W okolicach Chrzanowa doszło do silnego wstrząsu. Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie otrzymało w tej sprawie kilkadziesiąt zgłoszeń. "Całe domy się trzęsły"– przekazał nam przedstawiciel CZK.

/ RMF FM

Pierwsze zgłoszenie w tej sprawie przyszło o godzinie 20:37 - przekazał Przemysław Jaśko dyrektor Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie. W sumie było ich około 30, pochodziły z różnych miejscowości - Zagórza, Libiąża, Chrzanowa, Wygiełzowa, Żarek.

Całe domy się trzęsły. Mieszkańcy uskarżali się na możliwe uszkodzenia konstrukcji dachów - przekazał przedstawiciel Centrum. "Spadały rzeczy z półek... dzieci się obudziły... jestem zrozpaczona" - napisała do redakcji RMF FM w wiadomości mieszkanka Żarek.

Prawdopodobnie do wstrząsu doszło w kopalni "Janina" w Libiążu. Nie ma informacji, aby ktoś został poszkodowany.

Informacja o sile wstrząsu zostanie podana w piątek w godzinach porannych po otrzymaniu danych z Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach. Pojawi się też potwierdzenie skąd wstrząs pochodził.



