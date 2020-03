Rząd Francji rozszerzył dostęp do telekonsultacji medycznych, by ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. Ich koszty zostaną pokryte przez państwo. Postanowienia dekretu wydanego w tej sprawie obowiązują do 30 kwietnia.

Zdj. ilustracyjne /AA/ABACA/Abaca /PAP/Abaca

