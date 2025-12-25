Wieczorem w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia w pobliżu miejscowości Zdbice w powiecie wałeckim (woj. zachodniopomorskie) doszło do dachowania samochodu osobowego. Kierowca miał trudności z wydostaniem się z pojazdu.

Wypadek pod Wałczem: auto dachowało, kierowca zakleszczony w pojeździe, fot. OSP Szwecja

Na miejsce natychmiast zadysponowano strażaków z JRG Wałcz oraz druhów z OSP Szwecja. Według komunikatu straży pożarnej działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wsparciu psychologicznym poszkodowanego, który zdołał opuścić pojazd przed przyjazdem służb, odłączeniu akumulatora oraz usunięciu śliskości nawierzchni przy użyciu sorbentu.

W akcji uczestniczyły dwa zastępy JRG Wałcz, dwa zastępy OSP Szwecja, zespół ratownictwa medycznego oraz policja, która prowadzi czynności wyjaśniające przyczyny wypadku.

Strażacy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności na śliskich, zimowych drogach, zwłaszcza w okresie świątecznym.