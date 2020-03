"Podjęliśmy decyzję o odwołaniu wszystkich imprez masowych" - powiedział premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Minister zdrowia Łukasz Szumowski podał po godzinie 14:00, że w Polsce we wtorek stwierdzono 3 nowe przypadki koronawirusa - 1 w Warszawie i 2 w Cieszynie.

14:25

Rząd Portugalii ogłosił we wtorek zakaz organizacji imprez, w których miałoby uczestniczyć powyżej 1000 osób. Decyzja gabinetu Antonia Costy ma na celu walkę z epidemią koronawirusa.

Jak poinformowała minister zdrowia Portugalii Marta Temido, jedną z dużych imprez o charakterze międzynarodowym, która została odwołana jest półmaraton w Lizbonie. Impreza miała odbyć się 22 marca.

14:24

Władze Danii zawieszą komunikację lotniczą z krajów najbardziej dotkniętych koronawirusem oraz zalecają unikanie środków zbiorowego transportu w godzinach szczytu - przekazało duńskie ministerstwo transportu. W Danii zanotowano 158 przypadków zakażenia.



14:15

Trzy nowe przypadki koronawirusa w Polsce - jeden w Warszawie i dwa w Cieszynie.



14:11

Władze Pakistanu potwierdziły 11 nowych przypadków nowego koronawirusa w portowym Karaczi, co podniosło liczbę zakażonych w tym kraju do 18. Pielgrzymi na granicy z Iranem protestują przeciw kwarantannie. Władze przedłużyły blokadę granicy z Afganistanem.

Specjalny asystent premiera Pakistanu ds. zdrowia Zafar Mirza oficjalnie potwierdził w mediach społecznościowych dziewięć nowych przypadków, a rzecznik departamentu zdrowia stanu Sindh dwa zakażenia w Karaczi. W sumie w tym mieście wykryto 15 przypadków na 18 w całym kraju.

14:05

Za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi mandat karny w wysokości 5 tys. zł - informuje na swoim profilu w mediach społecznościowych Ministerstwo Zdrowia. Resort wyjaśnia w dostępnych tam materiałach m.in. czym jest kwarantanna, na kogo jest nakładana i na jak długo.

13:41

Brytyjscy naukowcy oferują po 3500 funtów dla 24 ochotników, którzy dadzą się zarazić mniej niebezpiecznymi odmianami koronawirusa. Ma to pomóc w opracowaniu szczepionki przeciw wirusowi.

13:17

Coraz więcej krakowskich uczelni wyższych odwołuje wydarzenia w związku z epidemią koronawirusa. Uniwersytet Pedagogiczny odwołał sympozja, seminaria, dzień otwarty uczelni oraz projekt “Biblioteka w stylu francuskim". Póki co odwołano wydarzenia zaplanowane do 6 kwietnia.

Uniwersytet Rolniczy odwołał dzień otwarty oraz konferencje “Kraków na wypasie", "Stare, zamierające i martwe drzewa w lasach gospodarczych a funkcjonowanie gospodarstwa leśnego i ochrona różnorodności biologicznej", a także XXVIII Szkołę Zimową Hodowców Bydła.



Uniwersytet Ekonomiczny zdecydował o przeniesieniu na inne terminy dnia otwartego i konferencji - m.in. "Współczesne trendy w biznesie", "Nierówności - spojrzenia z wielu stron" (19 marca), międzynarodowej konferencji konsumenckiej "Complaints, mediations and otherproceedings in consumer matters".

12:55

Przez najbliższe dwa tygodnie na Słowacji nie będą publicznie odprawiane msze. Kościoły mają zostać zamknięte. W ten sposób Konferencja Biskupów Słowacji zareagowała na zalecenia służb sanitarnych o zakazie zgromadzeń publicznych. Jak podkreślili biskupi, msze, będą transmitowanie przez telewizje, radio i internet.



12:50

Minister sportu Dmowska-Andrzejuk: Rekomendujemy odwołanie wszystkich imprez sportowych



12:40

Watykan zaostrzył kroki prewencyjne w ramach walki z szerzeniem się koronawirusa. W czasie środowej audiencji generalnej Franciszka, która odbędzie się bez udziału wiernych, usunięte zostaną krzesła z placu Świętego Piotra.

Podobnie jak modlitwa Anioł Pański w niedzielę, także audiencja w środę będzie transmitowana z biblioteki Pałacu Apostolskiego. Tam Franciszek wygłosi rozważania i pozdrowi wiernych.



Będzie to pierwsza w historii audiencja generalna papieża bez udziału wiernych. Krzeseł nie będzie po to, by nie dopuścić do gromadzenia się ludzi na placu w większych grupach.



12:30

Liczba osób zakażonych koronawirusem w Iranie wzrosła do ponad ośmiu tysięcy. 291 osób nie żyje - poinformowało irańskie ministerstwo zdrowia. W ciągu jednego dnia odnotowano największą dotąd liczbę 54 zgonów.



Iran jest jednym z najbardziej dotkniętych przez koronawirus Covid-19 krajów na świecie. Poniedziałkowy bilans mówił o 7161 zainfekowanych i 237 zgonach.



W całym regionie Bliskiego Wschodu odnotowano ponad 8600 przypadków zakażenia koronawirusem, a na świecie ponad 110 tys., przy czym ponad 3800 osób zmarło. Do tej pory wyleczonych zostało ok. 62 tys. osób.

12:14

Wszystkie wtorkowe loty British Airways z i na włoskie lotniska zostały odwołane - poinformowały brytyjskie linie lotnicze. Decyzję podjęto z powodu nadzwyczajnych środków wprowadzonych przez włoski rząd w związku z epidemią nowego koronawirusa.



"W świetle decyzji ogłoszonej przez włoski rząd oraz w związku z oficjalnymi wytycznymi rządu Zjednoczonego Królestwa w sprawie podróży skontaktowaliśmy się ze wszystkimi pasażerami, którzy mieli dziś odbyć podróż" - ogłosiła w komunikacie firma cytowana przez agencję Reutera.



To drugi z rzędu dzień, w którym loty tej linii do Włoch zostały odwołane.



To wynik rozporządzenia ogłoszonego w poniedziałek przez premiera Włoch Giuseppe Contiego. Decyzja weszła w życie we wtorek i m.in. wprowadza w całym kraju restrykcje dotyczące podróży między miastami.



Obok British Airways we wtorek podobną decyzję ogłosiły linie WizzAir. Węgierski przewoźnik zawiesił wszystkie loty do Włoch do 3 kwietnia.





12:12

Komisja Europejska zapowiada kolejne wspólne zakupy brakujących na unijnych rynkach artykułów w związku z koronawirusem. Jak donosi nasza dziennikarka, na sali świecącej pustakami w europarlamencie - unijna komisarz ds. zdrowia Stella Kyriakides ogłosiła kilka nowych działań podjętych w związku z epidemią.





12:04

Towarzyskie mecze reprezentacji piłkarskiej z Finlandią i Ukrainą odbędą się bez udziału publiczności. Wszystko przez koronawirusa.



11:40

Z przykrością informujemy, że w trosce o zdrowie publiczne i w związku z wprowadzanymi w Europie restrykcjami związanymi z podróżami oraz imprezami masowymi Carlos Santana odwołuje europejską część trasy Miraculous 2020 World Tour - informuje organizator w przesłanym komunikacie.





11:37

Rząd pojął decyzję o rozszerzeniu kontroli sanitarnej na granicach. Od dziś kontrole obejmą granice: polsko ukraińską, polsko-białoruską, polsko-rosyjską oraz polsko-litewską - poinformował szef MSWiA Mariusz Kamiński po wtorkowym posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. W poniedziałek kontrole sanitarne wprowadzono na granicach z Czechami i Niemcami.





11:36

Mecze piłkarskiej Ekstraklasy będą się odbywać bez udziału publiczności - poinformował prezes Ekstraklasy S.A. Marcin Animucki. Taka decyzja zapadła w związku z epidemią koronawirusa.



11:15

"Chcę zobowiązać władze uczelni do tego, żeby pilnie przystąpiły do analizy możliwości przejścia w jak najszerszym zakresie na kształcenie online" - powiedział wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin po posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego.



11:06

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli po pobycie we Włoszech w ostatni weekend będzie kierował europarlamentem ze swojego domu w Brukseli. To działanie podjęte w ramach środków ostrożności w związku z epidemią koronawirusa we Włoszech.





"Nowe zalecenia wprowadzone przez rząd włoski rozszerzają obszar chroniony na całe terytorium tego kraju. Ma to ważne konsekwencje dla włoskich posłów do PE. Z tego powodu postanowiłem, że po pobycie we Włoszech w ostatni weekend w ramach środków ostrożności zastosuję się do zaleceń i będę sprawować funkcję przewodniczącego ze swojego domu w Brukseli zgodnie z 14 dniami (izolacji domowej - PAP) zalecanymi w protokole zdrowotnym" - napisał Sassoli w oświadczeniu dla mediów.





11:02

Zawieszenie większych, otwartych spotkań wyborczych zapowiedział we wtorek lider Wiosny i kandydat Lewicy na prezydenta Robert Biedroń. W sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa trzeba zrobić wszystko, żeby nie narażać kogokolwiek na jakiekolwiek ryzyko - podkreślił.



Podjąłem decyzję o zawieszeniu większych, otwartych spotkań. Nie będziemy do odwołania organizowali jako sztab takich spotkań w najbliższym czasie - poinformował Robert Biedroń.



W poniedziałek wieczorem o zawieszeniu dużych spotkań wyborczych poinformował prezydent Andrzej Duda. We wtorek taką decyzję podjęła też kandydatka KO Małgorzata Kidawa-Błońska.





10:58

Władze Poznania zdecydowały, że ze względu na zagrożenie koronawirusem, od środy zawieszone zostaną zajęcia w miejskich placówkach oświatowych. Zamknięte mają zostać także m.in. miejskie instytucje kultury, obiekty sportowe i zoo.



W poniedziałek Ministerstwo Zdrowia potwierdziło pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem na terenie Wielkopolski i jednocześnie 17. na terenie kraju. We wtorek w trakcie sesji Rady Miasta Poznania zastępca prezydenta Jędrzej Solarski poinformował o działaniach władz miasta w związku z zagrożeniem związanym z koronawirusem.

10:43

Podjęliśmy decyzję o odwołaniu wszystkich imprez masowych - powiedział premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego.



Obserwując wszystko wokół i czytając zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia, a także w dyskusjach z wieloma naszymi partnerami, premierami, prezydentami innych państw podejmujemy decyzje, które mają na celu zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa. Ograniczanie jego skutków społecznych, ograniczanie jego skutków przede wszystkim dla zdrowia publicznego - mówił premier.



Mateusz Morawiecki poinformował, że na porannym spotkaniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego podjęto decyzję o odwołaniu wszystkich imprez masowych, których - zaznaczył - "szczegółowa definicja znajduje się w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych".



Dodał, że rozważane są kolejne kroki, a informacje w tej kwestii podawane będą w kolejnych dniach.



10:37

Premier poinformował o odwołaniu imprez masowych



10:35

Kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska poinformowała we wtorek, że czasowo zawiesza duże spotkania otwarte. Na czas zagrożenia koronawirusem wprowadzam zmiany w prowadzeniu kampanii - zaznaczyła.



"W trosce o Państwa bezpieczeństwo i zdrowie podjęłam decyzję o czasowym zawieszeniu dużych spotkań otwartych. Na czas zagrożenia koronawirusem wprowadzam zmiany w prowadzeniu kampanii" - napisała kandydatka KO we wtorek rano na Twitterze.

W Polsce potwierdzono dotychczas 17 przypadków koronawirusa. W poniedziałek po południu hospitalizowanych było 467 osób z podejrzeniem zakażenia koronawirusem; ponad 1000 osób objęto kwarantanną, a ponad 7000 przebywa pod nadzorem epidemiologicznym.





10:26

Z powodu zagrożenia koronawirusem Uniwersytet Medyczny zawiesił we wtorek prowadzenie zajęć dydaktycznych. Wcześniej uczelnia poinformowała o wstrzymaniu zaplanowanych wydarzeń, w tym konferencji oraz wyjazdów zagranicznych studentów i pracowników.



"To działanie prewencyjne, które ma zapobiec ewentualnemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa" - informuje uczelnia. Prowadzenie zajęci dydaktycznych zostało wstrzymane do odwołania.

10:12

Pięćdziesięcioro dzieci i ich opiekunowie zostali poddani kwarantannie w ośrodku w nadmorskim Dźwirzynie. Opiekunem grupy 10-latków okazał się syn zarażonego koronawirusem pacjenta z Raciborza. Cała grupa pozostanie w izolacji do 18 marca, czyli przyszłej środy.



Ośrodek, w którym przebywa grupa ze Śląska działa normalnie. Nikt jednak nie może go jednak opuszczać, ani odwiedzać.

10:10

Weszło w życie bezprecedensowe zarządzenie rządu w Rzymie o objęciu kwarantanną całego kraju. Dotyczy to 60 milionów Włochów, którzy mogą od dzisiejszego poranka przemieszczać się jedynie do pracy, lekarza i w przypadku innych pilnych potrzeb.





09:57

Główny inspektor sanitarny udostępnił na swojej stronie internetowej dwa wzory formularzy - dla pasażera i kierowcy w związku z zagrożeniem koronawiursem. Obowiązek wypełnienia kart będą mieli kierowcy przekraczający granicę Polski. Zgromadzone dane pozwolą na szybkie zlokalizowanie danej osoby, jeśli okazałoby się, że była narażona na chorobę zakaźną.



Formularz należy, zgodnie z zamieszoną prośbą, wypełnić dokładnie i w całości. Dane są zabezpieczone ustawą o ochronie danych osobowych i wykorzystywane mają być jedynie do ochrony zdrowia publicznego. W przypadku dziecka, kartę wypełnia dorosły opiekun.





09:30

Będzie pomoc finansowa dla branży turystycznej, ale nie będzie to zastrzyk gotówki. O godzinie 13:00 zbiera się rząd i, jak informuje Ministerstwo Rozwoju, ma przyjąć pakiet ratunkowy dla biur podróży oraz hotelarzy.



09:15

Najnowsze dane resortu zdrowia: brak nowych przypadków koronawirusa, nadal 17 pozytywnych testów na obecność SARS-CoV-2.



08:50

U niemieckiej turystki spędzającej wakacje na tureckim Cyprze Północnym zdiagnozowano zakażenie koronawirusem - poinformowała turecka państwowa agencja Anatolia. Dwa pierwsze przypadki zakażenia odnotowano w greckiej części wyspy w poniedziałek.



W ramach środków bezpieczeństwa podjętych w związku z Covid-19 rząd uznawanej tylko przez Ankarę Tureckiej Republiki Cypru Północnego (TRCP) postanowił 3 marca zakazać wjazdu na swoje terytorium obywatelom z listy krajów wysokiego ryzyka. Na liście tej oprócz Chin, Korei Południowej, Japonii, Iranu i Singapuru znajdują się też Włochy.



29 lutego rząd greckiej Republiki Cypryjskiej zamknął też jednostronnie cztery z dziewięciu przejść granicznych z TRCP, co spotkało się z krytyką tamtejszych władz oraz wielu działających na rzecz pokoju organizacji pozarządowych.



Leżąca na Morzu Śródziemnym Republika Cypryjska była ostatnim krajem UE, w którym nie odnotowano żadnego przypadku zakażenia koronawirusem.

08:43

Dla milionów studentów w Stanach Zjednoczonych rozpoczyna się przerwa wiosenna. Eksperci obawiają się w związku z tym gwałtownego przyrostu zachorowań z powodu koronawirusa. "Można to porównać do orkanu" - ostrzega burmistrz hrabstwa Miami Carlos Gimenez. W USA koronawirusem zaraziło się do tej pory ponad 600 osób, 22 pacjentów zmarło.



08:40

36-letni pacjent, uznany za wyleczonego z Covid-19, zmarł kilka dni po wypisaniu ze szpitala w Wuhanie w środkowych Chinach.



Li Liang został zwolniony z kwarantanny, jakiej poddano go po stwierdzeniu wyzdrowienia i wypisaniu ze szpitala. Jednak po dwóch dniach od przeniesienia do ośrodka izolacji mężczyzna znów poczuł się źle.



"Za kolejne trzy dni Li już nie żył. Pozostawił żonę Wang Mei i jedno dziecko. Lekarze ocenili, że przyczyną jego śmierci był covid-19 i niewydolność oddechowa. Od tamtej pory Wang codziennie dzwoni do urzędów, żądając wyjaśnień" - podał hongkoński dziennik "South China Morning Post".





08:27

Na Słowacji, gdzie zanotowano 7 przypadków koronawirusa, od dziś obowiązuje 14-dniowy zakaz organizowania wszelkich imprez masowych, sportowych i kulturalnych.

Ponadto wszystkie osoby powracające z Włoch, Chin, Iranu i Korei Południowej będą poddane obowiązkowej kwarantannie.

08:25

W województwie śląskim z powodu koronawirusa zamknięte zostały kolejne trzy szkoły. Wczoraj taką decyzję podjęto w Rybniku, dziś w Cieszynie.

Zamknięte zostały dwie szkoły podstawowe oraz liceum ogólnokształcące. Wszystko dlatego, że istnieje podejrzenie kontaktu z osobą, która może być nosicielem koronawirusa.

Jak zapewnia burmistrz Cieszyna - jest to działanie prewencyjne. Decydujące będą teraz wyniki specjalistycznych badań.

08:18

W szpitalu w Ostródzie przebywa dwóch pacjentów zarażonych koronawirusem, którzy podróżowali autobusem z "pacjentem zero". Pacjenci czują się bardzo dobrze i według lekarzy, po 14-dniowej obserwacji i leczeniu objawowym powinni wrócić do domu.

W szpitalu w Ostródzie hospitalizowanych jest 8 osób, co ważne, u 7 z nich wyniki na obecność koronawirusa są ujemne.

W województwie warmińsko-mazurskim kwarantanną domową objętych jest ponad 140 osób.

07:55

Zakażony koronawirusem 73-letni mężczyzna, który jest hospitalizowany w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, nadal jest w ciężkim stanie - przekazała rzeczniczka szpitala Urszula Małecka.



We Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego, który ma być w całości dedykowany leczeniu pacjentów zakażonych koronawirusem, hospitalizowane są trzy osoby z potwierdzonym patogenem.



W najpoważniejszym stanie jest 73-letni mężczyzna, który trafił do szpitala w piątek. Mężczyzna zaraził się od osób z rodziny, które przyjechały do niego z USA. Bliscy pacjenta zostali objęci nadzorem służb medycznych. We wtorek rano rzeczniczka szpitala Urszula Małecka powiedziała, że stan pacjenta jest nadal ciężki. Niestety nie ulega on poprawie. Pacjent ma problemy z oddychaniem - dodała rzeczniczka.



W szpitalu ze stwierdzonym zakażeniem koronawirusem przebywa też 74-letnia kobieta, która jest związana rodzinnie z 73-latkiem. Jej stan - jak poinformowała Urszula Małecka - jest poważny, ale stabilny.



07:48

O godz. 11 posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent Andrzej Duda zwołał spotkanie w poniedziałek.







07:38

Łącznie na świecie od 31 grudnia 2019 r. do 9 marca 2020 r. odnotowano 109 695 potwierdzonych przypadków COVID-19, w tym 3 811 zgonów - podaje na swoich stronach internetowych główny inspektor sanitarny. Śmiertelność sięga 3,5 proc.



Jak podaje GIS, według stanu na 9 marca 2020 roku, zgłoszono 3 811 zgonów z: Chin (3 122), Włoch (366), Iranu (194), Korei Południowej (51), Stanów Zjednoczonych Ameryki (21), Francji (19), Japonii (7), pokładu międzynarodowego przewoźnika (Japonia) (6), Hiszpanii (5), Iraku (4), Australii (3), Holandii (3), Wielkiej Brytanii (3), Szwajcarii (2), Argentyny (1), Egiptu (1), San Marino (1), Tajwanu (1) i Tajlandii (1).



Polskie Linie Lotnicze LOT zawiesiły rejsy do Chin do dnia 25 kwietnia 2020 r.

07:22

Pięć nowych przypadków zachorowania na koronawirusa, o których informowało MZ w poniedziałek, to dwie kobiety z Wielkopolski i Dolnego Śląska oraz trzech mężczyzn leczonych w Raciborzu w Śląskiem. To tam jest najwięcej hospitalizowanych.

Wszyscy pacjenci leczeni w Raciborzu pochodzą z Rybnika. Czwórka podróżowała jednym środkiem transportu, a piąta osoba jest z rodziny jednego z zakażonych.



07:00

Troje pacjentów z koronawirusem przebywa na oddziałach zakaźnych wojewódzkiego szpitala specjalistycznego we Wrocławiu przy ulicy Koszarowej.



07:07

Pasażerowie niewpuszczonego wcześniej do Malezji i Tajlandii wycieczkowca Costa Fortuna, na którym przebywa ponad stu Polaków, zaczęli we wtorek schodzić na ląd w Singapurze. Pierwszą grupę zabrano autokarem na lotnisko - podały miejscowe media.

06:30

W Mediolanie rozpoczęły się policyjne kontrole osób wjeżdżających do miasta. Patrole zatrzymują samochody, pytają o cel przyjazdu i proszą o wypełnienie oświadczeń.



Kontrole to efekt decyzji rządu Giuseppe Contego, który, dążąc do zahamowania rozprzestrzenia się koronawirusa, ograniczył możliwość poruszania się po całym terytorium kraju do sytuacji wynikających z pracy, zdrowia czy innych najpilniejszych potrzeb.



Policjanci proszą kierowców o złożenie oświadczenia, w którym muszą wymienić powód wjazdu do Mediolanu, a więc stolicy regionu Lombardia, gdzie najbardziej szerzy się wirus.



06:00

W nocy z poniedziałku na wtorek we Włoszech doszło do szturmu klientów na wiele otwartych o tej porze sklepów. Ludzie stoją w kolejkach i robią ogromne zapasy - donoszą włoskie media. Rząd zapewnia, że dostawy żywności będą zagwarantowane.



Oblężone były całodobowe sklepy w Rzymie, Neapolu, Palermo oraz w innych miastach. W ten sposób Włosi zareagowali na ogłoszone wieczorem rozporządzenie rządu wprowadzające szereg ograniczeń, które mają zahamować ekspansję koronawirusa. Chodzi m.in. o zakaz przemieszczania się po kraju bez uzasadnionych powodów takich, jak praca, czy zdrowie.



05:15

Statek wycieczkowy "Grand Princess" z 21 pasażerami zakażonymi koronawirusem na pokładzie, zawinął do portu w Oakland. Wiceprezydent Mike Pence zapowiedział że zostaną oni wysłani do baz wojskowych USA.

05:08

Dowódca amerykańskich wojsk lądowych w Europie gen. broni Christopher Cavoli był narażony na kontakt z osobą, u której potwierdzono obecność koronawirusa SARS-CoV-2 - podał Pentagon. Miało do tego dojść podczas narady w Wiesbaden w ubiegłym tygodniu.