"Wszyscy musimy ponieść koszty tego kryzysu. Nikt nie oczekiwał, że ten kryzys przyjdzie, aczkolwiek można było się lepiej przygotować i mieć więcej luzu w finansach publicznych" - stwierdził w Popołudniowej rozmowie w RMF FM dr Sławomir Dudek, główny ekonomista Pracodawców RP, pytany o sytuację polskiej gospodarki w związku z pandemią koronawirusa. "Przedsiębiorcy są w dużej niepewności, zdezorientowani. Nie wiedzą, jak się zachować, a rząd zmienia z tygodnia na tydzień informacje" - dodał.

Audio





W tym pakiecie jest takie sumowanie gruszek i gwoździ - stwierdził w Popołudniowej rozmowie w RMF FM dr Sławomir Dudek, pytany o rządową tarczę antykryzysową. Jest bezpośrednie wsparcie, to, które rzeczywiście generuje deficyt. Ono było pierwotnie obiecywane na 66 mld zł. W tej ustawie, którą podpisał pan prezydent, jest tylko 30 mld - zauważył. We wszystkich krajach jest taki instrument bezpośredni i tej instrument płynnościowo-pożyczkowo-gwarancyjny. W tym naszym instrumencie są jeszcze ujmowane środki w Narodowym Banku Polskim. To też jest niepoprawne - podkreślił ekspert.