Polscy widzowie pokochali przygody rodziny Adamczewskich z serialu "1670". Netflix zdradził, że trzecia część kultowej już serii będzie miała premierę w drugiej połowie 2026 r. Ujawniono także zarys fabuły.

Bartłomiej Topa i Martyna Byczkowska na planie trzeciego sezonu "1670" / Jarosław Sosiński / Netflix / Materiały prasowe

Serial "1670" od samego początku cieszy się ogromną sympatią Polaków. Widzowie docenili charakterystyczne postaci, specyficzną konwencję i niebanalne poczucie humoru.

Trzeci sezon "1670" wyreżyserowali Maciej Buchwald i Kordian Kądziela. Scenariusz stworzył Jakub Rużyłło.

Do swojej roli Jana Pawła Adamczewskiego powróci Bartłomiej Topa. W postać jego córki Anieli kolejny raz wcieli się Martyna Byczkowska. Na ekranie zobaczymy także m.in. Katarzynę Herman, Michała Sikorskiego, Filip Zarębę, Andrzeja Kłaka, Dobromira Dymeckiego, Kiryła Pietruczuka i Jędrzeja Hycnara.

Bartłomiej Topa na planie trzeciego sezonu "1670" / Jarosław Sosiński / Netflix / Materiały prasowe

Jaką historię opowiedzą nam twórcy w trzecim sezonie "1670"? Z najnowszej zapowiedzi wynika, że Jan Paweł Adamczewski zmierzy się z prawdą o swojej tożsamości.

"Walka o odzyskanie statusu prowadzi go na królewski dwór, gdzie przygląda się kulisom wielkiej polityki. Świat, jaki znał Jan Paweł, zaczyna chwiać się w posadach i nawet w Adamczysze nie jest mu dane cieszyć się sielanką pańszczyzny. Relacja z Zofią uległa znacznemu ochłodzeniu, konflikt z Jakubem eskaluje, a za wszystkim zdaje się stać najbliższy krewny diabła - Andrzej" - informuje Netflix.