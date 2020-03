"Dla niektórych koronawirus jest przerażający. Ruch światowy powoduje, że na jednym końcu jest katar, który pojawi się na drugim końcu. Boimy się, że jest obcy" - mówi Włodzimierz Gut, doradca Głównego Inspektora Sanitarnego. "Do dziewiątego roku życia koronawirus nie ma przebiegów ciężkich. Do czterdziestego roku życia ryzyko jest niewielkie" - dodaje.

Kino? Teatr? Jeden przypadek koronawirusa w mieście milionowym nie jest w stanie obiec wszystkich kin i teatrów - podkreśla gość Roberta Mazurka.

Czy wybory odbędą się w terminie? Mogą się nie odbyć, jeżeli będziemy musieli zamykać miasta. Na razie nie ma o tym mowy - zaznacza Włodzimierz Gut.



Doradca Głównego Inspektora Sanitarnego na pytanie, czym różni się koronawirus od zwykłego przeziębienia, czy grypy, odpowiada: nazwą.



Teoretycznie nikt się nie zdenerwuje, jeżeli będziemy mieli jeden przypadek na milion. A jest nas 38 milionów. Czyli do czterdziestu, po prostu przyjadą ludzie, zachorują - zaznacza Włodzimierz Gut.



Wirusolog i doradca Głównego Inspektora Sanitarnego stwierdził, że wciąż w Polsce "w tym momencie zagrożone są tylko dwie osoby". Zagrożone - podkreślał ekspert.



Jeszcze nikt nie umarł - tłumaczy i dodaje, że przypadku świńskiej grypy sprzed dekady, śmiertelność była statystycznie wyższa.



Włodzimierz Gut: Jeden przypadek koronawirusa w mieście milionowym nie jest w stanie obiec wszystkich kin i teatrów

Robert Mazurek: Bob Weighton - 112-letni Brytyjczyk, który jest teraz najstarszym żyjącym mężczyzną na świecie - mówi, że owszem, jest zaniepokojony koronawirusem, ale że pamięta epidemię grypy hiszpanki z lat 1918-19 i ona była gorsza, groźniejsza.

Włodzimierz Gut: Ale ona była. Koronawirus jest. Mimo że dla nas jest łagodny, dla niektórych jest przerażający.

Jest przerażający, panika jest w mediach niebywała. Spróbujmy to uspokoić, ułożyć to we właściwych proporcjach. 10 lat temu panowała w Polsce świńska grypa. 182 osoby zmarły. Ale nie zamykano uniwersytetów, szkół, nie odwoływano wszystkich imprez masowych. Co się takiego zmieniło? Co się takiego stało panie profesorze, że wpadliśmy w jakiś amok?

Informacja - to raz. Drugie - ruch światowy, który powodu, że na jednym końcu jest katar, który pojawi się natychmiast na drugim. Oczywiście wywoła przerażenie, bo jest obcy.

