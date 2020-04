Od 350 do nawet 400 porcji ciepłych posiłków wydają codziennie bezdomnym i ubogim wolontariusze Górnośląskiego Towarzystwa Charytatywnego w Katowicach. To więcej niż zwykle. Dostosowali się do obecnych wymogów sanitarnych i nie przerywają swojej pracy mimo epidemii. Sami jednak też potrzebują wsparcia. Zbierają pieniądze na kocioł warzelny, bo ten, który mają - jest w bardzo złym stanie.

