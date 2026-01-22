Czy prezydent USA niszczy prawo międzynarodowe? Czy ustawa praworządnościowa może poprawić sytuację w sądownictwie? Między innymi o to Tomasz Terlikowski zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM prof. Marcina Matczaka z WPiA Uniwersytetu Warszawskiego. Zapraszamy!

Prof. Marcin Matczak gościem Porannej rozmowy w RMF FM / Marcin Suchmiel / RMF FM

Oczy całego świata są skupione na forum ekonomicznym w szwajcarskim Davos, gdzie prezydent USA raz jeszcze powiedział o chęci objęcia kontroli nad Grenlandią. Prof. Marcina Matczaka zapytamy o to, w jaki sposób podejście Donalda Trumpa wpływa na prawo międzynarodowe.

W rozmowie nie zabraknie pytań o ustawę praworządnościową, która ma rozwiązać problem tzw. neosędziów. Czy propozycja ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka może realnie poprawić sytuację w sądownictwie?

