły też kolejne 2 osoby zarażone koronawirusem.



Są to: 83-letni mężczyzna ze szpitala w Warszawie i 68-letni mężczyzna ze szpitala w Tychach. Obaj mieli współistniejące choroby.

08:43

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 36 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem.

Potwierdzone przypadki dotyczą: 10 osób z woj. wielkopolskiego, 8 osób z woj. śląskiego, 8 osób z woj. małopolskiego, 4 osób z woj. dolnośląskiego, 4 osób z woj. zachodniopomorskiego oraz po 1 osobie z woj. świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

08:37

08:31

Na dziś nie planujemy wprowadzania kolejnych ograniczeń w związku z epidemią koronawirusa, mamy nadzieję, że wprowadzone przez rząd środki bezpieczeństwa będą skuteczne i nastąpi ustabilizowanie dynamiki zachorowań - powiedział w środę szef KPRM Michał Dworczyk.



Od środy obowiązują nowe obostrzenia w związku z epidemią koronawirusa, m.in. ograniczenie liczby osób mogących przebywać na raz w sklepach, zamknięcie zakładów fryzjerskich, a także zakaz dla nieletnich wyjścia z domu bez opieki.

08:16

Tajwan ofiaruje 10 milionów masek ochronnych krajom poważnie dotkniętym pandemią koronawirusa - powiadomiła w środę prezydent Tajwanu Caj Ing-wen, cytowana przez tajwańską agencję informacyjną CNA. 500 tys. masek trafi do Polski - dowiedziała się PAP.



Prezydent Caj poinformowała, że Tajwan zwiększył produkcję masek ochronnych, stwarzając możliwość dostarczania ich krajom, w których wzrasta liczba zakażeń nowym koronawirusem.

07:54

Pandemia z dnia na dzień unieruchomiła niemal jedną trzecią mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a trzy firmy na100 przeżywają boom - wynika z badania dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Przedsiębiorcy obawiają się, że kryzys potrwa co najmniej do lipca.



Jak podkreślili autorzy badania Research & Grow, zrealizowanego dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor, blisko połowa firm w czasie kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa utrzyma stabilność finansową najwyżej 2-3 miesiące. Co siódme przedsiębiorstwo może wytrwać najwyżej cztery tygodnie, ale część już nie daje rady.

07:30

07:18

Ostatnie tygodnie to żniwa dla większości sprzedawców. Polacy masowo ruszyli na bezpieczne internetowe zakupy. To zmieni zwyczaje zakupowe na zawsze - pisze środowa "Rzeczpospolita".



Jak czytamy w "Rz", od połowy marca większość sprzedawców notuje znaczny wzrost obrotów, co jest efektem zmian prawnych spowodowanych epidemią koronawirusa. "Po zamknięciu większości sklepów z opcji zakupów online korzysta więcej klientów. Z badania Mobile Institute dla Izby Gospodarki Elektronicznej wynika, że aż 38 proc. ankietowanych zakupy na czas kwarantanny zrobiło w sieci. Na kanale online skupiła się niemal połowa badanych w wieku 35-44 lata, nie tylko z dużych miast. Do tego, o ile popularne są zakupy spożywcze, o tyle rekordy bije również zainteresowanie kategoriami chemicznymi" - pisze dziennik.

07:03

Zaledwie 10 proc. mieszkańców Izraela to Żydzi ultraortodoksyjni, a stanowią oni ponad 50 proc. pacjentów hospitalizowanych z powodu Covid-19. Policja interweniuje w dzielnicach przez nich zamieszkanych, ścigając naruszenia kwarantanny - poinformował izraelski serwis Keszet 12.



Według danych przedstawionych przez dwa izraelskie kanały telewizyjne - Keszet 12 i Reszet 13 - pacjenci wywodzący się ze środowisk tzw. charedim (pl. bogobojni) zajmują od 40 do 60 proc. łóżek w największych szpitalach w kraju.

06:48

W ciągu ostatniej doby w Niemczech zmarło 149 osób zakażonych koronawirusem - poinformował w środę Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. Łączna liczba ofiar śmiertelnych to 732. Liczba zarejestrowanych zakażeń wzrosła o 5 453 i wynosi 67 366.



Liczba zarejestrowanych dobowych zakażeń wzrosła w stosunku do dnia poprzedniego, kiedy odnotowano 4 615 nowych przypadków.

06:43

Burmistrz Londynu Sadiq Khan zaapelował do stołecznych klubów piłkarskich, zarówno Premier League, jak i niższych rozgrywek, o pomoc w walce z pandemią koronawirusa szerzącą się w metropolii. Między innymi chodzi o oddelegowanie klubowych lekarzy i służb medycznych do szpitali.



Burmistrzowi zależy także na udostępnieniu obiektów: stadionów, boisk treningowych, a nawet parkingów, na których mają zostać wybudowane polowe szpitale. Kilka dni temu uczyniły to już władze Tottenhamu Hotspur oddając miastu nowy stadion, otwarty w kwietniu 2019 r.

06:41

We Włoszech po trzech tygodniach zamknięcia większości sklepów i obowiązywania innych surowych kroków w ramach walki z epidemią koronawirusa przywrócono sprzedaż kwiatów i roślin. "Udekorujmy nimi balkony domów, w których musimy przebywać" - apelują rolnicy.



W niedawnym liście do premiera Giuseppe Contego prezes związku rolników Coldiretti, Ettore Prandini zwrócił uwagę na głęboki kryzys, w jakim znalazła się branża producentów i sprzedawców kwiatów oraz roślin, a także ogrodników i właścicieli szkółek w czasie epidemii.

06:39

Walka z Covid-19 zepchnęła Polskę ze ścieżki nieprzerwanego od 30 lat wzrostu PKB - pisze środowa "Rzeczpospolita".



"Pierwszy od 2009 r. marcowy wzrost stopy bezrobocia i największe od 2012 r. tąpnięcie sprzedaży detalicznej - to będą pierwsze gospodarcze efekty ograniczeń wprowadzonych przez rząd w celu zahamowania epidemii Covid-19" - prognozuje dziennik.

06:34

Ponad 500 ratowników medycznych i 2000 pielęgniarek z całych Stanów Zjednoczonych wesprze przeciążony epidemią koronawirusa system opieki zdrowotnej w Nowym Jorku. Miasto zasili także 250 karetek pogotowia - poinformował we wtorek burmistrz Bill de Blasio.



Liczba ofiar śmiertelnych sięgała we wtorek, według miejskiego wydziału zdrowia, 1096. Potwierdzono ponad 41770 przypadków zakażenia SARS-Cov-2.

06:31

Niemal całkowicie puste ulice, nie licząc samochodów policyjnych i zamknięte od środy rano decyzją rządu domy towarowe w 24-milionowym mieście, to obraz stolicy Meksyku znanej z kilometrowych korków i tłumów turystów.



Liczba pacjentów hospitalizowanych z rozpoznanym koronowirusem przekroczyła we wtorek w Meksyku tysiąc osób, ale prognozy rządowych ekspertów, dotyczące zagrożenia epidemicznego oraz jego społecznych i gospodarczych następstw dla kraju zmagającego się z ostrym kryzysem gospodarczym, są głęboko pesymistyczne.

06:25

06:02

We wtorek późnym wieczorem ukazały się w Dzienniku Ustaw trzy ustawy z tzw. tarczy antykryzysowej: specustawa ws. wsparcia firm w związku z epidemią koronawirusa, ustawa rozszerzająca kompetencje PFR oraz nowelizacja ustaw z obszaru ochrony zdrowia, która ma ułatwić walkę z Covid-19.



Prace nad wszystkimi trzema ustawami zakończyły się w Sejmie we wtorek; jeszcze tego samego dnia podpisał je prezydent Andrzej Duda.

05:40

05:31

05:18

05:12

Tylko we wtorek w Stanach Zjednoczonych odnotowano ponad 700 zgonów z powodu koronawiursa; to rekordowy dzienny bilans - informują amerykańskie media. Oznacza to - jak zauważa Reuters - że w USA chory na Covid-19 umiera średnio co dwie minuty.



Łącznie w USA zmarło ponad 3,7 tys. osób z koronawirusem. Blisko połowa z tych zgonów przypada na stan Nowy Jork.