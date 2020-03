Z powodu zagrożenia koronawirusem Uniwersytet Medyczny zawiesił prowadzenie zajęć dydaktycznych. Wcześniej uczelnia poinformowała o wstrzymaniu zaplanowanych wydarzeń, w tym konferencji oraz wyjazdów zagranicznych studentów i pracowników.

(zdjęcie ilustracyjne) / foto. pixabay /

Władze Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu zdecydowały o wstrzymaniu zajęć dydaktycznych i innych rodzajów kształcenia we wszystkich dotychczas prowadzonych formach od wtorku od godziny 9.30 - podała w komunikacie uczelnia.

Rzeczniczka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu Monika Maziak powiedziała, że prowadzenie zajęć zostało wstrzymane zarządzeniem rektora. To działanie prewencyjne, które ma zapobiec ewentualnemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa - powiedziała Maziak. Prowadzenie zajęci dydaktycznych zostało wstrzymane do odwołania.

Wcześniej Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu zadecydowały o wstrzymaniu zaplanowanych wydarzeń, w tym konferencji oraz wyjazdów zagranicznych studentów i pracowników. Nie odbędą się między innymi zaplanowana na 13 marca uroczystość promocji doktorskich oraz Dzień Otwarty uczelni.

W ubiegły czwartek także władze Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Przyrodniczego z powodu zagrożenia koronawirusem zdecydowały o odwołaniu do 22 marca wszystkich wydarzeń i imprez skupiających powyżej 200 uczestników.

Z kolei Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu odwołał organizowany co roku na przełomie kwietnia i maja wyścig autostopem z Wrocławia do różnych miast w Europie.

Jarosław Gowin: Ministerstwo rozważa czasowe zawieszenie zajęć na uczelniach

Chcę zobowiązać władze uczelni do tego, żeby pilnie przystąpiły do analizy możliwości przejścia w jak najszerszym zakresie na kształcenie online - powiedział dziś wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin po posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego.

Jarosław Gowin dodał, że być może w najbliższych dniach tego typu zalecenie będzie konieczne. Zapowiedział też, że w przypadku rozprzestrzeniania się wirusa brana jest pod uwagę możliwość czasowego zawieszenia zajęć na uczelniach.

Premier: Podjęliśmy decyzję o odwołaniu wszystkich imprez masowych

Podjęliśmy decyzję o odwołaniu wszystkich imprez masowych - oświadczył we wtorek premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego.

Obserwując wszystko wokół i czytając zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia, a także w dyskusjach z wieloma naszymi partnerami, premierami, prezydentami innych państw podejmujemy decyzje, które mają na celu zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa. Ograniczanie jego skutków społecznych, ograniczanie jego skutków przede wszystkim dla zdrowia publicznego - mówił premier.

Mateusz Morawiecki poinformował, że na porannym spotkaniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego podjęto decyzję o odwołaniu wszystkich imprez masowych, których - zaznaczył - "szczegółowa definicja znajduje się w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych".

Dodał, że rozważane są kolejne kroki, a informacje w tej kwestii podawane będą w kolejnych dniach.

Premier: Podjęliśmy decyzję o odwołaniu wszystkich imprez masowych TVN24/x-news