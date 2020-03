"Wirus dotarł do Polski. Spodziewaliśmy się tego. Wiemy, że liczba osób zarażonych będzie w najbliższych dniach rosnąć. Zapewniam, że władze Rzeczpospolitej wcześniej podjęły odpowiednie kroki, by się do tego wyzwania przygotować. Teraz podejmowane są konieczne, zdecydowane działania, które mają jak najskuteczniej chronić Polaków" - mówił prezydent Andrzej Duda w swoim orędziu do obywateli Polski.

Tekst orędzia prezydenta

Drodzy Rodacy,

Szanowni Państwo,

Od kilku miesięcy na całym świecie rozprzestrzenia się koronawirus. Zachorowało już ponad 100 tysięcy ludzi. Odnotowano tysiące zgonów. Sytuacja jest poważna. Także w Europie, gdzie większość krajów odnotowała już przypadki zarażenia wirusem.

Z uwagą i troską obserwujemy to, co dzieje się we Włoszech, które w największym stopniu zostały dotknięte epidemią. Jak poważna staje się sytuacja w Hiszpanii, Francji czy w Niemczech, które odnotowują po kilkaset nowych zachorowań dziennie.

Wirus w ostatnich dniach dotarł także do Polski. Spodziewaliśmy się tego. Wiemy, że liczba osób zarażonych będzie w najbliższych dniach rosnąć. Zapewniam, że władze Rzeczypospolitej wcześniej podjęły odpowiednie kroki, by się do tego wyzwania przygotować.

Teraz podejmowane są konieczne, zdecydowane działania, które mają jak najskuteczniej chronić Polaków. Wprowadzone zostały kontrole sanitarne na granicach naszego kraju. Wydana została decyzja o zakazie organizacji imprez masowych.

W następnych dniach podejmowane będą kolejne niezbędne kroki.

Przyświeca nam wszystkim zasada - po pierwsze zapobieganie i ochrona. Jestem w stałym kontakcie z premierem, ministrem zdrowia i ministrem spraw wewnętrznych. Rząd, administracja rządowa i samorządowa, służby sanitarne, medyczne, policja, straż pożarna, straż graniczna, wojsko pracują z poświęceniem, by chronić Polaków. Wysoko oceniam działania podejmowane w tej sprawie i bardzo za nie dziękuję.

Podejdźmy ze zrozumieniem do tych działań. Proszę uważnie śledzić wszystkie zalecenia wydawane przez służby i do nich się stosować.

Apelując o zachowanie spokoju i zdrowego rozsądku, pamiętajmy równocześnie - nauczeni doświadczeniem innych krajów - że sprawa jest poważna. Nie wolno jej lekceważyć.

Koronawirus to nie tylko sprawa rządu. To sprawa nas wszystkich. To dziś sprawa każdego Polaka. Oczywiście, to na nas rządzących spoczywa największa odpowiedzialność. Mam tego pełną świadomość i nie uchylam się od niej.

Na moją prośbę odbyło się specjalne posiedzenie Sejmu, na którym przyjęto ustawę mającą ułatwić walkę z zagrożeniem. Niezwłocznie ją podpisałem i już obowiązuje.

Dzisiaj zwołałem posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, by rząd i przedstawiciele opozycji mogli ze mną wspólnie rozmawiać o sposobach zapewnienia Polakom bezpieczeństwa. Dziękuję wszystkim uczestnikom za udział, za konstruktywny dialog. Dziękuję opozycji za odpowiedzialną postawę.

Walka z koronawirusem nie ma barw politycznych. Jego zwalczanie jest naszym wspólnym zadaniem i obowiązkiem.

Szanowni Państwo,

W sytuacji zagrożenia ważne jest odpowiedzialne zachowanie. Nie możemy ulec panice, ale także nie możemy narażać naszych współobywateli na ewentualne niebezpieczeństwo. Pamiętajmy o tym.

Dlatego, jako Prezydent zwracam się do wszystkich moich Rodaków, wszystkich obywateli, abyśmy w obliczu zagrożenia koronawirusem pamiętali, że tylko wspólnym działaniem możemy skutecznie go zwalczyć. Naszą bronią jest wiedza, rozsądek i higiena.

Ale otoczmy szczególną opieką osoby starsze. Pamiętajmy o naszych dziadkach, rodzicach, a także o osobach samotnych - naszych sąsiadach, znajomych. Zaoferujmy im wszelką niezbędną pomoc, ale też nie narażajmy ich na ryzyko.

Zawsze w trudnych chwilach potrafimy się jednoczyć. Wzajemnie sobie pomagać. Pokazaliśmy to wielokrotnie. Wiem, że jako Polacy, doskonale zdamy egzamin z odpowiedzialności i solidarności.