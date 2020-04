53 potwierdzone zakażenia koronawirusem - to bilans po przebadaniu 550 osób z personelu medycznego oraz pacjentów Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu. Od niedzieli szpital nie przyjmuje nowych pacjentów.

Zdj. ilustracyjne / Wojciech Jargiło / PAP

Jak poinformował rzecznik dolnośląskiego marszałka Michał Nowakowski, we wtorek przebadano dziewięć kolejnych osób z personelu medycznego, które przebywały na kwarantannie od momentu rozpoznania w szpitalu ogniska zakaźnego. Z tej grupy, siedem osób niezakażonych wraca do pracy. Dwie pielęgniarki, u których wynik testu okazał się dodatni pozostają na kwarantannie - przekazał.

Łącznie w szpitalu zakażenie potwierdzono u 53 osób, z czego 41 to personel medyczny, w tym torakochirurdzy, anestezjolog, pulmonolog, pielęgniarki i salowe oraz pracownicy szpitalnej kuchni. Zakażenie stwierdzono także u 12 pacjentów. Jest to bilans po przebadaniu ponad 550 osób z personelu medycznego oraz pacjentów szpitala - dodał rzecznik.



Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc w niedzielę wstrzymało przyjęcia nowych pacjentów. Obecnie w placówce przebywa ok. 90 chorych.



Jak poinformował Nowakowski DCChP przygotowuje się do uruchomienia od czwartku przyjęć na Oddziale Onkologicznym z Chemioterapią.



Nadal wyłączony z funkcjonowania jest oddział pulmonologii, ewakuowany do izolatorium w Obornikach Śląskich, OIOM, torakochirurgia oraz przyszpitalne laboratorium.



Pierwsze przypadki zakażenia w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu stwierdzono w ubiegły wtorek. Chorobę potwierdzono wówczas u 22 osób, w tym u 16 z personelu medycznego i u sześciu pacjentów z oddziału pulmonologicznego tego szpitala. Źródłem zakażenia był najprawdopodobniej pacjent oddziału pulmonologicznego, u którego wykryto zakażenie.