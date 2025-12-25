Maria Zacharowa, rzeczniczka rosyjskiego MSZ, skomentowała w Boże Narodzenie sytuację wokół Konsulatu Generalnego Rosji w Gdańsku. "Ci, którzy chcą 'przejąć' budynek Konsulatu Generalnego Rosji w Gdańsku, powinni dokładnie rozważyć konsekwencje takiego posunięcia" - powiedziała, cytowana przez prokremlowską agencję informacyjną TASS.

Polski MSZ nakazał zamknięcie konsulatu w Gdańsku do północy 23 grudnia w odpowiedzi na rosyjskie akty dywersji wymierzone w linie kolejowe; rosyjski budynek nadal nie został przekazany stronie polskiej.

W odpowiedzi Rosja wezwała polskiego ambasadora i ogłosiła zamknięcie 30 grudnia Konsulatu Generalnego RP w Irkucku.

Według gdańskiego magistratu na terenie nieruchomości nadal przebywa ktoś z personelu rosyjskiego konsulatu.

Maria Zacharowa ostrzegła w Boże Narodzenie, że "ci, którzy chcą 'przejąć' budynek Konsulatu Generalnego Rosji w Gdańsku, powinni dokładnie rozważyć konsekwencje takiego posunięcia".

19 listopada szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski ogłosił cofnięcie zgody na funkcjonowanie rosyjskiego konsulatu w Gdańsku w odpowiedzi na rosyjskie akty dywersji wymierzone w linie kolejowe w Polsce. Zgodnie z decyzją polskiego MSZ, konsulat miał zostać zamknięty do północy 23 grudnia, a jego pracownicy mieli opuścić terytorium Polski.

W reakcji na te działania Rosja wezwała na rozmowę polskiego ambasadora Krzysztofa Krajewskiego i ogłosiła zamknięcie 30 grudnia Konsulatu Generalnego RP w Irkucku.

Mimo upływu wyznaczonego terminu budynek przy ul. Batorego w Gdańsku nie został przekazany stronie polskiej. Izabela Kozicka-Prus, kierowniczka referatu prasowego Urzędu Miasta w Gdańsku, poinformowała PAP, że "jeszcze we wtorek podjęto próby odebrania budynku, ale nikt nie otworzył urzędnikom drzwi".

Dodała także, że "ktoś pozostał na terenie nieruchomości". Kozicka-Prus zaznaczyła, że wszelkie działania są podejmowane w uzgodnieniu z MSZ, a próba przejęcia nieruchomości zgodnie z wytycznymi resortu miała nastąpić 23 grudnia.

Podczas spotkania z dziennikarzami w Boże Narodzenie Maria Zacharowa podkreśliła, że konsekwencje prób przejęcia konsulatu mogą być poważne.

Ci, którzy chcą 'przejąć' budynek Konsulatu Generalnego Rosji w Gdańsku, powinni dokładnie rozważyć konsekwencje takiego posunięcia. Myślę, że jest już wiele przykładów tego, jak Rosja reaguje i jak bolesne są te reakcje dla tych, którzy dopuszczają się niesprawiedliwości wobec naszego kraju - oświadczyła rzeczniczka rosyjskiego MSZ podczas briefingu prasowego.

Stwierdziła także, że postęp w sprawie pokoju w Ukrainie następuje powoli, ale "idzie we właściwym kierunku", a Moskwa jest gotowa "kontynuować działania w ramach ustanowionych na najwyższym szczeblu w Anchorage na Alasce".

Maria Zacharowa oceniła, że rozmowy z Waszyngtonem są utrudniane przez działania "wyjątkowo szkodliwe, a wręcz złośliwe", podejmowane - jak stwierdziła - przez grupę państw, przede wszystkim z Europy Zachodniej, których celem ma być zablokowanie i podważenie dotychczasowych efektów dyplomacji.

Podkreśliła jednocześnie, że w kontaktach z administracją USA strona rosyjska konsekwentnie apeluje do partnerów o zdecydowane przeciwstawianie się temu, co określiła jako destrukcyjny kierunek działań.