Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu został najwyżej sklasyfikowaną polską uczelnią medyczną w najnowszym rankingu Times Higher Education World University Rankings by Subject 2026. Uczelnia osiągnęła najlepszy wynik w kraju w obszarze jakości badań naukowych.

/ Maciej Kulczyński / PAP

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Ranking obejmuje uczelnie prowadzące badania i kształcenie w obszarze medycyny, nauk o zdrowiu i nauk klinicznych, stanowiąc jedno z najważniejszych globalnych punktów odniesienia dla środowiska akademickiego i medycznego.

Metodologia rankingu opiera się na 18 wskaźnikach pogrupowanych w pięciu filarach: nauczania, środowiska badawczego, jakości badań, współpracy z przemysłem oraz umiędzynarodowienia.

"Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu wyróżnił się szczególnie w filarze Research Quality, który obejmuje m.in. wpływ cytowań, siłę i doskonałość badań oraz ich znaczenie naukowe w skali międzynarodowej. Wysokie oceny uczelnia uzyskała także w obszarze współpracy z przemysłem oraz międzynarodowych powiązań badawczych, odzwierciedlających rosnącą rolę uczelni w globalnym obiegu wiedzy medycznej" - napisano w komunikacie uczelni.

Komentarz rektora

Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, prof. Piotr Ponikowski, podkreślił, że sukces jest efektem długofalowej strategii rozwoju.

"Obrany przez nas kierunek, oparty na wzmacnianiu jakości badań, wspieraniu interdyscyplinarności oraz budowaniu międzynarodowych partnerstw, przynosi wymierne efekty. Dążenie do doskonałości naukowej wymaga długofalowych, dobrze zaprojektowanych zmian i właśnie ten proces konsekwentnie realizujemy" - zaznaczył.

Światowa czołówka rankingu

W globalnym zestawieniu THE World University Rankings by Subject 2026 najwyższe pozycje zajęły takie uczelnie jak University of Oxford, University of Cambridge, Harvard University, Imperial College London oraz Stanford University.

Times Higher Education World University Rankings by Subject to jedno z najbardziej rozpoznawalnych światowych zestawień porównujących uczelnie w podziale na dyscypliny naukowe.

Ranking uwzględnia specyfikę poszczególnych obszarów badawczych, dostosowując wagi wskaźników do kultury publikacyjnej i profilu danej dziedziny, co czyni go wiarygodnym narzędziem oceny jakości badań i kształcenia.