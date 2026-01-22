Polska nieodwołalnie straciła 68,5 mln euro, które tytułem kar potrącała nam Komisja Europejska w sprawie Turowa. Unijny Trybunał w Luksemburgu oddalił wniesione przez Polskę odwołanie od wyroku sądu dotyczące uchylenia nałożonej okresowej kary pieniężnej.

  • Polska nieodwołalnie straciła 68,5 mln euro w związku z karami nałożonymi przez KE za sprawę kopalni Turów.
  • Unijny Trybunał w Luksemburgu oddalił odwołanie Polski od wyroku dotyczącego kar finansowych.
  • Wyrok jest ostateczny - Polska nie odzyska już tych pieniędzy.
  • Zawarcie ugody z Czechami nie wpłynęło na decyzję Trybunału i nie cofnęło kar.  
Chodzi o dzienne kary, które Polska musiała płacić za niewykonanie nakazu zaprzestania wydobycia węgla brunatnego.  

Wyrok jest ostateczny i oznacza, że Polska nieodwołalnie straciła ponad 68 mln euro - informuje korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon.

Trybunał stwierdził, że KE miała prawo potrącić Polsce te pieniądze. 

Oddalając polską skargę, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że zawarcie ugody między Polską a Czechami w sprawie Turowa nie może prowadzić do zmiany czy uchylenia z mocą wsteczną postanowienia o karach pieniężnych.

Polska miała płacić pół miliona euro dziennie, a ponieważ tego nie robiła, KE potrącała te pieniądze z należnych Polsce funduszy. 

Wyrok oznacza, że tych pieniędzy nie da się już odzyskać.

