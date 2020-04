Koronawirus na świecie. Ponad 800 tysięcy zakażeń [RELACJA]

Na całym świecie stwierdzono już ponad 800 tysięcy zakażeń koronawirusem SARS-Cov-2, wywołującym chorobę COVID-19. W Polsce do tej pory Ministerstwo Zdrowia poinformowało o stwierdzeniu 2311 przypadków. W sumie we wszystkich krajach zmarło już ponad 42 tysiące osób.

05:40

05:31

05:18

05:12

Tylko we wtorek w Stanach Zjednoczonych odnotowano ponad 700 zgonów z powodu koronawiursa; to rekordowy dzienny bilans - informują amerykańskie media. Oznacza to - jak zauważa Reuters - że w USA chory na Covid-19 umiera średnio co dwie minuty.



Łącznie w USA zmarło ponad 3,7 tys. osób z koronawirusem. Blisko połowa z tych zgonów przypada na stan Nowy Jork.