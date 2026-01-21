Czy PSL, jeśli będzie taki wniosek, zagłosuje za postawieniem Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu? "Oczywiście, że tak" - powiedział w środę w Porannej rozmowie w RMF FM Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu, prezes Rady Naczelnej PSL. Poruszony został też wątek ewentualnego dotkliwego obniżenia pensji Zbigniewowi Ziobrze z powodu jego nieobecności w Sejmie. Nasz gość odpowiedział na pytanie o to, co zrobi w przypadku, gdy były minister sprawiedliwości, który otrzymał na Węgrzech azyl polityczny, przyśle zwolnienie lekarskie.

Zbigniew Ziobro, zdj. archiwalne / Marcin Obara / PAP

Więcej najnowszych informacji z Polski i całego świata znajdziesz na RMF24.pl .

Zbiegniew Ziobro przed Trybunałem Stanu? PSL na "tak"

Posłowie koalicji rządzącej zdecydowali o zbieraniu podpisów pod wnioskiem o postawienie Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu. Żeby były minister sprawiedliwości za czasów rządów PiS, na którym ciąży 26 zarzutów prokuratorskich - w tym m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą - stanął przed tym organem, potrzeba 115 podpisów. O to, czy PSL - jeśli będzie taki wniosek - zagłosuje za postawieniem Ziobry przed TS, pytaliśmy w środę w Porannej rozmowie w RMF FM Piotra Zgorzelskiego, wicemarszałka Sejmu, prezesa Rady Naczelnej PSL.

Oczywiście, że tak - odpowiedział Piotr Zgorzelski.

Marszalek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że kluby koalicji rządowej są przygotowane do rozpoczęcia zbierania podpisów. Dodał, że we wtorek rozmawiał na ten temat z szefami klubów. Wskazał również, że sejmowa większość czeka na decyzję sądu ws. wniosku prokuratury o tymczasowy areszt dla Ziobry. Posiedzenie sądu w tej spawie zostało odroczone do 5 lutego.

Pensja Ziobry. Co, jeśli przyśle zwolnienie lekarskie?

Ziobro, polityk Prawa i Sprawiedliwości, który od dłuższego czasu przebywa na Węgrzech, oznajmił, że dostał tam azyl polityczny. Podobnie jego żona, Patrycja Kotecka. W piątek 16 stycznia marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że Zbigniewowi Ziobrze jest potrącane wynagrodzenie z powodu nieobecności na posiedzeniach izby. Na razie nie są to jednak dotkliwe sumy.

Czarzasty zapowiedział, że procedura obniżenia wynagrodzenia Ziobrze, która będzie nieco bardziej odczuwalna, rozpocznie się po 28 stycznia. Pensja Ziobry może spaść do 1350 zł brutto. Jest jednak inny scenariusz.

Dzisiaj mija 18. dzień nieobecności Zbigniewa Ziobry na posiedzeniach Sejmu. 28 stycznia natomiast mija 7-dniowy termin możliwości usprawiedliwienia tej nieobecności. Tomasz Terlikowski pytał w Porannej rozmowie RMF FM naszego gościa o to, co zrobi, jeśli Zbigniew Ziobro przyśle zwolnienie lekarskie. Po węgiersku.

Piotr Zgorzelski zaznaczył, że ta dyskusja ma charakter hipotetyczny, ponieważ nie wiadomo, czy taki dokument faktycznie trafi do Sejmu. Jeśli jednak tak by się stało, procedura obcięcia wynagrodzenia zostanie unieważniona.

Jeśli przyjdzie takie zwolnienie, to zostanie ono przetłumaczone i jeśli chodzi o procedury związane z udzielaniem usprawiedliwień, to zwolnienie lekarskie jest jedną z istotnych przyczyn. Ale to sytuacja hipotetyczna, bo nie wiadomo, jak będzie, czy takie zwolnienie przyjdzie. My nie jesteśmy komisją lekarską, aby pytać kogoś i przesłuchiwać na okoliczność stanu zdrowia. Zwolnienie lekarskie jest wystarczającym powodem do udzielenia usprawiedliwienia - powiedział Piotr Zgorzelski z PSL.

Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu, prezes Rady Naczelnej PSL, gościem Porannej rozmowy w RMF FM w środę, 21 stycznia 2026 / Marcin Suchmiel / RMF FM