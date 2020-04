Już ponad 100 tys. zakażonych koronawirusem w Hiszpanii. Nowe obostrzenia w Polsce [RELACJA 01.04]

Na całym świecie stwierdzono już ponad 800 tysięcy zakażeń koronawirusem SARS-Cov-2, wywołującym chorobę COVID-19. W Polsce do tej pory Ministerstwo Zdrowia poinformowało o stwierdzeniu 2347 przypadków. W sumie we wszystkich krajach zmarło już ponad 42 tysiące osób. Od dzisiaj w Polsce obowiązują nowe obostrzenia - dotyczą m.in, sklepów i przebywania na zewnątrz. Najważniejsze wydarzenia dotyczące pandemii koronawirusa przeczytasz w naszej relacji z 1 kwietnia.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 lub włącz automatyczne odświeżanie :

Od dziś w Polsce obowiązują nowe ograniczenia w związku z koronawirusem. Oto pełna lista nowych restrykcji>>>

Według ostatnich danych, na świecie zarażonych koronawirusem jest ponad 850 tysięcy osób, na Covid-19 zmarło ponad 42 tys. pacjentów. Najwięcej we Włoszech - aż 12 428 osób. Do tej pory udało się wyleczyć prawie 180 tys. osób.



Dramatyczne dane płyną z USA. Tylko we wtorek w Stanach Zjednoczonych odnotowano ponad 700 zgonów z powodu koronawiursa. Oznacza to, że w USA chory na Covid-19 umiera średnio co dwie minuty.

W Polsce w sumie mamy zakażonych koronawirusem 2347 osób, 35 - zmarło.

E ksperci ostrzegają: przed nami recesja i kryzys gospodarczy. Gość Porannej rozmowy w RMF FM Jakub Borkowski przyznał, że "to będzie w Polsce największy spadek PKB od czasów transformacji".

Wciąż otwarte zostaje pytanie: Czy 10 maja odbędą się wybory prezydenckie. Wg sondaży aż 79 proc. badanych jest jednoznacznie chce, by głosowanie zostało przełożone.

O 864 wzrosła w ciągu ostatniej doby w Hiszpanii liczba osób zmarłych z powodu koronawirusa. Tym samym liczba zgonów na Covid-19 wzrosła do 9053. W Hiszpanii zakażonych zostało ponad 100 tysięcy osób.

13:25

Izba przyjęć Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni jest nieczynna. Przebywał tam pacjent z podejrzeniem zakażenia koronawirusem - powiedziała rzeczniczka prasowa Szpitali Pomorskich Małgorzata Pisarewicz. Placówka będzie mogła wznowić działalność dopiero po dezynfekcji.





13:24

Lekarze ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie zoperowali ok. 80-letnią kobietę zakażoną koronowirusem. Zabieg był konieczny z powodu krwawienia do przewodu pokarmowego.





13:23

Opozycja szaleje byle odwlec widmo klęski, uruchomiono medialny walec celebrytów i emerytowane autorytety; nadzieja na wymianę Małgorzaty Kidawy-Błońskiej na Donalda Tuska, Roberta Biedronia na Adriana Zandberga, mobilizuje liberalny światek - napisał na Twitterze szef klubu PiS Ryszard Terlecki.

13:22

Dwie nastolatki, u których stwierdzono zakażenie koronawirusem, zostały wyleczone i opuszczą dziś Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu. W sumie we wrocławskich placówkach wyleczono z COVID-19 cztery osoby.





12:59

Warszawa do odwołania zamyka ogrodzone tereny zieleni. Miejskie parki, lasy, bulwary, plaże i zieleńce będą niedostępne. Aby opanować rozprzestrzenianie się koronawirusa, apelujemy również do mieszkańców o niekorzystanie z terenów rekreacyjnych - przekazał wśrodę stołeczny ratusz.



12:49

Około 80-letnia kobieta zakażona koronawirusem zmarła w środę w Szpitalu Powiatowym w Kozienicach na Mazowszu. Pacjentka miała choroby współistniejące - poinformował PAP z-ca dyrektora ds. lecznictwa dr Witold Wrodycki.



12:44

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu ostatniej doby w Polsce zostało wykonanych 4,3 tys. testów na obecność koronawirusa.



12:43

W ciągu ostatniej dobry zakażenie koronawirusem w Belgii stwierdzono u 1189 kolejnych osób, a wskutek infekcji zmarły kolejne 123 osoby - poinformowały w środę belgijskie władze.



Łącznie z powodu wywoływanej przez koronawirusa choroby Covid-19 w Belgii zmarło dotąd 828 osób. Ponad 90 proc. ofiar śmiertelnych to osoby w wieku powyżej 65 lat.

12:41

W środę, w południe kolejny raz zebrał się rządowy zespół zrządzania kryzysowego pod przewodnictwem premiera Mateusza Morawieckiego. W rozmowie poświęconej m.in. dostawie środków medycznych do Polski uczestniczyli m.in. szefowie MSWiA i MSZ.



12:35

Nowy oficjalny bilans epidemii na Filipinach to 2311 chorych na Covid-19 i 96 zmarłych. Nowych przypadków jest mniej niż we wtorek, kiedy odnotowano rekordową liczbę 538 nowych wykrytych przypadków zakażeń.



Sytuacja nie poprawiła się też w Indonezji, gdzie we wtorek wprowadzono stan wyjątkowy i zamknięto granice dla obcokrajowców. W środę w kraju przybyło 149 nowych chorych zakażonych koronawirusem. Zarejestrowano też 21 zgonów. To dobowy rekord zarówno w liczbie nowych diagnoz i liczbie ofiar śmiertelnych. Łącznie w całym kraju stwierdzono obecność koronawirusa u 1677 osób, a 96 osób zmarło.



Najwięcej zachorowań w regionie ma Malezja. W środę odnotowano 142 nowych przypadków. Łącznie stwierdzono 2908 przypadków zakażeń koronawirusem, a 45 osób zmarło w wyniku choroby.

12:32

31 marca weszła w życie ustawa przewidująca m.in. szczególne rozwiązania dla cudzoziemców w Polsce - poinformował w środę Urząd ds. Cudzoziemców. Przepisy umożliwią legalne pozostanie w kraju osobom, które zechcą, lub też nie mogą opuścić Polski w związku z koronawirusem.



12:30

Oddział chirurgii ogólnej szpitala w Wodzisławiu Śląskim wstrzymał przyjęcia pacjentów w wyniku potwierdzenia koronawirusa u jednego z chorych. Personel oraz wszyscy leczeni na tym oddziale zostali odizolowani i objęci kwarantanną do czasu uzyskania wyników badań na obecność wirusa.



12:21

Południe Włoch jest nadal zagrożone epidemią koronawirusa - ostrzegł szef Obrony Cywilnej Angelo Borrelli. Podkreślił, że nie wiadomo, kiedy zakończy się kryzys epidemiologiczny w kraju.



W opublikowanym w środę wywiadzie dla dziennika "Corriere della Sera" Borrelli podkreślił, że ucieczka ludzi z północy na południe Włoch na początku marca była wydarzeniem "bardzo poważnym" i przyczyniła się do zwiększenia szerzenia się wirusa w innych regionach.

12:08

53 osoby zostały zarażone koronawirusem w Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu. Ogółem przebadano 550 osób. Od niedzieli szpital nie przyjmuje nowych pacjentów.



12:05

Zorganizowane grupy cyberprzestępcze wykorzystują niepewność i obawy związane z pandemią koronawirusa do atakowania osób prywatnych i przedsiębiorstw - informuje KPMG. Hakerzy tworzą fałszywe strony internetowe, wysyłają wiadomości, by wyłudzić dane.



12:00

Liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 w Iranie wzrosła do 3036 - poinformował w środę resort zdrowia tego kraju. W ciągu ostatnich 24 godzin zmarło 138 osób.



W sumie w Iranie zakażone koronawirusem zostały 47593 osoby.

11:58

O 864 wzrosła w ciągu ostatniej doby w Hiszpanii liczba osób zmarłych z powodu koronawirusa - poinformowało w środę ministerstwo zdrowia tego kraju. Tym samym liczba zgonów z powodu Covid-19 wzrosła do 9053.



Koronawirus w Hiszpanii / RMF FM / RMF FM

W sumie od początku epidemii koronawirusa zainfekowanych zostało 102 136 osób - przekazało ministerstwo zdrowia. W ciągu ostatnich 24 godzin stwierdzono 7719 nowych zakażeń.

11:44

Kobieta zakażona koronawirsuem urodziła dziecko w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Pierwsze badania wykazały, że noworodek nie ma koronawirusa. Jego mama będzie dalej leczona.



Poród został rozwiązany poprzez cesarskie cięcie. Lekarze i personel medyczny uczestniczący w operacji używali kombinezonów, masek i gogli. Zabieg i okres pozabiegowy przebiegły bez powikłań - podkreślił prof. Hubert Huras, kierownik oddziału klinicznego położnictwa i perinatologii w Szpitalu Uniwersyteckim.

11:38

Jak wynika z informacji naszej korespondentki z Brukseli, Polska nie chce się zgodzić na swobodny eksport leków i środków ochronnych z kraju. W tej sprawie negocjacje z naszymi władzami podjęła Komisja Europejska.





11:24

W Rosji odnotowano 440 nowych zakażeń koronawirusem i łączna liczba chorych wzrosła do 2777 - poinformował w środę specjalny sztab powołany przez władze. W ciągu ostatniej doby zmarło siedmiu pacjentów, co podniosło do 24 liczbę ofiar śmiertelnych Covid-19.



11:19

11:17

Policja zapowiada, że będzie zmieniać dotychczasowe techniki kontroli osób przebywających w kwarantannie. Funkcjonariusze nie będą już codziennie kontrolować każdej osoby, a sprawdzenia będą wyrywkowe w różnych porach i bez zapowiedzi. Jak usłyszał nasz reporter, może się zdążyć, że w ciągu jednego dnia policjanci będą kilka razy u jednej rodziny.

Więcej funkcjonariuszy ma się też pojawić na ulicach - jest polecenie, by bezwzględnie egzekwować zakazy dotyczące gromadzenia się i przemieszczania.

11:13

WHO i Global Compact Network Poland przypominają: Gorąca kąpiel nie zabija koronawirusa.

/ Global Compact Network Poland /

11:04

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr. 4 w Bytomiu nie przyjmuje pacjentów. Wszystko przez wykrycie koronawirusa.



Testy wykazały pozytywny wynik u 5 pacjentów ortopedii, 2 pacjentów, 2 lekarzy i 2 pielęgniarek z oddziału kardiologii.



Część chorych trafiła do szpitali zakaźnych, część jest w domach. Leczenie na oddziałach, które nie są objęte kwarantanną, się nie zmieniło, ale izba przyjęć jest zamknięta.

10:57

10:54

Nietypowa sytuacja w małopolskich Krzeszowicach. Mężczyzna w czasie kontroli kwarantanny przez policjantów zmienił głos na wyższy ton, włożył kapelusz i udawał swoją partnerkę.



10:40

W okolicach Świąt Wielkanocnych, na podstawie rekomendacji ministra zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, premier i cały rząd podejmą decyzje dotyczące zamknięcia szkół oraz innych sfer życia publicznego - powiedział w środę minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski.



W ostatnich dniach z apelem do ministra edukacji o odwołanie kwietniowych i majowych egzaminów zewnętrznych, czyli egzaminu ósmoklasisty i matur zwróciły się w ostatnich dniach Komitet Nauk Pedagogicznych PAN i Związek Nauczycielstwa Polskiego.

10:33

Oddział Hematologii Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu został wyłączony z powodu potwierdzenia koronawirusa u jednej z pacjentek - poinformował w środę PAP rzecznik wojewody kujawsko-pomorskiego Adrian Mól.



Dziewięć osób z personelu i 23 pacjentów poddano kwarantannie. Na razie przebywają na oddziale szpitala.



10:31

Do 13 kwietnia przedłużone zostaną we Włoszech wszystkie ograniczenia dotyczące poruszania się i wszelkiej działalności, wprowadzone przez rząd w ramach walki z pandemią koronawirusa - powiedział w środę minister zdrowia Roberto Speranza.



Szef resortu poinformował o tym w wystąpieniu w Senacie w Rzymie, w trakcie którego przedstawił informację rządu na temat kryzysu epidemiologicznego.

10:22

Co zrobić, jeśli rozboli mnie ząb? Czy fryzjerka może przyjść do mnie do domu? Czy mogę wybrać się na poranny jogging albo pojechać na ryby?

Lista wątpliwości i pytań o to, co wolno, a czego absolutnie nie wolno nam teraz robić, jest długa - tak jak lista nowych, radykalnych obostrzeń, wprowadzonych przez rząd w ramach walki z epidemią koronawirusa.

W RMF FM i na RMF24.pl odpowiadamy na najczęściej zadawane - również przez Was za pośrednictwem Gorącej Linii RMF FM - pytania!

10:07

Z informacji przekazanej przez KGP wynika, że ostatniej doby policjanci sprawdzili ponad 145 tys. osób poddanych przymusowej kwarantannie.



Ciarka zaznaczył, że podczas kontroli, w około 700 przypadkach policjanci stwierdzili uchybienia, które w ocenie funkcjonariuszy kwalifikują się do ukarania.

10:04

Senegalczyk Pape Diouf, były prezes Olympique Marsylia, zmarł w wieku 68 lat z powodu koronawirusa - poinformował klub francuskiej ekstraklasy piłkarskiej.



"Pape pozostanie w sercu Marsylii na zawsze, jako jeden z wielkich architektów w historii klubu. Składamy najszczersze kondolencje jego rodzinie i bliskim" - oświadczono.

10:00

/ Grafika RMF FM





09:41

Ministerstwo Zdrowia potwierdziło kolejny przypadek zakażenia koronawirusem w województwie świętokrzyskim. W regionie odnotowano do tej pory 50 zachorowań na COVID-19.





09:32

8 kolejnych zakażeń koronawirusem potwierdzono w ostatnich godzinach w woj. śląskim, a jedna osoba zmarła - podała w środę rano rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska. W sumie w regionie potwierdzono dotąd 272 zakażenia, 9 osób zmarło.





09:30

Na Węgrzech zmarły kolejne cztery osoby zakażone koronawirusem, liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 20. Obecność wirusa wykryto już w sumie u 525 osób - wynika z danych opublikowanych w środę na rządowej stronie poświęconej epidemii.



Cztery nowe ofiary śmiertelne to starsze osoby, które cierpiały na schorzenia układu sercowo-naczyniowego.



Jednocześnie do 40 wzrosła liczba osób, które uznano za wyleczone.

/ Grafika RMF FM





09:28

Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u kolejnych dziewięciu mieszkańców Małopolski. Cztery osoby są hospitalizowane, pięć przebywa w izolacji domowej - podało w środę biuro prasowe wojewody małopolskiego.



Wśród nowo potwierdzonych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 jest też 86-letnia mieszkanka powiatu limanowskiego, która zmarła w Szpitalu Powiatowym w Limanowej. Informacje te potwierdził we wtorek wieczorem szpital. Kobieta była po udarze i cierpiała na wiele innych chorób.



09:26

Cztery nowe przypadki zakażenia koronawirusem na Pomorzu Zachodnim potwierdzono w środę. To trzy osoby pochodzące z powiatu gryfickiego i jedna ze Szczecina. Łącznie w regionie odnotowano dotąd 73 przypadki zakażenia koronwirusem.



Z informacji wynika, że trzy zakażone osoby pochodzą powiatu gryfickiego. To kobieta i mężczyzna w średnim wieku; oboje przebywają w izolacji domowej. Nowe zakażenie wykryto również u kobiety w średnim wieku hospitalizowanej w szpitalu wojewódzkim w Koszalinie.



Czwartym pacjentem, u którego potwierdzono koronawirusa jest mężczyzna w średnim wieku ze Szczecina. Jest on hospitalizowany w szpitalu wojewódzkim w Szczecinie.

09:25

Potwierdzono 10 kolejnych przypadków zakażenia koronawirusem w Wielkopolsce - poinformował w środę Tomasz Stube z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Obecność SARS-CoV-2 zdiagnozowano łącznie u 160 mieszkańców regionu.





09:24

4 nowe przypadki zakażenia koronawirusem na Dolnym Śląsku. Łącznie w regionie zanotowano 278 zachorowania na COVID-19.



"Nowo zdiagnozowane osoby pochodzą z Jeleniej Góry oraz powiatów kłodzkiego, jeleniogórskiego i głogowskiego" - podano.



09:23

W środę 1 kwietnia odbędzie się 11 rejsów do Warszawy w ramach akcji "Lot do domu", m.in. z Wielkiej Brytanii, Islandii, Norwegii, Turcji, Argentyny i Australii - poinformował na Twitterze resort spraw zagranicznych.



Będą to loty z Londynu (Wielka Brytania), Reykjaviku (Islandia), Stambułu (Turcja), Bukaresztu (Rumunia), Moskwy (Rosja), Budapesztu (Węgry), Genewy (Szwajcaria), Oslo i Bergen (Norwegia), Buenos Aires (Argentyna), Sydney (Australia) - podało w środę MSZ

09:22

Młoda kobieta z powiatu Nowe Miasto Lubawskie jest 59 osobą, u której potwierdzono koronowirusa w woj. warmińsko-mazurskim - poinformował w środę rzecznik prasowy wojewody warmińsko-mazurskiego Krzysztof Guzek.





09:21

Rosyjski samolot ze sprzętem medycznym przeznaczonym do walki z koronawirusem i z ładunkiem maseczek ochronnych odleciał w nocy z wtorku na środę do Stanów Zjednoczonych - podało ministerstwo obrony Rosji. Wysłanie pomocy do USA zapowiadał wcześniej Kreml.



Rosyjska agencja TASS podała, powołując się na przedstawiciela administracji USA, że strona amerykańska oczekuje przybycia ładunku w środę czasu lokalnego.



09:18

W ciągu poprzedniej doby w Chinach kontynentalnych wykryto 36 nowych przypadków zakażenia koronawirusem z objawami Covid-19 oraz 130 nowych przypadków bez objawów - ogłosiła w środę państwowa komisja zdrowia. Wcześniej przypadków bezobjawowych nie zgłaszano.



08:53

08:50

08:46

W sumie, w Polsce stwierdzono już 2347 przypadków zakażenia. Według danych resortu zdrowia zmarło 35 osób.



08:44

Zmarły też kolejne 2 osoby zarażone koronawirusem.



Są to: 83-letni mężczyzna ze szpitala w Warszawie i 68-letni mężczyzna ze szpitala w Tychach. Obaj mieli współistniejące choroby.

08:43

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 36 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem.

Potwierdzone przypadki dotyczą: 10 osób z woj. wielkopolskiego, 8 osób z woj. śląskiego, 8 osób z woj. małopolskiego, 4 osób z woj. dolnośląskiego, 4 osób z woj. zachodniopomorskiego oraz po 1 osobie z woj. świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

08:37

08:31

Na dziś nie planujemy wprowadzania kolejnych ograniczeń w związku z epidemią koronawirusa, mamy nadzieję, że wprowadzone przez rząd środki bezpieczeństwa będą skuteczne i nastąpi ustabilizowanie dynamiki zachorowań - powiedział w środę szef KPRM Michał Dworczyk.



Od środy obowiązują nowe obostrzenia w związku z epidemią koronawirusa, m.in. ograniczenie liczby osób mogących przebywać na raz w sklepach, zamknięcie zakładów fryzjerskich, a także zakaz dla nieletnich wyjścia z domu bez opieki.

08:16

Tajwan ofiaruje 10 milionów masek ochronnych krajom poważnie dotkniętym pandemią koronawirusa - powiadomiła w środę prezydent Tajwanu Caj Ing-wen, cytowana przez tajwańską agencję informacyjną CNA. 500 tys. masek trafi do Polski - dowiedziała się PAP.



Prezydent Caj poinformowała, że Tajwan zwiększył produkcję masek ochronnych, stwarzając możliwość dostarczania ich krajom, w których wzrasta liczba zakażeń nowym koronawirusem.

08:10

"To będzie w Polsce największy spadek [PKB przyp. RMF FM] od czasów transformacji w 90. roku. Na świecie też czeka nas bardzo duża recesja, czeka spadek naszych partnerów, co również nam zaszkodzi" - przekonuje gość Porannej rozmowy w RMF FM.

07:54

Pandemia z dnia na dzień unieruchomiła niemal jedną trzecią mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a trzy firmy na100 przeżywają boom - wynika z badania dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Przedsiębiorcy obawiają się, że kryzys potrwa co najmniej do lipca.



Jak podkreślili autorzy badania Research & Grow, zrealizowanego dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor, blisko połowa firm w czasie kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa utrzyma stabilność finansową najwyżej 2-3 miesiące. Co siódme przedsiębiorstwo może wytrwać najwyżej cztery tygodnie, ale część już nie daje rady.

07:30

07:18

Ostatnie tygodnie to żniwa dla większości sprzedawców. Polacy masowo ruszyli na bezpieczne internetowe zakupy. To zmieni zwyczaje zakupowe na zawsze - pisze środowa "Rzeczpospolita".



Jak czytamy w "Rz", od połowy marca większość sprzedawców notuje znaczny wzrost obrotów, co jest efektem zmian prawnych spowodowanych epidemią koronawirusa. "Po zamknięciu większości sklepów z opcji zakupów online korzysta więcej klientów. Z badania Mobile Institute dla Izby Gospodarki Elektronicznej wynika, że aż 38 proc. ankietowanych zakupy na czas kwarantanny zrobiło w sieci. Na kanale online skupiła się niemal połowa badanych w wieku 35-44 lata, nie tylko z dużych miast. Do tego, o ile popularne są zakupy spożywcze, o tyle rekordy bije również zainteresowanie kategoriami chemicznymi" - pisze dziennik.

07:03

Zaledwie 10 proc. mieszkańców Izraela to Żydzi ultraortodoksyjni, a stanowią oni ponad 50 proc. pacjentów hospitalizowanych z powodu Covid-19. Policja interweniuje w dzielnicach przez nich zamieszkanych, ścigając naruszenia kwarantanny - poinformował izraelski serwis Keszet 12.



Według danych przedstawionych przez dwa izraelskie kanały telewizyjne - Keszet 12 i Reszet 13 - pacjenci wywodzący się ze środowisk tzw. charedim (pl. bogobojni) zajmują od 40 do 60 proc. łóżek w największych szpitalach w kraju.

06:48

W ciągu ostatniej doby w Niemczech zmarło 149 osób zakażonych koronawirusem - poinformował w środę Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. Łączna liczba ofiar śmiertelnych to 732. Liczba zarejestrowanych zakażeń wzrosła o 5 453 i wynosi 67 366.



Liczba zarejestrowanych dobowych zakażeń wzrosła w stosunku do dnia poprzedniego, kiedy odnotowano 4 615 nowych przypadków.

06:43

Burmistrz Londynu Sadiq Khan zaapelował do stołecznych klubów piłkarskich, zarówno Premier League, jak i niższych rozgrywek, o pomoc w walce z pandemią koronawirusa szerzącą się w metropolii. Między innymi chodzi o oddelegowanie klubowych lekarzy i służb medycznych do szpitali.



Burmistrzowi zależy także na udostępnieniu obiektów: stadionów, boisk treningowych, a nawet parkingów, na których mają zostać wybudowane polowe szpitale. Kilka dni temu uczyniły to już władze Tottenhamu Hotspur oddając miastu nowy stadion, otwarty w kwietniu 2019 r.

06:41

We Włoszech po trzech tygodniach zamknięcia większości sklepów i obowiązywania innych surowych kroków w ramach walki z epidemią koronawirusa przywrócono sprzedaż kwiatów i roślin. "Udekorujmy nimi balkony domów, w których musimy przebywać" - apelują rolnicy.



W niedawnym liście do premiera Giuseppe Contego prezes związku rolników Coldiretti, Ettore Prandini zwrócił uwagę na głęboki kryzys, w jakim znalazła się branża producentów i sprzedawców kwiatów oraz roślin, a także ogrodników i właścicieli szkółek w czasie epidemii.

06:39

Walka z Covid-19 zepchnęła Polskę ze ścieżki nieprzerwanego od 30 lat wzrostu PKB - pisze środowa "Rzeczpospolita".



"Pierwszy od 2009 r. marcowy wzrost stopy bezrobocia i największe od 2012 r. tąpnięcie sprzedaży detalicznej - to będą pierwsze gospodarcze efekty ograniczeń wprowadzonych przez rząd w celu zahamowania epidemii Covid-19" - prognozuje dziennik.

06:34

Ponad 500 ratowników medycznych i 2000 pielęgniarek z całych Stanów Zjednoczonych wesprze przeciążony epidemią koronawirusa system opieki zdrowotnej w Nowym Jorku. Miasto zasili także 250 karetek pogotowia - poinformował we wtorek burmistrz Bill de Blasio.



Liczba ofiar śmiertelnych sięgała we wtorek, według miejskiego wydziału zdrowia, 1096. Potwierdzono ponad 41770 przypadków zakażenia SARS-Cov-2.

06:31

Niemal całkowicie puste ulice, nie licząc samochodów policyjnych i zamknięte od środy rano decyzją rządu domy towarowe w 24-milionowym mieście, to obraz stolicy Meksyku znanej z kilometrowych korków i tłumów turystów.



Liczba pacjentów hospitalizowanych z rozpoznanym koronowirusem przekroczyła we wtorek w Meksyku tysiąc osób, ale prognozy rządowych ekspertów, dotyczące zagrożenia epidemicznego oraz jego społecznych i gospodarczych następstw dla kraju zmagającego się z ostrym kryzysem gospodarczym, są głęboko pesymistyczne.

06:25

06:02

We wtorek późnym wieczorem ukazały się w Dzienniku Ustaw trzy ustawy z tzw. tarczy antykryzysowej: specustawa ws. wsparcia firm w związku z epidemią koronawirusa, ustawa rozszerzająca kompetencje PFR oraz nowelizacja ustaw z obszaru ochrony zdrowia, która ma ułatwić walkę z Covid-19.



Prace nad wszystkimi trzema ustawami zakończyły się w Sejmie we wtorek; jeszcze tego samego dnia podpisał je prezydent Andrzej Duda.

05:40

05:31

Stany Zjednoczone / RMF FM / RMF FM

05:18

05:12

Tylko we wtorek w Stanach Zjednoczonych odnotowano ponad 700 zgonów z powodu koronawiursa; to rekordowy dzienny bilans - informują amerykańskie media. Oznacza to - jak zauważa Reuters - że w USA chory na Covid-19 umiera średnio co dwie minuty.



Łącznie w USA zmarło ponad 3,7 tys. osób z koronawirusem. Blisko połowa z tych zgonów przypada na stan Nowy Jork.

Podsumowanie dnia

Najważniejsze informacje ubiegłego dnia - wtorku 31 marca - znajdziecie w podcaście Bogdana Zalewskiego Podsumowanie dnia. Polecamy. Zasubskrybujcie! >>>