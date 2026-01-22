W Krakowie oficjalnie otwarto akcelerator innowacji obronnych NATO - FORT Kraków - DIANA. Nowa placówka ma wspierać rozwój nowoczesnych technologii dla przemysłu zbrojeniowego i bezpieczeństwa państw Sojuszu. To pierwsze tego typu centrum na wschodniej flance NATO.

NATO otwiera w Krakowie akcelerator innowacji obronnych. Nowe centrum ma wzmocnić bezpieczeństwo wschodniej flanki / Shutterstock

W czwartek w Krakowie odbyła się uroczystość otwarcia polskiego akceleratora FORT Kraków - DIANA, działającego w ramach NATO. Projekt realizowany jest przez konsorcjum Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Krakowskiego Parku Technologicznego. Celem centrum jest rozwój i wsparcie innowacyjnych technologii, które mają wzmacniać bezpieczeństwo państw Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Wśród priorytetów wymienia się produkcję systemów antydronowych, rozwiązania chroniące infrastrukturę krytyczną oraz technologie oparte na sztucznej inteligencji. Nowoczesne rozwiązania mają znaleźć zastosowanie zarówno w wojsku, jak i w przemyśle cywilnym.

Podczas otwarcia akceleratora minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że kluczowym wyzwaniem pozostaje przejście innowacyjnych projektów z fazy koncepcyjnej do praktycznego wdrożenia.

Zbrojeniówka napędzi polską gospodarkę?

Przetłumaczenie z języka odkrycia na język codziennej użyteczności, codziennej produkcji jest dzisiaj dla Polski największym wyzwaniem. Tu mamy zaległości i je musimy nadrobić. Tu musimy postawić na akcelerację, czyli właśnie przyspieszenie - zaznaczył wicepremier.

Szef MON dodał, że rozwój przemysłu zbrojeniowego powinien stać się kołem napędowym polskiej gospodarki, a niezależność w dostawach sprzętu wojskowego jest kluczowa dla bezpieczeństwa kraju i Europy.

Otwierane w Krakowie centrum jest - jak podkreślił Kosiniak-Kamysz - "najlepszym przykładem, że NATO rozwija swoje zdolności na wschodniej flance". Polska, jako jedyny kraj regionu, została gospodarzem akceleratora DIANA, dziesięciu centrów testowych oraz biura NATO Innovation Fund.

Sieć DIANA ma łączyć kompetencje naukowców, innowatorów i start-upów z sektorem obronnym i wojskowym, wspierając rozwój tzw. "głębokich technologii" (deep tech) oraz komercjalizację innowacyjnych rozwiązań o podwójnym zastosowaniu.

Nowe centrum ma przyczynić się do budowy niezależności Europy w zakresie dostaw sprzętu wojskowego oraz szybkiej implementacji nowoczesnych rozwiązań technologicznych w praktyce.

"Mamy w Polsce świetnych naukowców i technologie, które mogą realnie wzmacniać bezpieczeństwo. Kluczem jest współpraca, patenty i wdrożenia, szczególnie w obszarach podwójnego zastosowania, jak systemy antydronowe czy ochrona infrastruktury krytycznej" - skomentował na X wicepremier Kosiniak-Kamysz.