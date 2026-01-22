Polska nieodwołalnie straciła 68,5 mln euro, które tytułem kar potrącała nam Komisja Europejska w sprawie Turowa. Unijny Trybunał w Luksemburgu oddalił wniesione przez Polskę odwołanie od wyroku sądu dotyczące uchylenia nałożonej okresowej kary pieniężnej.

Polska nie odzyska milionów euro / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Polska nieodwołalnie straciła 68,5 mln euro w związku z karami nałożonymi przez KE za sprawę kopalni Turów.

Unijny Trybunał w Luksemburgu oddalił odwołanie Polski od wyroku dotyczącego kar finansowych.

Wyrok jest ostateczny - Polska nie odzyska już tych pieniędzy.

Zawarcie ugody z Czechami nie wpłynęło na decyzję Trybunału i nie cofnęło kar.

Chodzi o dzienne kary, które Polska musiała płacić za niewykonanie nakazu zaprzestania wydobycia węgla brunatnego.

Wyrok jest ostateczny i oznacza, że Polska nieodwołalnie straciła ponad 68 mln euro - informuje korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon.

Trybunał stwierdził, że KE miała prawo potrącić Polsce te pieniądze.

Oddalając polską skargę, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że zawarcie ugody między Polską a Czechami w sprawie Turowa nie może prowadzić do zmiany czy uchylenia z mocą wsteczną postanowienia o karach pieniężnych.

Polska miała płacić pół miliona euro dziennie, a ponieważ tego nie robiła, KE potrącała te pieniądze z należnych Polsce funduszy.

Wyrok oznacza, że tych pieniędzy nie da się już odzyskać.