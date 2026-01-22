Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz przekazał nowe informacje o planowanym spotkaniu Karola Nawrockiego z Wołodymyrem Zełenskim. Poinformował, że dojdzie do niego w niedzielę w Wilnie.

Wołodymyr Zełenski i Karol Nawrocki / Paweł Supernak / PAP

Rafał Leśkiewicz przekazał w rozmowie z Polsat News, że do spotkania prezydentów Polski i Ukrainy ma dojść podczas zaplanowanej na niedzielę wizyty Karola Nawrockiego na Wilnie. Związana jest ona z obchodami 163. rocznicy powstania styczniowego.

O tym, że wkrótce dojdzie do spotkania Nawrocki-Zełenski, polski prezydent mówił w czasie czwartkowej konferencji w Davos. Dodał, że "nie ma takich planów, aby jechać do Kijowa czy na Ukrainę" w związku z czwartą rocznicą rosyjskiej pełnoskalowej inwazji na Ukrainę, która przypada 24 lutego.



Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złożył oficjalną wizytę w Polsce 19 grudnia ub.r. Rozmowy przywódców Polski i Ukrainy dotyczyły bezpieczeństwa, kwestii historycznych i gospodarczych.