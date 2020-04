Koty mogą zakazić się koronawirusem i przekazać go innym kotom. Nie ma jednak dowodów na to, by mogły zarazić człowieka i nie ma powodów do paniki - piszą w pracy opublikowanej na platformie bioRxiv.org naukowcy z Harbin Veterinary Research Institute w Chinach. Ich badania wykazały natomiast, że w organizmie psów koronawirus SARS-CoV-2 nie replikuje się w efektywny sposób. Praca nie była recenzowana przez innych ekspertów.

