Donald Trump wbrew faktom utrzymuje, że europejskie kraje NATO nie przybędą na pomoc Ameryce w godzinie próby. Prezydent Stanów Zjednoczonych stwierdził, że w Afganistanie natowscy żołnierze spoza USA unikali linii frontu.

Bardzo smutne słowa Donalda Trumpa o sojusznikach. "W Afganistanie trzymali się z tyłu" / FABRICE COFFRINI/AFP/East News / East News

Donald Trump, podczas swojego pobytu w Davos, wyraził wątpliwości co do zaangażowania Europy w obronę USA w ramach NATO.

Polityk Tobias Ellwood uważa, że wypowiedzi Trumpa mają na celu głównie politykę wewnętrzną USA, podkreślając jednocześnie, że Europa zawsze odpowiadała na amerykańskie wezwania mimo niższych wydatków na obronność.

Fakty o zaangażowaniu Europy w misje NATO przeczą słowom prezydenta USA.

Po więcej informacji zapraszamy do RMF24.pl

Trump opuścił już Davos po tym, jak powtórzył swoje żądania dotyczące aneksji Grenlandii, pogroził Europie palcem za inwestycje w wiatraki, spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim, by omówić kolejne żmudne kroki na drodze do pokoju oraz opowiedział przywódcom o swojej wizji świata. W rozmowie z Fox News przed wylotem ze Szwajcarii wypowiedział jednak słowa wyjątkowo nieeleganckie.

Mówiąc o swoich wątpliwościach, związanych z sensem istnienia NATO, Donald Trump przyznał, że zastanawia się, czy Europa przyszłaby z pomocą Stanom Zjednoczonym, gdyby zaszła taka potrzeba.

Zawsze powtarzałem, czy będą, jeśli kiedykolwiek będziemy ich potrzebować? To naprawdę ostateczny test i nie jestem tego pewien - mówił. Po czym dodał:

Nigdy ich nie potrzebowaliśmy. Powiedzą, że wysłali trochę wojsk do Afganistanu... i tak zrobili, trzymali się trochę z tyłu, trochę poza linią frontu.