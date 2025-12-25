​W pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia w miejscowości Obiecanowo w gminie Żnin (woj. kujawsko-pomorskie) doszło do pożaru domu w zabudowie bliźniaczej. Jak podaje TVP Bydgoszcz, sąsiedzi w porę wyciągnęli z płonącego budynku ponad 80-letnią kobietę.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak poinformował rzecznik Komendy Powiatowej PSP w Żninie, palił się dach budynku mieszkalnego.

Podczas działań ratunkowych sąsiedzi wykazali się bohaterską postawą - z płonącego budynku udało im się wyciągnąć ponad 80-letnią kobietę. Poszkodowana obecnie przebywa pod opieką lekarzy w szpitalu - podaje TVP Bydgoszcz.

Akcja ratownicza połączona była z zabezpieczaniem pogorzeliska. Strażacy przystąpili do demontażu konstrukcji dachowej i usuwania płyt azbestowych, aby dotrzeć do ewentualnych ukrytych ognisk pożaru.

Dokładne okoliczności wybuchu ognia są na razie nieznane. Jak podkreślają strażacy, tragiczny bilans zdarzenia mógł być znacznie poważniejszy, gdyby nie szybka reakcja sąsiadów.