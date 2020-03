Generał Jarosław Mika, u którego potwierdzono obecność koronawirusa, nie miał kontaktu z najważniejszymi osobami w państwie - powiedział w TVN24 szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Jak podkreślił, w tej sprawie zadziałały procedury.

Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało we wtorek, że po powrocie z Niemiec u Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Jarosława Miki potwierdzono obecność koronawirusa. "Osoby towarzyszące generałowi poddano kwarantannie. Dowódca czuje się dobrze" - podkreślono.







Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk poinformował w TVN24, że według jego wiedzy generał Mika czuje się dobrze. Zadziałały procedury, bo wszystkie osoby, które podróżowały z gen. Miką zostały objęte kwarantanną - tłumaczył. Był na spotkaniu międzynarodowym, na którym, jak się okazało, jedna z osób, była nosicielem tego wirusa - dodał.



Według mojej wiedzy (gen. Mika - przyp. red.) nie miał kontaktu z najważniejszymi osobami w państwie, nie był na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego czy na innych spotkaniach w ramach zespołów kryzysowych, które się odbywają - zapewnił Dworczyk.



Do tej pory obecność koronawirusa potwierdzono w Polsce u 22 osób. W związku z wystąpieniem w Polsce zachorowań wywołanych koronawirusem we wtorek odbyło się posiedzenie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego oraz posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Po posiedzeniu zespołu zarządzania kryzysowego premier poinformował, że została podjęta decyzja o odwołaniu wszystkich imprez masowych.



Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że nie widzi podstaw o zagrożeniu dla wyborów. Jednocześnie prosił o zachowywanie szczególnych środków ostrożności i unikanie zgromadzeń. Poinformował, że w trakcie kampanii nie będzie obecnie prowadził dużych spotkań i poprosił o to również pozostałych kandydatów wyborach prezydenckich.