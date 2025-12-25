Brytyjski monarcha Król Karol III w czwartek wygłosił bożonarodzeniowe orędzie. Podkreślił w nim potrzebę życzliwości, współczucia oraz nadziei w "czasach niepewności". W wyemitowanym w mediach przesłaniu stwierdził, że "historie o triumfie odwagi nad przeciwnościami" dają mu nadzieję. To już drugi rok z rzędu, gdy król zerwał z tradycją i nagrał je poza królewską rezydencją.
Przewodnim tematem przemówienia brytyjskiego króla była pielgrzymka, stąd nawiązanie do opowieści biblijnej o wędrówce Świętej Rodziny oraz do pasterzy i mędrców, którzy przybyli do nowonarodzonego Jezusa. W każdym przypadku, podróżowali oni z innymi ludźmi, polegając na ich obecności i życzliwości. Mimo wyzwań fizycznych i psychicznych odnaleźli wewnętrzną siłę - powiedział monarcha.