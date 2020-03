Towarzyskie mecze reprezentacji piłkarskiej z Finlandią i Ukrainą odbędą się bez udziału publiczności. Wszystko przez koronawirusa.

Reprezentacja Polski przed meczem ze Słowenią / Leszek Szymański / PAP

O decyzji poinformował na Twitterze sekretarz generalny PZPN Maciej Sawicki.

Mecze miały się odbyć 27 marca we Wrocławiu i 31 marca na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Kadra Jerzego Brzęczka miała się zmierzyć kolejno z Finlandią i Ukrainą.

Odwołane imprezy masowe

Dodatkowo Ekstraklasa podjęła decyzję o tym, że wszystkie mecze tych rozgrywek do odwołania będą organizowane bez udziału publiczności.

W związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa (Covid-19) w Polsce i decyzją organów administracyjnych o rozszerzeniu zakazu organizacji imprez masowych o wydarzenia takie jak mecze piłkarskie, informujemy, że do odwołania mecze PKO Bank Polski Ekstraklasy będą organizowane bez udziału publiczności - mówi w wypowiedzi dla oficjalnej strony Ekstraklasy Marcin Animucki, prezes spółki.

Na specjalnej konferencji prasowej premier Matuesz Morawiecki poinformował o odwołaniu wszystkich imprez masowych w całej Polsce. Zakaz dotyczy wszystkich imprez sportowych i artystycznych, na które przychodzi ponad 1000 osób, a w hali 500 osób.

Koronawirus i epidemia, która się rozszerza to realne i globalne zagrożenie. Światowa Organizacja Zdrowia proponuje podjęcie radykalnych działań ograniczających możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa, dlatego - my też, w poczuciu odpowiedzialności - chcemy raczej zapobiegać niż leczyć (...). Obserwując wszystko wokół, czytając zalecenia WHO a także w dyskusjach z wieloma naszymi partnerami: prezydentami, premierami innych państw podejmujemy decyzję, które mają na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Ograniczanie jego skutków społecznych, przede wszystkim dla zdrowia publicznego i tak właśnie dzisiaj, na naszym porannym spotkaniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego podjęliśmy decyzję o odwołaniu imprez masowych - mówił premier podczas spotkania z mediami.