"Decyzja ws. organizacji wyborów należy do władz" - poinformowała rzecznik KE Christian Wigand pytany o zaplanowane na maj wybory prezydenckie w Polsce. "Biorąc pod uwagę wyjątkową sytuację, zdrowie i bezpieczeństwo obywateli europejskich jest oczywiście absolutnym priorytetem" - dodał.

Komisja Europejska na konferencji była pytana, czy kampania wyborcza w Polsce w okresie obostrzeń wprowadzanych w wyniku pandemii może być uznawana za sprawiedliwą i prowadzić do sprawiedliwych wyborów prezydenckich.

To do państw członkowskich należy decyzja, czy utrzymać lub przełożyć planowane wybory w obecnym kontekście. Biorąc pod uwagę wyjątkową sytuację, zdrowie i bezpieczeństwo obywateli europejskich jest oczywiście absolutnym priorytetem. Wszelkie takie decyzje powinny oczywiście być zgodne ze zobowiązaniami państw członkowskich wynikającymi z prawa międzynarodowego oraz z ich uregulowaniami konstytucyjnymi - powiedział rzecznik KE Christian Wigand.

Wybory prezydenckie są zaplanowane na 10 maja 2020 roku. W niedzielę kandydatka Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Kidawa-Błońska poinformowała, że zawiesza swoją kampanię.

Będę zajmowała się tylko tym, co dotąd, czyli będę realizowała zadania, którą stoją przed posłem Rzeczypospolitej - podkreśliła. O reelekcję ubiega się Andrzej Duda, który wczoraj podczas sesji "Q&A" na Facebooku stwierdził, że "jeżeli są warunki do tego, żeby chodzić normalnie do sklepu, to są i warunki do tego, żeby pójść do lokalu wyborczego, z zachowanie odpowiednich środków ostrożności".



Przypomnijmy, że wczoraj klub PiS złożył w Sejmie projekt ustawy w sprawie zasad przeprowadzania głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich. Zgodnie z projektem, w wyborach tych możliwość głosowania korespondencyjnego będzie przysługiwać wszystkim wyborcom. Projektodawcy ocenili w uzasadnieniu, że w związku z rozprzestrzenianiem koronawirusa, ogłoszonym stanem epidemii, a wcześniej zagrożenia epidemicznego, istnieje pilna potrzeba wprowadzenia szczególnych rozwiązań w zakresie modyfikacji niektórych przepisów Kodeksu wyborczego.