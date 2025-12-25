Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w czwartek, że rozmawiał z wysłannikami prezydenta USA Donalda Trumpa. "Odbyłem bardzo dobrą rozmowę z Jaredem Kushnerem i Stevem Witkoffem" - przekazał w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych.

Prezydent Ukrainy rozmawiał z wysłannikami prezydenta USA Donalda Trumpa (zdjęcie poglądowe) / TASOS KATOPODIS, Andreas Stroh / East News

Zełenski rozmawiał z wysłannikami Trumpa

Wołodymyr Zełenski w zamieszczonym wpisie dał do zrozumienia, że spotkanie z wysłannikami Donalda Trumpa było owocne. "Rozmawialiśmy o pewnych ważnych konkretach dotyczących trwających prac. Są dobre pomysły, które mogą zaowocować wspólnym rezultatem i trwałym pokojem" - przekazał ukraiński przywódca na Facebooku.

Co ważne - dzień wcześniej - prezydent Ukrainy przedstawił nową propozycję planu pokojowego opracowaną przez Stany Zjednoczone, która jest wynikiem licznych konsultacji ze stronami konfliktu.

Zakłada ona ustanowienie linii rozmieszczenia wojsk niezbędnych do zakończenia konfliktu w miejscu, gdzie przebiega linia frontu. Zarazem, jak zwróciła uwagę agencja AFP, żaden z punktów nie proponuje rozwiązania problemu okupowanych przez Rosję terytoriów.

Zełenski oświadczył w środę, że porozumienie w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie będzie umową między USA, Ukrainą, Europą i Rosją. Przystąpienie Ukrainy do NATO pozostaje decyzją państw członkowskich Sojuszu, ale Kijów nie zrezygnuje z tej perspektywy - wskazał.