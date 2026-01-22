Sebastian Szymański opuszcza Fenerbahce Stambuł. Polski pomocnik pożegnał się z kibicami tureckiego klubu za pośrednictwem mediów społecznościowych. Reprezentant Polski wkrótce podpisze kontrakt z Rennes, gdzie występuje już Przemysław Frankowski.

Sebastian Szymański zmieni klub / AA/ABACA / PAP

Sebastian Szymański zmienia klub.

Pożegnanie z Fenerbahce

Sebastian Szymański oficjalnie potwierdził swoje odejście z Fenerbahce Stambuł. Piłkarz zamieścił w mediach społecznościowych pożegnanie, dziękując kolegom z drużyny, kibicom oraz całemu klubowi za wspólnie spędzony czas.

"Dziś przyszedł czas pożegnać się i zamknąć bardzo szczególny rozdział w mojej karierze. Dziękuję klubowi za szansę gry w nim, noszenie tej koszulki było zaszczytem" - napisał Szymański.

Kierunek Stade Rennais?

Szymański wkrótce podpisze kontrakt z francuskim Rennes - wynika z medialnych doniesień.

W drużynie tej występuje już inny reprezentant Polski, Przemysław Frankowski.

Rennes zajmuje aktualnie szóste miejsce w tabeli Ligue 1, które gwarantuje udział w eliminacjach do Ligi Konferencji.

Przez Rosję i Holandię do Turcji

Sebastian Szymański rozpoczynał seniorską karierę w Legii Warszawa, gdzie szybko zwrócił na siebie uwagę zagranicznych klubów. W 2019 roku przeniósł się do Dynama Moskwa, a następnie został wypożyczony do Feyenoordu Rotterdam. W Holandii zdobył mistrzostwo kraju, grając pod wodzą trenera Arne Slota, obecnego szkoleniowca Liverpoolu. Po udanym sezonie w Eredivisie, Szymański trafił do Fenerbahce, gdzie spędził ostatni rok.