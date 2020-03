​W wigilię święta Holi mieszkańcy Bombaju spalili kukłę nowego koronawirusa. Wiele osób wolało jednak pozostać w domach zamiast uczestniczyć w obchodach kolorowego i radosnego święta wiosny. Władze Indii apelowały o unikanie publicznych zgromadzeń.





Paląca się tekturowa strzykawka na linie zmierza w stronę stosu drewna i siana. Tłum zaczyna wiwatować. Na stosie czeka pomalowany na niebesko, wąsaty Coronasur z rogami na głowie i tabliczką Covid-19 na piersiach.



Chwilę później ok. 12-metrowa kukła jako nowy koronawirus spłonęła przy akompaniamencie petard i radosnych okrzyków.



Tak początek święta Holi obchodzili mieszkańcy dzielnicy Bombaju Worli. Tradycyjnie w Indiach w wigilię Holi pali się ogromne ogniska, które mają symbolizować triumf dobra na złem. Od rana 10 marca br. Indusi w całym kraju mieli wylec na ulice i place, by obsypywać się nawzajem sproszkowanymi farbami i świętować przyjście wiosny.



"Tym razem zostaliśmy w domu, tak samo jak nasi znajomi" - mówi PAP Suresh Singh z południowego Delhi. "Premier Modi i prezydent z powodu koronawirusa odwołali swój udział w imprezach masowych, więc my również się do tego zastosowaliśmy" - powiedział 34-letni biznesmen.



Władze Indii prosiły obywateli o pozostanie w domach. "Wesołego Holi. Proszę, zadbajcie o siebie bawiąc się podczas Holi. Proszę, chrońcie się przed koronawirusem" - napisał szef stanu Delhi Arvind Kejriwal w media społecznościowych.



Indyjskie media donoszą, że szczególnie w dużych miastach wiele osób pozostało w domach, a ludzie bawiący się publicznie często nosili maski.



"Mało kto w tym roku kupował farby i zabawki na wodę" - mówi Santosh Kumar, który pracuje na bazarze Sarojini, popularnym targowisku w południowym Delhi. "Klienci wspominali, że nie będą obchodzić Holi. Niektórzy obawiali się kupowania chińskich zabawek na wodę" - dodaje.



"Trochę to smutne, ale z drugiej strony bawiliśmy się w domu, we własnym gronie" - opowiada PAP Poonam Chand za Gurgaon pod Delhi. "Niedawno wzrosła liczba przypadków koronawirusa i bałam się o dzieci i dziadków" - podkreśliła.



Tylko w dzień Holi, 10 marca br., wykryto w Indiach 14 nowych przypadków koronawirusa. Liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa w całych Indiach wynosi pięćdziesiąt. Jednym z zakażonych jest trzyletnie dziecko w Kerali.