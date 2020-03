"Nie ma na razie zagrożenia dla wyborów prezydenckich" - tak po posiedzeniu rady bezpieczeństwa narodowego powiedział prezydent Andrzej Duda. Prawie trzy godziny trwało jego spotkanie z premierem, marszałkami i liderami opozycji w sprawie walki z koronawirusem.

Andrzej Duda / PAP/Leszek Szymański /

Była to bardzo merytoryczna dyskusja bez krytyki wobec rządzących; padło wiele ważnych propozycji, także ze strony opozycji; dziękuję wszystkim uczestnikom - powiedział prezydenta Andrzeja Dudę po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Prezydent Duda wyraził wdzięczność wszystkim uczestnikom spotkania za udział w nim oraz wszystkie wypowiedzi. Jestem zbudowany tym, że spotkanie było bardzo merytoryczne, bardzo rzeczowa dyskusja - mówił.



Jak relacjonował podczas posiedzenia RBN, premier Mateusz Morawiecki oraz ministrowie przedstawili bardzo szczegółową informację. A w dyskusji brali udział wszyscy uczestnicy spotkania.



Było wiele ważnych propozycji, które zostały przedstawione także przez stronę opozycyjną - zwrócił uwagę Andrzej Duda.



Chcę bardzo mocno podkreślić. Była to bardzo merytoryczna dyskusja bez krytyki wobec rządzących. To znaczy, to co do tej pory zostało zrobione przez rząd, przez inspekcję sanitarną zostało dobrze ocenione. Cieszę się z tego, bo uważam, że zarówno rząd, jak i inspekcja zasługują na takie oceny, podobnie jak i służby - policja, straż graniczna, straż pożarna - dodał prezydent.

Prezydent: Nie będę na razie prowadził zgromadzeń wyborczych

Apeluję o zachowywanie szczególnych środków ostrożności, unikanie zgromadzeń; na razie nie będę prowadził zgromadzeń wyborczych, o to też poprosiłem innych kandydatów w wyborach - powiedział też po posiedzenie RBN prezydent Andrzej Duda. Jak do tej pory sytuacja nie wygląda źle biorąc pod uwagę, że jesteśmy 38-milionowym społeczeństwem, tych zachorowań procentowo jest bardzo niewiele, ale musimy się z tym liczyć, że będzie następowało rozszerzanie się wirusa - powiedział prezydent.



Prosił o zachowanie wszystkich środków ostrożności i stosowanie zasady higieny. Apeluję o to, żeby zachować szczególne środki ostrożności, apeluję o to, aby starać się unikać jakichkolwiek zgromadzeń - mówił prezydent. Ja na razie na pewno nie będę prowadził zgromadzeń wyborczych, o to też poprosiłem innych kandydatów - powiedział Duda.



Przypomniał, że rząd wprowadza ograniczenia imprez masowych. Ale proszę też pamiętać, że impreza masowa to na stadionie czy na otwartym powietrzu ponad tysiąc osób, natomiast w zamkniętym pomieszczeniu, hali czy w sali to jest powyżej 500 osób, więc to też są bardzo duże zgromadzenia, proszę, żeby w każdym przypadku dwa razy się zastanowić zanim ktoś zorganizuje kilkusetosobowe spotkanie - powiedział prezydent.

Grodzki: Posiedzenie RBN merytoryczne, ale nie we wszystkim się zgadzaliśmy

Dyskusja na posiedzeniu RBN była bardzo merytoryczna aczkolwiek nie we wszystkim do końca się zgadzaliśmy; różnice związane z podejściem do konsekwencji gospodarczych zagrożenia epidemią koronawirusa - poinformował marszałek Senatu Tomasz Grodzki po zakończeniu obrad. Dyskusja, muszę to powiedzieć, była bardzo merytoryczna, aczkolwiek nie we wszystkim do końca się zgadzaliśmy - oświadczył w rozmowie z dziennikarzami Grodzki.



Jak relacjonował podczas spotkania były poruszane aspekty zdrowotne, co do których "była w ogromnej większości zgoda". Dodał, że poruszono też kwestię konsekwencji gospodarczych związanych z zagrożeniem tą epidemią. Tutaj kwestia podejścia do różnych typów choćby umów o pracę wzbudzała pewne kontrowersje - zaznaczył marszałek. Generalnie to spotkanie było niezwykle merytoryczne - podkreślił.



Grodzki pytany dlaczego mimo zagrożenia koronawirusem w Senacie nadal odbywają się konferencje, poinformował, że środowa konferencja dotycząca psychiatrii młodzieżowej jest przesunięta na inny termin.