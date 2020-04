Burmistrz Helu Mirosław Wądołowski zainicjował akcję "Cichy Bohater 2020", dzięki której personel medyczny jednoimiennych szpitali zakaźnych mógłby skorzystać z darmowych wczasów nad morzem. Zwrócił się w tej sprawie m.in. do właścicieli hoteli i ośrodków wypoczynkowych.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Samorządowiec, poprzez organizację akcji, chce w ten sposób wyrazić wdzięczność pracownikom służby zdrowia, którzy narażając swoje zdrowie i życie walczą z epidemią koronawirusa.

"Nie jesteśmy w stanie doposażyć szpitali w odzież ochronną, ale podarujmy wytchnienie i odpoczynek już po zakończeniu pandemii. Kiedy Polska upora się z wirusem COVID-19 na dobre, to właśnie służby medyczne będą potrzebowały naszego wsparcia"- napisał burmistrz Wądołowski w oświadczeniu opublikowanym na stronie Urzędu Miasta Helu.



"Pięknie byłoby zaprosić na początek Polski właśnie tych, którzy w tej chwili wkładają największy wysiłek w zwalczanie pandemii, pracując nieustannie z narażeniem życia. Ugośćmy ich w Helu, gdy już wszystko wróci do normy, kiedy wypoczynek będzie im niezwykle potrzebny" - dodał.



Wądołowski zwrócił się w związku z tym do miejscowych przedsiębiorców, m.in. właścicieli ośrodków wypoczynkowych, hoteli i restauracji, z prośbą o wsparcie akcji.



"Liczę na Was i na Wasze oferty, na które czekam do 20 kwietnia. Zasponsorujcie, proszę, tygodniowe lub przynajmniej weekendowe rodzinne pobyty, podczas których ich zmęczone organizmy będą mogły choć w małym stopniu się zregenerować. Zwracam się z prośbą do restauratorów, hotelarzy, meleksów, ale także do Muzeów i wszystkich pozostałych atrakcji turystycznych" - zaapelował.



Na podstawie przesłanych zgłoszeń przygotowane zostaną vouchery, które otrzymają pracownicy jednoimiennych szpitali zakaźnych.



"Prześlemy naszą propozycję i będziemy oczekiwali na zgłoszenia zainteresowanych wypoczynkiem w Helu. Każdego "Cichego Bohatera 2020" ugościmy w urzędzie, przekazując materiały informacyjne oraz dyplom z podziękowaniem od mieszkańców Helu. Wierzę w to, że dobro powraca. Dziś oni pomagają nam, my jutro pomożemy Medykom" - napisał Wądołowski.



Z podobną inicjatywą wystąpiła również Lokalna Organizacja Turystyczna w Krynicy Morskiej oraz władze kurortu. W obie akcje zaangażowało się już kilkadziesiąt przedsiębiorstw i obiektów turystycznych.